Schon lange warten Spieler auf eine Erhöhung des Max-Levels in Pokémon GO. Im Rahmen des GO Fests gaben die Entwickler einen kleinen Einblick in kommende Features – wie auch das Leveln ab Stufe 41.

Was ist bereits zum Max-Level bekannt? Sicher ist mittlerweile, dass die aktuelle Maximal-Stufe von Level 40 nicht für immer Bestand haben wird. Gerüchte um eine Erhöhung gibt es schon lange, seit einigen Wochen kommen immer wieder Infos dazu.

Beispielsweise sagte Product Manager Matt Slemon von Niantic im Juni, dass EP auch über Level 40 hinaus eine Rolle spielen werden. Eine entsprechende Frage beantwortete er mit „Ich sage ‚ja‘, doch das ist alles, was ich aktuell dazu sagen kann“. Im Rahmen des GO Fest 2020 vertiefte er das.

Wie geht es ab Level 40 weiter?

Das neue Max-Level wird anders

Das sagt Matt Slemon: Der Product Manager erklärte, dass man verhindern wolle, dass Spieler nach Stufe 40 „plötzlich ihr neues Level erreichen und das ist dann das Ende“. So war es bisher der Fall, denn beim aktuellen Maximal-Level war erstmal Schluss mit der Steigerung: „Wir möchten, dass sich Leveln über Stufe 40 hinaus anders anfühlt, als es bis Level 40 der Fall war“, so Slemon.

Denn obwohl EP wohl nach älteren Aussagen eine Rolle spielen werden, ist dies wohl nicht mehr der einzige Faktor: „Level 41 und mehr zu erreichen, wird weiterhin Aufwand erfordern. Level sollen ja zeigen, wie viel Aufwand ihr ins Spiel investiert habt“, so Slemon: „Aber es wird nicht so einfach, wie einfach EP auf die Art zu grinden, die ihr gewohnt seid. Die Erfahrung wird ein bisschen anders, und wir freuen uns, später in diesem Jahr mehr dazu zu sagen.“

Auf welche Art genau das Level gesteigert werden kann, ließ er dabei noch offen. Hier heißt es wohl, abzuwarten.

Neben dem Max-Level sprach Slemon auch über Mega-Entwicklungen. Er bestätigte, dass sich die Pokémon Mega-Entwickeln werden können, die Spieler bereits besitzen. Hier erfahrt ihr, worum es sich bei Mega-Entwicklungen handelt, und welche Pokémon sie beherrschen.