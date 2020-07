Ein Spieler in Pokémon GO hat nun bewiesen, dass Giovanni sogar mit nur einem Pokémon zu besiegen ist. Dafür nutzte er sogar nur ein Monster auf Superliga-Niveau, also unter 1500 WP.

Das ist aktuell bei Giovanni los: Nach wochenlanger Abstinenz des Rocket-Chefs, kann man nun wieder Giovanni herausfordern. Der Kampf ist eigentlich ziemlich knackig, doch die Trainer wollen besonders spektakulär gegen Giovanni gewinnen.

Zuletzt zeigten wir euch hier einen Trainer, der Giovanni mit 3 Pokémon unter 1500 WP und ohne einen Schild besiegt hat. Nun toppt ein Spieler das Ganze nochmal: Er braucht sogar nur ein Pokémon unter 1500 WP.

So gewinnt man gegen Giovanni mit nur einem Pokémon

Das ist der Clip: Der Trainer hat seinen Sieg auf YouTube hochgeladen. Wir binden euch hier das Video ein:

Wie hat der Trainer das geschafft? Er nutzte für seinen Sieg ein Irokex. Das Pokémon ist vor allem im PvP richtig stark und das zeigt sich auch in diesem Clip.

Irokex beherrscht die Lade-Attacke Steigerungshieb. Die hat zwei große Vorteile:

Sie ist unheimlich schnell aufgeladen und lockt damit die Schilde von Giovanni raus

Durch den Einsatz steigt der Angriff von Irokex. Seine Sofort-Attacke wird also auch deutlich mächtiger

Dazu kommt noch seine zweite Lade-Attacke Schmarotzer. Die macht etwas mehr Schaden als Steigerungshieb und kann dadurch recht gut neutralen Schaden an Suicune verursachen.

Außerdem hat Giovanni hier wohl eines der schlechtesten Teams, die er nutzen kann. Digdri ist das schwächste der 3 Pokémon, die er als zweites wählen kann und Snobilikat hat eine dankbare Sofort-Attacke, die nicht ganz so viel Schaden macht.

Wie stark ist Irokex wirklich? Das Pokémon läuft bei vielen Trainer etwas unter dem Radar. Es ist zwar nicht so beliebt, wie ein Azumarill oder Altaria in der Superliga, doch ist dort eigentlich verdammt stark.

Das Video hier beweist, dass Irokex richtig gut sein kann. In unserer Tier-List zur Superliga findet ihr Irokex ebenfalls.

Darum ist das bemerkenswert: Giovanni dürfte aktuell wohl der schwerste NPC in Pokémon GO sein. Der Kampf soll also eigentlich herausfordernd sein. Nun sieht man aber, dass es gar nicht so schwer ist, wie gedacht.

Wenn ihr selbst noch Schwierigkeiten beim Kampf gegen Giovanni habt, dann schaut in unserem Konter-Guide zu dem Rocket-Boss vorbei. Dort stellen wir euch die besten Pokémon vor, damit ihr Giovanni ebenfalls besiegen könnt.