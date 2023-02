Pokémon GO: Trainer kritisieren und loben die Hoenn-Tour – Wie fandet ihr das Event?

In Pokémon GO fand am letzten Wochenende die große Hoenn-Tour statt. Die erntete von den Spielern neben einigem Lob aber auch ordentlich Kritik. Wir von MeinMMO zeigen euch, die Reaktionen der Community zum Event und wollen in unserer Umfrage wissen, wie es euch gefallen hat.

Was ist das für ein Event? Bereits das dritte Jahr in Folge fand am Wochenende die große GO-Tour statt. Bei diesem Event drehte sich dieses Mal alles um die Hoenn-Region und somit um die Monster der 3. Spiele-Generation.

Die Hoenn-Tour gehört zu einem der größten jährlichen Events in Pokémon GO, weshalb viele Trainer lange darauf hingefiebert haben. Zum ersten Mal mussten sie sich dafür nämlich kein kostenpflichtiges Ticket kaufen, sondern konnten die zahlreichen Inhalte kostenfrei nutzen.

Doch das Fazit der Community ist ernüchternd, denn neben einigen Lob hagelt es von den Spielern auch heftige Kritik. Was die Spieler so an dem Event gestört hat und welche positiven Highlights einige hervorheben, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Außerdem habt ihr am Ende des Artikels selbst die Möglichkeit, in unserer Umfrage abzustimmen, wie euch die Hoenn-Tour gefallen hat.

Heftige Kritik an der Hoenn-Tour

Durchstöbert man aktuell die sozialen Netzwerke, dann lässt sich vor allem eines finden: ordentlich Kritik an der Hoenn-Tour. Dabei wird vor allem bemängelt, dass trotz des kostenlosen Events, viele Trainer Münzen und Echtgeld investieren mussten, um bestimmte Inhalte zu bekommen.

Aber auch die schlechte Shiny-Rate, fehlende Boni und Event-Attacken sowie Probleme bei den Raids, haben den Spielern nicht gefallen. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

chiipotle: “Der Brutmaschinen-Grind bei den regionalen [Pokémon] war bei weitem der schlimmste Teil des Events. Gefrierender Schnee/Regen das ganze Wochenende, kein Bonus auf die Schlüpfdistanz und Abenteuer-Sync ist immer noch kaputt, sodass der Versuch, Relicanth auszubrüten, die Hölle war.”

orlouge82: “Die regionalen, die exklusiv hinter Eiern versteckt waren, waren schrecklich. Niantic schaltet hier auf volles Pay-to-Win um, da man so Brutmaschinen kaufen muss, um eine vernünftige Chance zu haben, ein Shiny zu bekommen.”

razisgosu: “Die niedrige Shiny-Rate und der gravierende Mangel an Dingen, die man tun kann, haben dazu geführt, dass sich das lange zweitägige Event völlig uninteressant anfühlte. Ich habe heute 5 Stunden gespielt und 0 Shinys bekommen. Und ein perfektes Groudon floh, dank der abnormal niedrigen Ballzahl dieses Events.”

manofsteel9979: “Bei einem Event, das 2 Tage mit je 8 Stunden am Tag dauert, müssen die Lockmodule alle 30 Minuten erneuert werden! Rauch reicht nur für eine Stunde, also braucht man mindestens 16, um das ganze Event durchzuhalten. […] Du bekommst 2 Raid-Pässe, wenn die durchschnittliche Person mindestens 10-12 Raids braucht, um die benötigte Proto-Energie für beide zu bekommen. […] Es fehlen noch ein oder zwei regionale? Nun, macht euch bereit zu zahlen, denn sie sind hinter Eiern versteckt, also macht euch bereit, Brutmaschinen wie verrückt zu grinden, wenn ihr auch nur eine vage Chance auf ein Shiny haben wollt.”

Manche Trainer, wie aes421, gehen in den Kommentaren daher sogar noch einen Schritt weiter und erklären, dass sie für ein besseres Event lieber ein kostenpflichtiges Ticket kaufen würden. So schreibt er (via reddit.com): “Ich ziehe ein besseres Event mit Ticket vor. Mir macht es nichts aus, $5-$15 für 2 Tage Spaß auszugeben. Ich liebte auch die Johto Tour und das Go Fest 2022.”

Warum musste man zusätzliche Items kaufen?

Vor allem in die neuen Proto-Raids haben viele Spieler am Wochenende Geld und Münzen investiert. Bei diesen musste man gegen Kyogre und Groudon antreten, um die begehrte Proto-Energie zu sammeln, die man zum Auslösen der Protomorphose benötigt. Denn diese musste man zum Lösen der Spezialforschung “Legendenjagd” durchführen.

Für einen gewonnenen Kampf konnte man bis zu 90 Proto-Energie erhalten, allerdings braucht man 400, um die Entwicklung auszulösen. Mit den beiden kostenlosen Pässen, die es am Wochenende gab, kam man damit nicht sonderlich weit.

Ähnlich verhielt es sich auch bei den regionalen Pokémon der Hoenn-Tour, die es teilweise nur aus den seltenen 10-km-Eiern gab. Wer sich die Monster sichern wollte und Hoffnung auf ein schillerndes Exemplar hatte, musste also fleißig brüten, besonders, wenn man nur die kostenlose Brutmaschine hatte.

Und auch weitere Items wurden während des Events knapp, wie Rauch oder Lockmodule. Also blieb vielen Spielern nichts anderes übrig, als wertvolle Münzen oder sogar echtes Geld in das Spiel zu investieren, um sich zusätzliche Raid-Pässe oder Brutmaschinen zu kaufen.

Die Hoenn-Tour-Highlights der Trainer

Doch nicht alle Spieler fanden das Event gänzlich schlecht. So waren die Highlights des Events für die meisten Spieler dennoch die neuen Proto-Raids, bei denen sie auf Kyogre und Groudon in ihren Proto-Formen treffen konnten. Besonders Spieler in großen Städten waren hier im Vorteil, genügend Trainer dafür zu gewinnen.

Aber auch die legendären Psycho-Pokémon Latias und Latios, die während der Hoenn-Tour in der Wildnis spawnten, konnten bei zahlreichen Trainern punkten. Mit der Anzahl von Forschungsaufgaben, den Habitaten sowie der Möglichkeit, den größten Teil des Events ohne einen separaten Ticket-Kauf nutzen zu können, waren einige Spieler ebenfalls vollkommen zufrieden (via reddit.com):

andykeum: “Das Event war in Ordnung; in NYC war es einfach, Proto-Energie zu gewinnen, weil es alle paar Blocks Arenen gab.”

Repair_Jolly: “Ich habe die Tour aus meinen eigenen Gründen genossen, z. B. wegen den Proto-Raids, neuen Hoenn-Dex-Einträgen und Items wie Beeren und Sternenstaub, die ich bekommen habe. Natürlich gibt es Verbesserungen, in Bezug auf die Proto-Raids […].”

Fwenhy: “Ich habe es geliebt. Habe eine Menge Shinys bekommen. Habe meinen Hoenn-Dex vervollständigt. Mein Hauptkritikpunkt war, dass ich das Gefühl hatte, dass man zwischen Raids und wilden Pokémon wählen musste. Ich wünschte, die Raids wären von 6 – 8 oder so, oder sogar nur heute, während die wilden Pokémon gestern gespawnt wären.”

papermario332: “Meine Beschwerden: Keine erhöhten Shiny-Quoten, keine kostenlosen Pässe für Leute, die das Ticket bekommen haben, der Schwierigkeitsgrad der Proto-Raids war lächerlich.

Es gibt jedoch einige Dinge, die ich mochte: Ich mochte wilde Latias/Latios und dauerhafte Raids.”

Wie hat euch die Hoenn-Tour gefallen?

Wie anhand der Kommentare aus der Community deutlich wird, sind die Meinungen rund um die Hoenn-Tour sehr verschieden. Wir wollen daher auch wissen, wie euch das Event gefallen hat. Nehmt dazu doch anonym an unserer nachfolgenden Befragung teil und stimmt in Schulnoten dafür ab.

Was hat euch denn an dem Event besonders gut gefallen? Und was würdet ihr euch für die nächste GO-Tour wünschen? Würdet ihr auch lieber wieder mit einem kostenpflichtigen Event-Ticket spielen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Wie MeinMMO-Autor Max und mir die Hoenn-Tour gefallen hat, verraten wir euch in diesem Artikel.