Pokémon GO: Das sind die Spawns für das GO Fest 2020

In Pokémon GO läuft am 25. und 26. Juli das GO Fest. Wir verraten euch, welche Pokémon zu welchen Zeiten verstärkt erscheinen.

Was passiert beim GO Fest? Das GO Fest 2020 ist gestartet und findet dieses Jahr global statt. Es bietet euch spannende Herausforderungen, 6 neue Shinys und interessante Ultra-Boni.

In diesem Beitrag geht es jedoch um die verschiedenen Habitate und welche besonderen Spawns ihr dort erwarten könnt.

Diese Spawns erwarten euch beim GO Fest

Jede Stunde wechselt das Habitat, das im Fokus des GO Fests steht. Wir verraten, welches Pokémon beim jeweiligen Habitat häufiger erscheint. Einen genauen Zeitplan des Events haben wir euch am Ende des Beitrags angehangen.

Pflanzen

Bisasam (auch als Shiny)

Bisaflor

Myrapla (auch als Shiny)

Owei (auch als Shiny)

Kokowei (auch als Shiny)

Tangela (auch als Shiny)

Sonnkern (auch als Shiny)

Geckabor (auch als Shiny)

Samurzel (auch als Shiny)

Kinoso

Schneebedeck (auch als Shiny)

Folipurba

Serpifeu

Tarnpignon

Kastadur

Kämpfen

Machollo (auch als Shiny)

Sleima (auch als Shiny)

Dratini (auch als Shiny)

Sniebel (auch als Shiny)

Panzaeron (auch als Shiny)

Kaumalat (auch als Shiny)

Bummelz (auch als Shiny)

Zobiris (auch als Shiny)

Meditie (auch als Shiny)

Wablu (auch als Shiny)

Sengo (auch als Shiny)

Vipitis (auch als Shiny)

Glibunkel (auch als Shiny)

Flunschlik

Fermicula (auch als Shiny)

Freundschaft

Pikachu (auch als Shiny)

Piepi (auch als Shiny)

Pummeluff (auch als Shiny)

Chaneira (auch als Shiny)

Evoli (auch als Shiny)

Relaxo

Togetic

Marill (auch als Shiny)

Mogelbaum (auch als Shiny)

Woingenau (auch als Shiny)

Mantax

Rosalia (auch als Shiny)

Barschwa (auch als Shiny)

Palimpalim

Fleknoil (auch als Shiny)

Feuer

Glumander (auch als Shiny)

Glurak

Vulpix

Ponita (auch als Shiny)

Knogga (auch als Shiny)

Magmar (auch als Shiny)

Flamara

Hunduster (auch als Shiny)

Flemmli (auch als Shiny)

Camaub

Floink

Flampion

Lichtel

Furnifraß (auch als Shiny)

Wasser

Schiggy (auch als Shiny)

Turtok

Quapsel (auch als Shiny)

Tentacha (auch als Shiny)

Flegmon

Karpador (auch als Shiny)

Aquana

Lampi (auch als Shiny)

Baldorfisch (auch als Shiny)

Hydropi (auch als Shiny)

Kanivanha (auch als Shiny)

Perlu (auch als Shiny)

Ottaro

Schallquap

Mamolida

Der Zeitplan des GO Fests – Tag 1

In den folgenden Schritten rotieren die verschiedenen Habitate beim GO Fest am 25. Juli:

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr – Pflanze

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr – Kämpfen

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr – Freundschaft

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr – Feuer

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr – Wasser

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr – Pflanze

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr – Kämpfen

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr – Freundschaft

18:00 Uhr bis 19:00 Uhr – Feuer

19:00 Uhr bis 20:00 Uhr – Wasser

Alles Weitere rund um das GO Fest findet ihr in unserem MeinMMO Live-Ticker zum Event.