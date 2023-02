Taucht Gierspenst bald in Pokémon GO auf? Die „Gierspenst-Münzen” weisen jetzt darauf hin – und Dataminer haben noch mehr Details ausgegraben.

Was ist Gierspenst? Gierspenst ist ein Monster, das in Pokémon GO erstmals am 05. November 2022 überraschend auftauchte. Es fing an, Trainer zu verfolgen und versuchte, sie zu goldenen Münzen an PokéStops zu leiten.

Diese Variante von Gierspenst nennt man die “Wanderform”, allerdings konnte man das Monster bislang noch nicht in Pokémon GO fangen.

Zudem ist Gierspenst in den Pokémon-Spielen “Karmesin” und “Purpur” verfügbar, allerdings in der “Truhenform”. Dort konnte man es auch schon fangen und die Entwicklung “Monetigo” bekommen.

In Pokémon GO hingegen war Gierspenst bislang noch nicht fangbar und tauchte auch seit langem nicht mehr auf. Doch das scheint sich bald zu ändern – darauf weisen eine Änderung im Spiel, aber auch Funde der Pokeminers hin.

Denn die Dataminer wissen schon, wie Gierspenst in Pokémon GO funktionieren soll.

Gierspenst und seine Münzen in Pokémon GO

Das hat sich in Pokémon GO geändert: Wenn ihr 2022 beim ersten Auftauchen von Gierspenst Münzen eingesammelt hattet, wurden diese bislang als “?????? Münzen” bezeichnet und in eurem Item-Beutel gesammelt.

Schaut ihr aber nun im Beutel vorbei, werdet ihr feststellen, dass diese Münzen in “Gierspenst-Münzen” umbenannt wurden.

Das ist ein Hinweis darauf, dass Gierspenst nun bald auch fangbar im Spiel landen könnte und mit dem Feature etwas passiert.

Wie genau das aussieht, haben die Dataminer von den Pokeminers möglicherweise schon herausgefunden. Wenn ihr euch von Gierspenst überraschen lassen möchtet, lest hier erstmal nicht mehr weiter.

Neuer Leak zeigt, wie Gierspenst auftauchen soll: Die Pokeminers haben kürzlich neue Informationen veröffentlicht, die sie im Code von Pokémon GO gefunden haben. Die geben Aufschluss darüber, wie Gierspenst voraussichtlich in Pokémon GO funktionieren wird.

Die Pokeminers erklären Gierspenst so (via Pokeminers):

Man muss “Postkarten” an Pokémon Karmesin oder Purpur schicken. Das soll einmal pro Tag möglich sein. Das bedeutet allerdings voraussichtlich, dass man das Spiel dafür eben benötigt.

Tut man das, bekommt man ein Item, das als “Sparkly Incense” oder “Coin Bag” bezeichnet wird. Das funktioniert dann ähnlich wie die “Wunderbox”, mit der man Meltan bekommt – nur, dass es eben Gierspenst-Spawns bringen soll.

Dazu soll es ein “Sparkly”-Lockmodul geben, mit dem man PokéStops in “goldene Stops” verwandelt, die Gierspenst-Münzen fallen lassen.

Mit diesen Münzen wiederum soll man Gierspenst entwickeln können.

Das solltet ihr beachten: Nach aktuellen Stand handelt es sich hierbei nur um Leaks. Die Daten der Pokeminers sind in der Regel verlässlich, allerdings besteht immer die Möglichkeit, dass die Inhalte nicht in dieser Form oder schlicht gar nicht im tatsächlichen Spiel landen.

Am Wochenende lief die große Hoenn-Tour, die das Ende der aktuellen Pokémon-GO-Jahreszeit “Mysteriöse Wünsche” einläutete. Sobald der Februar endet, könnt ihr mit neuen Inhalten in Form einer neuen Season für Pokémon GO rechnen.

Am Montag, den 27. Februar 2023, findet um 15:00 Uhr eine “Pokémon Presents” auf YouTube statt. Möglich, dass es hier dann schon neue Informationen gibt – und vielleicht gibt es da dann auch schon Neues zu Gierspenst. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.