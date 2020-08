Im August 2020 ist in Pokémon GO einiges los. Lauter Events reihen sich aneinander. Wir zeigen euch hier die Übersicht über Rampenlicht-Stunden, Event-Wochen, dem Community Day und weiteren Ereignissen.

Um was geht es? Für den August kündigten die Entwickler von Pokémon GO einige Ereignisse an, die ihr euch jetzt schon mal gut abspeichern solltet. Wir zeigen euch hier alle bekannten Events und wie sich diese für euch auswirken.

Diese Liste halten wir für euch aktuell und aktualisieren sie, sobald neue Events von Niantic angekündigt wurden.

31.7. bis 7.8. – Drachen-Woche

Was passiert da? Während der Drachen-Woche spawnen vermehrt Pokémon des Typs Drache in der Wildnis. Außerdem wurden die Inhalte der Eier angepasst und die Raidbosse gewechselt.

Trainer hoffen, in dieser Event-Woche seltene Kaumalat und Kabuno zu fangen. Die gibt es auch aus Eiern, jedoch wohl nur extrem selten.

4.8. – Rampenlicht-Stunde

Was passiert da? Bei dieser ersten Rampenlicht-Stunde im August steht das Pokémon Seeper im Fokus. Dazu erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon.

7.8. bis 14.8. – Enigma-Woche

Was passiert da? In dieser zweiten Hyperbonus-Woche stehen besondere Pokémon im Mittelpunkt. Darunter das mysteriöse Pygraulon und auch Deoxys. Wer Glück hat, trifft sogar ein schillerndes Deoxys oder sogar ein Shiny Sterndu.

8.8. – Community Day

Was passiert da? Am Samstag, den 8. August, läuft der Community Day mit Karpador. Das könnte für euch ein interessanter Termin sein, denn Karpador ist schon lange als Shiny in Pokémon GO zu fangen und seine Weiterentwicklung Garados ein beliebtes Shiny bei Trainern.

Für etwa 1 € wird es an dem Tag im Shop eine Spezialforschung speziell für diesen Community Day geben. Lernt hier mehr über den Community Day im August und der speziellen Attacke sowie Boni.

10.8 – Wechsel der PvP Liga

Was passiert da? An diesem Tag wechselt um 22:00 Uhr die Kampfliga in Pokémon GO. Aktiv sind dann die Hyperliga und der Premier Cup. Vom 10. August um 22:00 Uhr bis 24. August um 22:00 Uhr sind diese aktiv und ihr könnt daran teilnehmen.

Der Premier Cup hat ein WP-Limit von 2500. Pokémon mit mehr WP können nicht teilnehmen.

11.8. – Rampenlicht-Stunde

Was passiert da? Während der zweiten Rampenlicht-Stunde im August begegnet ihr vermehrt Zobiris. Als Bonus erhaltet ihr in der Event-Zeit doppelt so viele Bonbons für das Verschicken von Pokémon.

Mit etwas Glück begegnet ihr dann sogar Shiny Zobiris.

14.8. bis 21.8. – Einall-Woche

Was passiert da? Die Einall-Woche ist die dritte Woche des Hyperbonus. Eine Woche lang begegnet ihr Einall-Pokémon im Spiel. Manchen sogar zum allerersten Mal. In Raid-Kämpfen erscheint Genesect und das ist, mit etwas Glück, sogar Shiny.

16.8. – Entschädigungs-Event

Was passiert da? An diesem Tag will Niantic die technischen Probleme wiedergutmachen, die während des GO Fest 2020 stattfanden. Für drei Stunden sind dann wieder Habitate aktiv – aber nicht für alle Trainer.

18.8. – Rampenlicht-Stunde

Was passiert da? Die dritte Rampenlicht-Stunde im August bringt euch Toxiped in den Fokus. Leider gibt es bisher noch keine Shiny-Form im Spiel, was sich bis zum Event hoffentlich ändert. Sonst erwartet euch da zumindest der Bonus mit doppelten Erfahrungspunkten für das Entwickeln von Pokémon.

24.8. – Wechsel der PvP-Liga

Was passiert da? An diesem Tag findet der zweite Wechsel der Ligen im PvP statt. Ab dem 24. August um 22:00 Uhr sind die Meisterliga und der Premier Cup aktiv. Die laufen dann bis zum 7. September um 22:00 Uhr.

Der Premier Cup hat kein WP-Limit – da kann jedes Pokémon mitmachen, das ihr in eurer Sammlung habt.

25.8. – Rampenlicht-Stunde

Was passiert da? Die letzte Rampenlicht-Stunde im August rückt Kleinstein in den Fokus. Dazu gibt es den Bonus, dass ihr doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon erhaltet. Spart euch bis zu diesem Tag also schon mal einige Bälle zusammen.

Wenn ihr während dieses Monats auch noch fleißig Team GO Rocket bekämpft, dann achtet auf die besonderen Crypto-Pokémon. Trainer warnen in Pokémon GO: Erlöst nicht alle Crypto-Pokémon. Wenn ihr gute Kämpfer habt, lohnt es sich, diese „verzaubert“ im Kader zu behalten.