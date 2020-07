Im Rahmen des Pokémon GO Fest 2020 konnten Trainer den Rocket-Boss Giovanni mit allem herausfordern, was sie hatten. Eine besonders geschickte Taktik funktionierte aber auch mit einem eigentlich schwachen Team.

Das war die Herausforderung: Das GO Fest wurde am Sonntag von Team Rocket übernommen. Hier galt es, die Bosse in ihren Ballons zu besiegen, um am Ende Giovanni gegenüberzustehen.

Der kämpfte aber nicht mit seinem gewohnten Team, sondern hatte eine Kombination aus Snobilikat, Sandamer und Crypto-Mewtu aufzubieten. Die konterte ein Trainer am Wochenende mit einer ungewöhnlichen Taktik.

Zwei Karpador und ein Tengulist fällen Giovanni

So lief der Kampf: Auf reddit teilte User „-Freya“ ein Video des Kampfes gegen Giovanni, wie man ihn selten sieht. Im Team standen:

Ein 10-WP-Karpador

NOCH ein 10-WP-Karpador

Und ein 1500-WP-Tengulist

Freya schafft es dabei tatsächlich, den Oberbösewicht inklusive seines Crypto-Mewtu in die Schranken zu weisen. Das Besondere: Tengulist war im Grunde das einzige Monster, das hier für Schaden zuständig war. Die beiden Karpador nutzte Freya lediglich, um durch Pokémon-Wechsel das Zeitfenster zwischen Giovannis Attacken zu vergrößern.

Wichtig ist, zu wissen, dass Giovanni zum GO Fest nicht ganz so mächtig war, wie er es normalerweise ist. Freya wollte sich bei diesen Bedingungen der Aufgabe stellen, Giovanni mit einem Community-Day-Monster wie Tengulist zu schlagen, da viele Spieler es haben dürften. Doch die zwei Karpador sind auch entscheidend.

„Die beiden Karpador hatten tatsächlich wichtige Rollen. Sie erlaubten es mir, Giovanni etwas mehr hinzuhalten; ohne sie hätte ich das nicht erreichen können! -Freya auf reddit

Dabei gelang es sogar, Giovanni ohne den Einsatz von Schilden zu besiegen. Der Rocket-Boss ist schon öfter Ziel seltsamer Teams geworden – schließlich ist die Herausforderung, ihn zu schlagen, groß. Erst vor wenigen Wochen hatte sich ein Trainer aufgemacht, Giovanni nur mit einem einsamen Irokex anzugreifen.