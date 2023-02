Pokémon GO: Durch eine wichtige Änderung, könnt ihr „Legendenjagd“ jetzt doch noch abschließen

In Pokémon GO konnten sich die Trainer während der Hoenn-Tour die Spezialforschung “Legendenjagd” sichern, die mit Aufgaben rund um das Event bestückt war. Nun hat Niantic eine wichtige Änderung vorgenommen, damit ihr sie doch noch lösen könnt. Wir von MeinMMO zeigen, euch welche das ist.

Um welche Forschung geht es? Wer in der letzten Woche die Spezialforschung “Proto-Grollen” abgeschlossen und sich im Anschluss für Team Rubin oder Team Saphir entschieden hat, der konnte sich während der Hoenn-Tour am vergangenen Wochenende die Spezialforschung “Legendenjagd” sichern.

Bei dieser drehte sich alles um die Sagen zum roten und blauen Kristall, weshalb in den Aufgaben die neuen Proto-Raids eine entscheidende Rolle gespielt haben. Nun ist das Event vorüber, aber nicht alle Spieler konnten die Forschung beenden. Um das trotzdem noch möglich zu machen, hat Niantic daher die Aufgaben geändert. Wir zeigen euch, was ihr nun machen müsst.

So lässt sich „Legendenjagd“ jetzt lösen

Warum gibt es eine Änderung? Die Aufgaben zu “Legendenjagd” drehten sich um die neuen Proto-Raids mit Kyogre und Groudon. Gegen diese musstet ihr antreten, sie fangen und die entsprechende Proto-Energie sammeln, um selbst eine Protomorphose auszulösen.

Doch die Proto-Raids waren auf die Zeit der Hoenn-Tour beschränkt und das Besiegen und Fangen der beiden legendären Monster gestaltete sich gar nicht so einfachen. Wer die Forschung also bislang nicht gelöst hatte, hatte Bedenken, dies nun nicht mehr zu können. Deshalb hat Niantic hierbei eine Änderung vorgenommen, damit auch diese Trainer an ihre Belohnungen kommen.

Das ist jetzt neu: Konkret beziehen sich die Änderungen auf die Aufgaben der Tafeln 3 und 4. Bei diesen solltet ihr ein Groudon bzw. Kyogre fangen, um die jeweilige Tafel abschließen zu können. Doch das müsst ihr jetzt nicht mehr, wie der reddit-User Shadyogradyt entdeckt hat:

Demnach hat Niantic die Aufgabe von “Fange ein Groudon” bzw. “Fange ein Kyogre” in “Gewinne einen Raid” geändert und ihr seid auf diese beiden Monster nun nicht mehr angewiesen. Alle anderen Aufgaben bleiben allerdings gleich.

Was sagen die Trainer zu der Änderung? In der Community sorgt die Änderung der Quest für Freude und Erleichterung (via reddit.com):

idk012: “Das ist gut. Ich hatte gehofft, es würde nicht zu einem ‘Take a snap of landrous’ werden, bei dem die Leute alle paar Wochen fragen, wie man es zu Ende bringt.”

PecosJill: “Ich bin froh, dass sie es geändert haben. Auf diese Weise muss ich keine Pokecoins grinden, um ein Raid-Ticket zu bekommen.”

Trainer hoffen auf eine weitere Änderung

Es gibt bei der Forschung allerdings noch eine weitere Aufgabe, die den Trainern nun Sorgen bereitet. Auf Tafel 5 sollt ihr nämlich auch noch eine Protomorphose aktivieren. Dafür braucht ihr jedoch 400 Proto-Energie. Diese konntet ihr euch am Wochenende in den Raids sichern und habt sie je nach Team auch anteilig als Belohnung auf Tafel 3 bzw. 4 erhalten.

Wer das nicht geschafft hat, kommt hier also nun ebenfalls nicht weiter. Und nach aktuellen Informationen wurde diese Quest auch nicht angepasst. So kann man folgende Reaktionen dazu auf reddit lesen:

grazza88: “Leider ist das bei dem Schritt “Protomorphose aktivieren” nicht passiert. Sieht so aus, als würde ich für die nächsten X Jahre auf 390 Energie und Seite 5 festsitzen.”

BootmanBimmy: “Ich hoffe wirklich, dass Niantic es einfach vergessen hat und es in ‘Führe eine Mega-Entwicklung bei einem Pokémon aus’ geändert wird.”

Ob diese Aufgabe nun ebenfalls nochmal angepasst wird, ist bisher noch nicht bekannt. Niantic hat sich allerdings auch bislang selbst hierzu noch nicht offiziell geäußert. Sollte es hierbei ebenfalls zu Änderungen kommen, erfahrt ihr es aber auf jeden Fall hier auf MeinMMO.

Wie seid ihr bei der Spezialforschung “Legendenjagd” vorangekommen? Konntet ihr die Quests rechtzeitig vor dem Event-Ende abschließen? Oder seid ihr jetzt auch froh, dass es nochmal geändert wurde? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

