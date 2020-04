Level 50 in Pokémon GO: Alles, was wir zur möglichen Levelerhöhung wissen

In Pokémon GO gibt es aktuell viele Gerüchte um eine mögliche Levelerhöhung von 40 auf 50. Wir zeigen euch, was man bisher weiß und welche Probleme eine Erhöhung mitbringen könnte.

Das sorgte für Diskussionen: Vor wenigen Tagen fanden Dataminer die Belohnungen, die Trainer für einen Aufstieg auf die Level 41 bis 50 bekommen würden. Die Level sind zwar noch nicht im Spiel, doch die potenziellen Belohnungen sind nun hinzugefügt.

Das sorgte für viel Gesprächsstoff. Wieso sollte Niantic eine Belohnung für Level 50 einfügen, wenn nicht bald eine Levelerhöhung kommt?

Diese Funde sorgten für Diskussionen. Quelle: reddit

Levelerhöhung in Pokémon GO – Was sagt Niantic?

Welche offiziellen Infos gibt es? Zu einer Levelerhöhung schweigt Niantic bislang. Eine der letzten Infos zu dem Thema gab Niantic uns selbst bei einem Interview auf dem GO Fest 2019 in Dortmund. Dies fand im Juli statt.

Dort sprachen wir von MeinMMO mit Laura Warner und Matt Ein. Sie beide sind Game Designer von Niantic und gaben einen Einblick in eine mögliche Erhöhung.

Dort wurde gesagt, dass man definitiv über eine Erhöhung nachdenke, doch man müsse schauen, wie man dieses Feature umsetzen könne. Sie wollen das Level so setzen, dass es zahlreiche Spieler nicht gleich erreichen können, sondern so, dass jedermann noch etwas zu tun hat.

Im Gegenzug wollen sie es für die Casual-Spieler nicht allzu hoch setzen, denn ansonsten würde sie es gar nicht erreichen. Man suche Wege, um anders an das Maximallevel zu kommen und nicht nur durch das reine Leveln durch EP – also einer Art Mittelweg. Aber wie könnte der aussehen?

Ist Level 40 bald nicht mehr das Maximallevel?

Was bedeutet das also für das Maximallevel? Schon vor fast einem Jahr gab es Gedanken zu einer möglichen Levelerweiterung. Es ist denkbar, dass Niantic mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden haben könnte und bald eine Erhöhung kommt.

Natürlich muss man aber auch bedenken, dass die Aussagen von Niantic einige Monate alt sind und bisher als neue Info nur ein Leak aufgetaucht ist. Bevor es keine offiziellen Infos gibt, heißt es abwarten.

Mögliche Probleme bei der Levelerhöhung

Das sorgt für Probleme: Was sich viele Spieler fragen ist, wie eine Erhöhung aussehen könnte. Sind es reine Prestige-Level, also Level, die keinen Spielfortschritt mehr bringen, oder sind es tatsächlich Level, die euch auch im Spiel mehr bringen?

Sollte das Level tatsächlich auch Spielvorteile bringen – wie beispielsweise weitere Level für eure Pokémon – dann könnte das die Meta ziemlich durcheinander bringen.

Manche Pokémon erreichen bereits auf einem etwas niedrigeren Level die Stärke, die sie auch auf Level 40 haben. Weiteres Hochleveln ist daher eher nicht so nützlich. Andere Pokémon kriegen noch deutlich mehr Stärke dazu, wenn man sie weiter hochlevelt.

Fügt man also einfach 10 weitere Level hinzu, könnte das bemerkbare Unterschiede mit sich bringen. Neue Pokémon könnten interessanter werden und bisher starke Pokémon sind eher schwächer.

Außerdem stellt sich hier auch die Frage, wie viel WP ein Pokémon pro Level-Up dazubekommen würde und wie teuer das Ganze ist. Bislang werden die WP, die dazukommen, ab Level 35 halbiert. Die letzten beiden Power-Ups kosten 10.000 Sternenstaub und 15 Bonbons. Bei 10 weiteren Leveln würde das nochmal deutlich teurer werden.

Sind die besten Angreifer bald nicht mehr so stark?

Wie könnte eine Levelerhöhung umgesetzt werden? Bezieht man sich dabei auf die Aussagen der Entwickler und die angesprochenen Probleme, dann wären 2 Schritte denkbar:

Die kommenden 10 Level sind rein für das Prestige – Sie bringen euch Items, aber sonst keine weiteren Vorteile.

Um diese Level zu erreichen, muss man nicht nur EP sammeln – Gefangene Pokémon oder andere Indikatoren könnten entscheidend sein.

Das kann man festhalten: Es scheint so, dass Niantic tatsächlich an einer Levelerhöhung arbeitet. Es ist aber noch sehr früh, um hier genauere Details zu besprechen. Man sollte also abwarten, bis man weitere Informationen dazu bekommt.

Wenn ihr schon Level 40 seid und euch langweilt, dann empfehlen wir euch diese Tipps:

Level 40 – und nun? Tipps zur Motivation