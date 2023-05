Pokémon GO: Der Ball, auf den ihr alle wartet, steht wohl kurz vor dem Release

Pokémon GO hat einen neuen Hinweis auf den Meisterball geliefert. So langsam sieht es aus, als würde der Ball bald im Spiel landen.

Was ist das für ein Teaser? Über Twitter postete der offizielle Pokémon-GO-Account einen Teaser mit der mysteriösen Beschriftung “In development…”, also “in Entwicklung”, gemeinsam mit dem Hashtag #RisingHeroes, der auf die aktuelle Season hinweist.

In dem Bild sind 5 Bälle zu sehen:

Der reguläre Pokéball

Ein Superball

Ein Hyperball

der Premier-Ball

Und der Ultra-Ball, mit dem man Ultrabestien fangen kann

Darüber hinaus ist in der Mitte ein großes Fragezeichen zu sehen. Den Tweet binden wir hier für euch ein:

In den Kommentaren und in der Community bei reddit sind sich Trainer angesichts der Aufmachung sicher: Das muss ein Teaser auf den Meisterball sein, auf den Trainer schon seit Jahren warten. Und angesichts dessen, dass die Rising-Heroes-Season mit dem Mai endet, könnte auch ein Release kurz bevor stehen.

Zudem sprechen auch Dataminings dafür, dass der Meisterball bald kommen könnte.

Was ist schon zum Meisterball in Pokémon GO bekannt?

Offizielle Informationen gibt es zum Meisterball noch nicht. Lediglich Leaks der Pokeminers (via pokeminers.com) weisen bislang darauf hin, wie sich das Feature gestalten könnte. Die mehrten sich in den vergangenen Wochen allerdings – eine genaue Auflistung dazu findet ihr in unserer Übersicht zum Meisterball in Pokémon GO.

Leaks zum Meisterball: Die wichtigsten Punkte aus bisherigen Leaks:

Den PokeMiners zufolge soll bereits ein Tutorial zum Meisterball in den Spieldaten liegen.

Zudem ist laut PokeMiners anzunehmen, dass es eine Ballauswahl in Raids geben wird – sodass man nicht mehr nur den Premierball, sondern möglicherweise auch den Meisterball verwenden kann.

Darüber hinaus fanden die Leaker Daten wie einen “Meisterball-Container” und eine Cutscene zum Meisterball.

Die Anzeichen rund um einen Meisterball-Release verdichten sich also. Der neueste Teaser von Pokémon GO deutet darauf hin, dass es bald soweit sein könnte.

Das solltet ihr beachten: Bei den Leaks der Pokeminers handelt es sich um inoffizielle Angaben. Die Pokeminers haben sich aber einen Ruf erworben, Features in Pokémon GO recht zuverlässig frühzeitig zu finden. Ob, wann und in welcher Form die Features letztlich in Pokémon GO landen, ist letztlich aber offen. Erst, wenn Niantic offiziell eine Bekanntgabe macht, wird klar sein, wie es mit dem Meisterball weitergeht.

Was ist eigentlich ein Meisterball? Der Meisterball ist aus verschiedenen Pokémon-Spielen bekannt und der beste Ball überhaupt. Er bietet eine garantierte Fang-Chance für das Pokémon, das ihr damit fangen wollt.

Dementsprechend nützlich wäre er auch in Pokémon GO, angenommen, er wird in derselben Form umgesetzt. Damit könnte man etwa besonders starke Pokémon, oder solche, die schnell flüchten, fangen – wie beispielsweise die legendären Galar-Vögel, die ständig abhauen, wenn man sie denn mal trifft.