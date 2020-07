In Pokémon GO gibt es jetzt Ärger! Und es kommt noch härter! Die Kult-Bösewichte Jessie und James geben ihr Debüt im Smartphone-Spiel. Wir zeigen euch, wie ihr sie bekämpft.

Das wurde angekündigt: Während noch in dieser Woche die Rocket-Ballons in Pokémon GO erstmalig erschienen sind, taucht nun ein besonderer Ballon auf.

Im Mauzi-Ballon werdet ihr auf Jessie und James treffen. Die Bösewichte aus den Konsolenspielen und dem Anime tauchen nun in Pokémon GO auf.

So bekämpft ihr Jessie und James

Wie findet man Jessie und James? Die Rüpel tauchen per Mauzi-Ballon in eurem Spiel auf. Die Begegnung läuft ähnlich ab, wie bei den normalen Rüpeln. Wenn ihr allerdings den besonderen Ballon seht, dann findet ihr Jessie und James.

So läuft der Kampf ab: Ihr begegnet dem Ballon und klickt ihn an. Danach sprechen Jessie und James zu euch. Im ersten Kampf trefft ihr dann auf Jessie und ihre 3 Pokémon. Danach könnt ihr James und seine 3 Pokémon herausfordern.

Welche Pokémon nutzen sie? Die beiden Rüpel nutzen die Pokémon, die auch im Anime und in den Konsolenspielen für die beiden bekannt waren.

Jessie kämpft mit einem Rettan und James mit einem Smogon. Beide Pokémon können bei der Begegnung auch als Shiny angetroffen werden. Es sind also nun zwei weitere Crypto-Shinys im Spiel. Sie folgen dem schillernden Crypto-Lapras, was zuletzt als Shiny aufgetaucht ist.

In unserem ersten Anlauf kämpften die beiden Rüpel mit:

Jessie: Rettan, Sichlor und Kindwurm

James: Smogon, Sniebel und Tanhel

Shiny-Crypto-Smogon gibt es nun in Pokémon GO. Quelle: reddit

Wer sind Jessie und James? Wer den Anime zu Pokémon geschaut hat, der kennt die beiden Bösewichte genau. Fast in jeder Folge haben sie Ash und seine Freunde angegriffen. Ihr Ziel war das Pikachu von Ash.

Mit dabei war immer ein sprechendes Mauzi. Passend dazu gab es auch den Heißluftballon im Mauzi-Design, der zu ihrem Markenzeichen wurde.