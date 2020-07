Pokémon GO: Community Day im August bringt Karpador und diese Boni

Der Community Day im August hat sein Star-Pokémon gefunden: Karpador bestimmt das nächste Mal das Event in Pokémon GO.

Wann findet der Community Day statt? Der Community Day mit Karpador wird am 08. August stattfinden. Damit fällt er in die Drachen-Woche, die einen Tag zuvor startet und starke Monster bringt.

Karpador an sich ist natürlich nicht gerade das Über-Pokémon, aber dennoch beliebt. Und seine Entwicklung Garados gehört seit Jahren sowieso zu den Fan-Favoriten.

Diese Boni bringt der Community Day mit Karpador

Das gibt es zum Community Day August: In erster Linie werden jede Menge Karpador spawnen. Das ist insofern wichtig, als dass ihr so endlich Bonbons für Garados kriegt, wenn ihr es noch nicht habt. Der kleine Platscher-Fisch benötigt schließlich 400 Bonbons, um zum gefährlichen Wasser-Drachen zu werden. Außerdem dürftet ihr so eine gute Chance auf Shiny-Karpador und Garados haben.

Dazu kommen zwei Boni, die ihr am Community Day nutzen könnt.

Das Rauch-Item hält ganze 3 Stunden. Wenn ihr zwei stapelt, habt ihr also direkt sechs Stunden verstärkte Spawns.

Es gibt dreifachen Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Nutzt ihr ein Sternenstück, wird die Menge an Sternenstaub nochmal erhöht.

Das ist die spezielle Attacke: Wenn ihr Karpador im Event-Zeitraum zu Garados weiterentwicklt, kann es die Attacke Nassschweif erlernen. Garados gehört übrigens zu den Pokémon, die eine Mega-Entwicklung durchmachen können – ein spannendes Detail, schließlich soll das Feature bald zu Pokémon GO kommen.

Gerade für die Spieler, die noch kein Garados ihr Eigen nennen, dürfte der Community Day mit Karpador interessant werden. Und dass Karpador nicht komplett nutzlos sind, zeigte ein Trainer im Kampf gegen Giovanni. Auch, wenn sie hier in erster Linie als Kanonenfutter genutzt wurden.