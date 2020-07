Pokémon GO: Ersatz-Event fürs GO Fest kommt im August – Aber nicht für alle

In Pokémon GO gibts im August für 3 Stunden ein Entschädigungs-Event für das GO Fest 2020. Doch es dürfen nur die Leute mitspielen, die sich ein Ticket für das GO Fest kauften. Welche Boni gibt es beim Event?

Wann läuft das Event? Am Sonntag, den 16. August 2020, findet das Entschädigungs-Event in Pokémon GO statt. Der Startschuss fällt um 11:00 Uhr Ortszeit. Ab dann läuft das Event drei Stunden lang und endet um 14:00 Uhr Ortszeit.

Wer darf teilnehmen? Das Ereignis ist nicht für alle Spieler geplant. Am Entschädigungs-Event können nur Spieler teilnehmen, die ein Ticket für das Pokémon GO Fest 2020 gekauft haben. Die Spieler, die kostenlos dabei waren, können beim Entschädigungs-Event nicht mitmachen.

Entschädigungs-Event – Welche Boni?

Das passiert da: Die drei Event-Stunden des Ereignisses werden in Habitat-Stunden aufgeteilt, wie ihr das auch vom GO Fest kennt. Dabei stehen die Themen Feuer, Wasser und Freundschaft im Mittelpunkt. Am 16. August ab 11:00 Uhr sehen die Habitat-Stunden für euch also so aus:

Ab 11:00 Uhr: Feuer

Feuer Ab 12:00 Uhr: Wasser

Wasser Ab 13:00 Uhr: Freundschaft

Zudem wirkt Rauch anziehender auf Pokémon im Rampenlicht und hält pro Einsatz eine Stunde lang an. Manche Pokémon lasse sich nur durch den Einsatz von Rauch aufspüren.

Im Shop wartet eine kostenlose Box mit 2x Rauch und 2x Fenraid-Pass auf euch.

Öffnet ihr während des Events Geschenke von Freunden, können diese Sonderbonbons enthalten.

Warum gibt es das Event? Während des GO Fests 2020 kam es zu technischen Problemen. Trainer berichteten von Lags und Verbindungsabbrüchen. Als Entschädigung bringt Niantic dieses dreistündige Event im August.

Doch auch wenn ihr an diesem speziellen Event nicht teilnehmen könnt, weil ihr kein Ticket hattet, könnt ihr euch freuen. Nun startet ein dreiwöchiger Event-Marathon in Pokémon GO, an dem jeder von euch teilnehmen kann. Da kommen spezielle Pokémon in die Wildnis und auch in Raids.