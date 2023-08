Pokémon GO verkauft gerade eine ganz seltsame Box im Shop: „Dachte, das wäre Satire“

In Pokémon GO kann man optionale Item-Boxen im Shop kaufen. Ein Angebot irritiert aber gerade die Trainer.

Was ist das für eine Box? Im Subreddit zu Pokémon GO wird aktuell ein Beitrag diskutiert, der die sogenannte Expert Box im Shop zeigt (via reddit). Diese Box beinhaltet:

50 Sananabeeren

50 Himmihbeeren

50 Nanabbeeren

Die Box steckt also schlicht voller Beeren, was schonmal ungewöhnlich ist. Denn normalerweise hoffen Trainer bei den Boxen auf gute Angebote von Premium-Items, wie etwa Brutmaschinen oder Fern-Raid-Pässe.

Beeren hingegen kriegt man in der Regel sehr einfach im Spiel. Dazu kommt, dass die Box ziemlich teuer ist: Ganze 750 Münzen soll die Box kosten, was für den Inhalt sehr viel wirkt. So gibt es im Shop sogar günstigere Boxen, die nützlichere Items bringen.

Kann jeder diese Box sehen? Das ist nicht ganz sicher, denn teilweise sehen Spieler unterschiedliche Boxen im Shop. Klar ist, dass sie schon mal nicht bei jedem als Expert Box geführt wird. So zeigt ein anderer Post die Box mit selbem Inhalt als Superbox (via reddit), in der Redaktion konnten wir die Box als Veteranenbox finden.

Eine Box voller Beeren in Pokémon GO

Was sagen Spieler zu der seltsamen Box im Shop?

So reagiert die Community: Im Subreddit zu Pokémon GO sorgt die Box für Verwirrung. Spieler fragen sich, wer diese Box kaufen soll. Denn Beeren sind eigentlich kein Item, für das man aufwendig gesammelte Münzen ausgeben möchte, geschweige denn so viele.

Einige User betonen sogar, regelmäßig Beeren aus dem Beutel löschen zu müssen, um nicht ihr Item-Limit zu sprengen. Dementsprechend fällt auch das Feedback aus:

Das ist im Grunde, was ich bei einem Spaziergang anstatt von Pokébällen kriege , schreibt User ScottOld (via reddit).

, schreibt User ScottOld (via reddit). Ernsthaft, ich dachte, das hier wäre ein Satire-Post , kommentiert User Sinuality (via reddit).

, kommentiert User Sinuality (via reddit). Lmao, ich müsste 150 Beeren löschen, um das hier zu kaufen (via reddit).

(via reddit). Man, ich wünschte, ich könnte diese Menge an Beeren für dieselbe Menge an Münzen verkaufen (via reddit)

(via reddit) Ich schmeiß vermutlich so viele am Tag weg (via reddit).

Insgesamt kommt die Box also nicht gut an. Grundsätzlich ist das Thema Boxen in Pokémon GO immer wieder ein Kritik-Punkt, da Spieler sich öfter bessere Angebote wünschen, um an wichtige Items wie Brutmaschinen zu kommen.

Münzen zu verdienen kann schließlich ziemlich lange dauern, da man am Tag nur 50 Münzen maximal durch das Verteidigen von Arenen gewinnen kann. Auch das ist ein Punkt, den Spieler jüngst ansprachen: Sie wünschen sich eine Verbesserung des Arena-Systems.

Was haltet ihr von den Boxen in Pokémon GO? Erzählt es uns in den Kommentaren!