Pokemon GO: Weil ihr beim GO Fest so toll wart, gibt’s jetzt 3 Wochen Action

Für eure Mühen beim GO Fest 2020 starten bald die Drachen-Woche, die Enigma-Woche und die Einall-Woche in Pokémon GO. Wir zeigen euch die starken Boni dieser nächsten Events.

Was sind das für Events? Am Wochenende des 25. und 26. Juli lief in Pokémon GO das GO Fest 2020. Auf der ganzen Welt nahmen viele Trainer daran teil und machten sich über die besonderen Shinys und Spawns her, die das Ereignis zu bieten hatte.

Für den ersten Tag des Events stellten die Entwickler euch Spielern 32 Herausforderungen. Für das Lösen dieser Challenges stellte Niantic drei Bonuswochen in Aussicht.

Die Drachen-Woche

Die Enigma-Woche

Die Einall-Woche

Da ihr Trainer fleißig mitgeholfen haben, wurden alle drei Bonuswochen freigespielt. Ihr habt alle nötigen Aufgaben gelöst und die große Challenge geknackt, die euch das Team von Pokémon GO stellte. Nun erwartet euch drei Wochen lang Action in Form von Event-Wochen.

Die erste startet bereits am 31. Juli 2020. Wir zeigen euch hier alle Details darüber, was euch bei den Event-Wochen erwartet.

Drachen-Woche in Pokémon GO

Wann läuft das Event? Die Drachen-Woche startet am Freitag, den 31. Juli um 22:00 Uhr und endet eine Woche später, am 7. August um 22:00 Uhr.

Was passiert da? Während dieser Woche dreht sich alles um Drachen-Pokémon. Veränderte Spawns, Inhalte aus 7-km-Eiern, Raids eine befristete Forschung und mehr.

Häufigere Spawns in der Wildnis: Alola-Kokowei, Seeper, Dratini, Knacklion, Wablu, Kindwurm und Kaumalat

Alola-Kokowei, Seeper, Dratini, Knacklion, Wablu, Kindwurm und Kaumalat Pokémon aus 7-km-Eiern: Seeper, Dratini, Knacklion, Wablu, Kindwurm, Kaumalat und Kapuno

Seeper, Dratini, Knacklion, Wablu, Kindwurm, Kaumalat und Kapuno Legendäre Raids mit Rayquaza

Befristete Forschung: Eine Woche aktiv, bringt bei Abschluss 2x Kapuno

Eine Woche aktiv, bringt bei Abschluss 2x Kapuno Shiny: Chance auf Schillernde Kapuno

Enigma-Woche in Pokémon GO

Wann läuft das Event? Die Enigma-Woche startet am 7. August um 22:00 Uhr und läuft dann eine Woche. Das Ende ist am Freitag, den 14. August, um 22:00 Uhr.

Was passiert da? Während dieser Woche erscheinen unterschiedliche Arten von Pokémon. Sogar Icognito haben einen Auftritt.

Häufigere Spawns in der Wildnis: Sterndu, Pummeluff, Piepi, Lunastein, Sonnfel, Puppance, Bronzel und Pygraulon

Sterndu, Pummeluff, Piepi, Lunastein, Sonnfel, Puppance, Bronzel und Pygraulon Pokémon aus 7-km-Eiern: Pii, Fluffeluff, Lunastein, Sonnfel und Pygraulon

Pii, Fluffeluff, Lunastein, Sonnfel und Pygraulon Raidkämpfe: Bronzong, Lepumentas, Pygraulon und Icognito in den Formen U, L, T, R, A

Bronzong, Lepumentas, Pygraulon und Icognito in den Formen U, L, T, R, A Legendäre Raids mit Deoxys – sogar als Shiny

Shiny: Chance auf Shiny Sterndu

Einall-Woche in Pokémon GO

Wann läuft das Event? Der Start der Einall-Woche findet am 14. August um 22:00 Uhr statt. Das Event läuft eine Woche und endet am 21. August um 22:00 Uhr.

Was passiert da? In der dritten Hyperbonus-Woche ziehen neue Pokémon im Spiel ein.

Häufigere Spawns in der Wildnis: Strawickl, Waumboll, Emolga und weitere Pokémon der Einall-Region.

Strawickl, Waumboll, Emolga und weitere Pokémon der Einall-Region. Pokémon aus 7-km-Eiern: Genau wie die Spawns: Strawickl, Waumboll, Emolga und weitere Pokémon der Einall-Region.

Genau wie die Spawns: Strawickl, Waumboll, Emolga und weitere Pokémon der Einall-Region. Besonderheit: Das Pokémon Bisafonk erscheint in New York City (USA) und Umgebung und schlüpft aus 5-km-Eiern

Raidkämpfe: Kiesling und weitere Pokémon der Einall-Region erscheinen in Raids

Kiesling und weitere Pokémon der Einall-Region erscheinen in Raids Legendäre Raids mit Genesect – Kann sogar Shiny sein

Shiny: Chance auf Shiny Kiesling

In der nächsten Zeit könnt ihr euch außerdem darauf vorbereiten, euren Trainer-Account auf die nächsten Level zu bringen. Pokémon GO sprach über das neue Maximal-Level und wie sich das Leveln verändert.