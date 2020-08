Pokémon GO: Diese Belohnungen gibt’s im Karpador-Ticket für 1 €

Zum Community Day mit Karpador im August bei Pokémon GO könnt ihr für etwa 1 € ein zusätzliches Ticket kaufen. Das nennt sich „Riesenplatscher“. Wir zeigen euch die Quests und Belohnungen dieses Zusatzinhaltes.

Was ist das für ein Ticket? Heute, am 8. August 2020, läuft der Community Day mit Karpador von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit. Passend zu diesem Event findet ihr im Shop von Pokémon GO ein Ticket, das extra für diesen Anlass erstellt wurde. Das Teil kostet – je nachdem, ob man über den Samsung Play Store oder Google Store spielt – etwa 99 Cent. Ihr schaltet damit die Spezialforschung „Riesenplatscher“ frei.

Wir zeigen euch hier alle Quests, die euch in dieser Forschung erwarten. Und dazu alle Belohnungen wie Sternenstaub, Bonbons und mehr. So fällt euch die Entscheidung leichter, ob sich der Kauf des Tickets für euch lohnt.

Aufgeteilt ist das Ticket in insgesamt 4 Schritte.

Riesenplatscher 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10x Power-Up bei Pokémon 10x PokéBall Fange 15 Karpador 20x Karpador-Bonbon Lande 5 gute Würfe Begegnung mit Karpador

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 10 Sananabeeren und eine Begegnung mit Karpador.

Riesenplatscher 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Karpador 50x Karpador-Bonbon Verschicke 10 Pokémon 500 Sternenstaub Nutze 15 Sananabeeren beim Fangen

von Pokémon 1.000 Erfahrungspunkte

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 1x Rauch und ein Knursp.

Riesenplatscher 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 50x Karpador-Bonbon Entwickle ein Karpador 5x Goldene Himmihbeere Verschicke 10 Pokémon 1.500 Erfahrungspunkte

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 1x Rauch und einen Rocket-Radar.

Riesenplatscher 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 5.000 Sternenstaub Bereits erledigt 1.500 Erfahrungspunkte Bereits erledigt 5x Silberne Sananabeere

Belohnung für den Stufen-Abschluss: Schließt ihr alle drei Quests ab, erhaltet ihr 2000 Sternenstaub, 3 Sonderbonbons und eine Begegnung mit Garados.

Damit ihr das Event perfekt ausnutzen könnt, haben wir euch einen Guide zum Community Day mit Karpador erstellt.

Lohnt sich der Kauf? Das steckt im Ticket

Das gibt’s für 1 €: Wenn ihr alle Quests erledigt, was während des Events wirklich leicht fallen sollte, dann erwarten euch viele Inhalte. Insgesamt sind das:

13.000 Sternenstaub (Abzüglich des Sternenstaubs, den ihr in Schritt 1 für die Power-Ups benötigt)

4.000 Erfahrungspunkte

120 Karpador-Bonbons (Die Bonbons aus Begegnungen kommen noch dazu)

10 PokéBälle

10 Sananabeeren

5 Goldene Himmihbeeren

5 Silberne Sananabeeren

2x Rauch

3 Sonderbonbons

1 Knursp

1 Rocket Radar

2 Karpador-Begegnungen

1 Garados-Begegnung

Lohnt sich das? Wie immer sind die Belohnungen aus dieser Community-Day-Spezialforschung nichts Ausgefallenes, das jeder haben muss. Der entscheidende Punkt ist, dass das Ticket knapp 99 Cent kostet. Die Preis/Leistung ist im Vergleich zu anderen Angeboten aus dem Shop ganz gut.

Wer also kein Problem damit hat, Geld für ein Mobile-Game auszugeben, der könnte sich dieses Ticket sichern und dabei einige Bonbons, Staub und Items schnappen.

Wer sich lieber den Euro sparen will, der verpasst kein Must-Have.

In diesem Monat laufen noch viele weitere, coole Ereignisse. In unserer Übersicht zu allen Events im August 2020 bei Pokémon GO findet ihr die Termine und Boni, die euch dabei erwarten.