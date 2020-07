In Pokémon GO könnt ihr nun gegen neue Crypto-Pokémon kämpfen. Die Rüpel und Bosse nutzen nun andere Pokémon, die ihr herausfordern und fangen könnt.

Was ist passiert? In Pokémon GO dreht sich aktuell alles um Team Rocket. Ein passendes Event hat auch Jessie und James ins Spiel gebracht.

In diesem Rahmen wurde das Team Rocket auch verändert. Es gibt neue Crypto-Pokémon und die Rüpel stellen euch vor neue Herausforderungen. Passend dazu gibt es auch neue Pokémon bei den Rocket-Bossen Arlo, Cliff und Sierra.

Die neuen Rüpel in Pokémon GO

Das ist die Übersicht: Die Kollegen von Pokébattler haben eine große Übersicht über alle Rüpel und Bosse gemacht, die man aktuell bekämpfen kann:

Anklicken zum Vergrößern. Quelle: Reddit

So ist beispielsweise der Rüpel mit Eis-Pokémon zurück. Dort könnt ihr jetzt Shnebedeck fangen. Außerdem habt ihr wieder die Chance auf Crypto-Releaxo.

Was haben die Bosse? Die neuen Pokémon der Bosse sind bereits etwas länger bekannt. Sie haben allesamt ein neues, erstes Pokémon, was ihr danach auch fangen könnt:

Cliff: Sleima

Arlo: Tannza

Sierra: Lapras

In unserem Guide zu den 3 Rocket-Bossen erklären wir euch ausführlich, wie ihr die Bösewichte besiegen könnt.

Welche Rüpel lohnen sich? Keiner der Rüpel hat noch Lapras dabei. Das ist nur noch durch Sierra verfügbar. Ein Shiny von den Rüpeln gibt es also nicht mehr.

Rein von der Brauchbarkeit her sind die Rüpel mit Machollo, Magnetilo, Elektek, Dratini und Relaxo nützlich. Sie oder ihre Entwicklungen gehören zu den besten Angreifern oder sind einfach verdammt selten zu bekommen.

Wie lange bleibt das jetzt so? Die neuen Pokémon dürften wohl eine lang anhaltende Änderung sein. Zuletzt konnten wir monatelang gegen dieselben Pokémon aus den Rocket-Stops kämpfen.

Aktuell habt ihr auch die Chance auf Crypto-Suicune von Giovanni. In unserem Konter-Guide zum Rocket-Boss Giovanni zeigen wir euch, wie ihr erfolgreich kämpfen könnt.