Pokémon GO: Neue Season heißt „Rising Heroes” – Was bringt die 10. Jahreszeit?

Erste Infos zur neuen 10. Season in Pokémon GO wurden veröffentlicht. Die nennt sich „Rising Heroes” und beginnt am 01. März. Alle Infos sammeln wir hier.

Das teilte Pokémon GO offiziell: Über Twitter wurde ein Teaser zur neuen „Season 10″, bzw. „10. Jahreszeit” in Pokémon GO geteilt. Die soll “Rising Heroes” heißen.

Wann startet die Jahreszeit? „Rising Heroes” startet am 01. März 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit. Die Jahreszeiten in Pokémon GO laufen in der Regel drei Monate lang, sie dürfte also bis zum 01. Juni 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit laufen.

Erster Teaser zur Season: Ein kurzer Teaser unter dem Motto “In Pokémon GO wird jeder zum Helden” wurde geteilt. Den binden wir hier ein:

Was zeigt der Teaser zu Rising Heroes?

Das bringt die Season: Eine umfassende, offizielle Mitteilung zu „Rising Heroes” gibt es derzeit noch nicht, aber der Teaser zeigt bereits einige Inhalte, die eine Rolle spielen werden.

Wir sehen drei Figuren vor den Farben der drei Pokémon-GO-Teams:

Eine Figur mit Ponita (Rot)

Eine Figur mit Lapras (Blau)

Eine Figur mit Elekid (Gelb)

Am Ende des Teasers gibt es mehrere kurze Screens, die weitere Inhalte andeuten. Wir sehen:

Avatare, die Kleidung tragen, die aussieht wie die von Professor Willow, nachdem er im Sommer 2022 in der “Ultradimension” verschwand. Ultrabestien könnten also wieder eine Rolle spielen.

Die Meltan-Entwicklung Melmetal wird in Aktion gezeigt.

Elite-Raids werden gezeigt.

Zudem wurden zwei Symbole im Regi-Stil geteilt. Die weisen auf die neuen Regi-Monster Regileleki und Regidrago hin:

Übrigens: Vor ein paar Wochen hat Niantic bereits die ersten Termine für die geplanten Events während der neuen Season verraten. Welche Tage ihr euch freihalten solltet, verraten wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Leaks zur neuen Season in Pokémon GO

Welche Leaks gibt es? Die bekannten Dataminer von den “Pokeminers” haben bereits einige Details zur neuen Season ausgegraben (via pokeminers.com). Unter anderem sollen folgende Inhalte eine Rolle spielen:

Ein Fang-Event soll stattfinden, das mit dem “Fesival of Colors” verbunden wird. Das würde zu den Farbtupfern des Teasers passen. Hier soll auch eine begrenzte Forschung laufen.

Die schwierigen Top-Raids kehren zurück – dort sollen voraussichtlich die beiden neuen Regi-Monster auftauchen.

Eine Forschung namens “Willows Wardrobe” soll kommen – das passt ebenfalls zum Teaser. Die soll allerdings über ein Ticket verfügbar werden.

Es werden wohl neue Gesprächspartner bei den Forschungen auftreten. Dabei sollte es sich um die Trainer aus dem Teaser handeln.

Neue Boni rund um Team Rocket werden eingeführt, etwa Extra-Sternenstaub. Ein Rocket-Event wäre also möglich.

Hierbei handelt es sich allerdings nur um Leaks, nicht um offizielle Informationen. Ob und in welcher Form diese Inhalte im Spiel landen, ist derzeit offen.

Offizielle Informationen seitens Niantic sollten aber eigentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen – schließlich beginnt die neue Season schon am 01. März. Auch die Events des kommenden Monats sind derzeit noch unklar. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, halten wir euch auf dem Laufenden!

Derweil hat Pokémon GO am 27. Februar ein neues Feature eingeführt: Man kann nun Gierspenst kriegen, muss dafür aber eine Nintendo Switch mit Karmesin oder Purpur verbinden.

Wie ihr Gierspenst fangen könnt, haben wir hier zusammengefasst.