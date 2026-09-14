Gierspenst taucht in Pokémon GO auf. Um es zu fangen, muss man Pokémon GO mit der Nintendo Switch verbinden. Dazu kommen goldene Stops und Gierspenst-Münzen.
Das ist Gierspenst: Gierspenst ist ein Monster, das in Pokémon GO erstmals am 05. November 2022 überraschend auftauchte. Es fing an, Trainer zu verfolgen und versuchte, sie zu goldenen Münzen an PokéStops zu leiten. Diese Variante von Gierspenst nennt man die
Wanderform.
Zudem ist Gierspenst in den Pokémon-Spielen
Karmesin und
Purpur verfügbar, allerdings in der „Truhenform“. Dort konnte man es auch zuvor schon fangen und die Entwicklung
Monetigo bekommen.
Gierspenst in Pokémon GO fangen – Mit der Nintendo Switch und Münztasche
Wie kann man Gierspenst fangen? Um Gierspenst zu fangen, braucht ihr die Münztasche. Dafür muss man Postkarten an Pokémon Karmesin oder Purpur schicken.
Das Senden einer Postkarte an Pokémon GO ist einmal pro Tag möglich. Beim ersten Mal bekommt man die
Münztasche. Dieses Item funktioniert dann ähnlich wie die
Wunderbox, mit der man Meltan bekommt. Die Münztasche lockt Gierspenst zu euch.
So verbindet ihr Pokémon GO mit Karmesin & Purpur auf Nintendo Switch
Führt diese Schritte aus, um Pokémon GO und Nintendo Switch zu verbinden:
- Ladet das aktuelle Update für Karmesin & Purpur auf der Nintendo Switch und für Pokémon GO auf dem Handy
- Aktiviert Bluetooth auf eurem Handy
- Geht in Karmesin auf Purpur ins „Geheimgeschenk“-Menü
- Drückt dafür „X“ um in die Einstellungen zu kommen
- Wählt „PokéPortal“
- Wählt „Geheimgeschenk“
- Wählt dort „Verlinkung mit Pokémon GO“
- Dann „Ein Pokémon GO-Konto verknüpfen“
- Geht in Pokémon GO in die Einstellungen
- Wählt „Verbundene Geräte und Dienste“
- Dort „Verbindung zu Nintendo Switch herstellen“
- Verknüpft die beiden Konten per Knopfdruck auf der Switch
- Geht nun in „GO“ ins Postkartenbuch und wählt eine Postkarte
- Unter den drei Strichen in der Ecke unten rechts könnt ihr „An Nintendo Switch schicken“ wählen
- Drückt auf der Switch erneut „Mit Pokémon GO verbinden“
Nun solltet ihr die Münztasche erhalten haben und diesen Bildschirm sehen:
Wie kriege ich Postkarten? Die bekommt ihr durch Geschenke von euren Freunden. Wenn die euch Geschenke schicken, könnt ihr die Postkarte anpinnen, um sie in euer Postkartenbuch aufzunehmen. Ihr könnt auch eigene Postkarten beim Verschicken von Geschenken anpinnen.
Was bringen goldene PokéStops in Pokémon GO?
Dafür sind goldene PokéStops gut: An den goldenen Stops könnt ihr Gierspenst-Münzen einsammeln. Die gibt es allerdings nicht immer. Man braucht für sie in der Regel das
Gold-Lockmodul, um PokéStops in goldene PokéStops zu verwandeln.
Was sind Gold-Lockmodule? Die bekommt man, in dem man mehrere Postkarten an Karmesin und Purpur schickt. Das Gold-Lockmodul kann man dann an einem Stop verwenden, um ihn zu verwandeln.
Diese Stops bringen dann:
- Mehr Items als normale Stops
- Gierspenst-Münzen
- Und mit viel Glück Gierspenst-Spawns (das gilt nur für Gold-Stops, an denen auch das Gold-Lockmodul verwendet wurde.)
Was sind Gierspenst-Münzen in Pokémon GO?
Das sind Gierspenst-Münzen: Die Gierspenst-Münzen benötigt ihr, um Wanderform-Gierspenst zu Monetigo zu entwickeln. Ihr benötigt aber ganze 999 Stück.
Wie kriege ich Gierspenst-Münzen? Ihr kriegt sie:
- Beim Fangen von Gierspenst
- Beim Spazieren mit Gierspenst als Kumpel
- Von Goldenen PokéStops
Grundsätzlich gehört Gierspenst zu den ungewöhnlicheren Pokémon von Pokémon GO, die ihr nicht ganz so leicht fangen könnt. Seine Entwicklung, Monetigo, ist aber noch ein ganzes Stück seltener. Denn an die Menge an Münzen für die Entwicklung zu kommen, ist gar nicht so einfach. Ein vergleichbares Pokémon ist in dieser Hinsicht Zygarde. Für dessen Formwechsel müsst ihr viele Routen abschließen und Zygarde-Zellen finden. Alles zu Zygarde und den Zygarde-Zellen lest ihr hier.
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Kommentare
Kann es sein, dass man durch Spazieren mit Gierspenst als Kumpel nur maximal eine Münze pro Tag erhält? Nachdem ich heute die 5km Bonbon-Distanz zurückgelegt habe gabs ein Bonbon und eine Münze. Nach weiteren 5 km gabs nur noch ein Bonbon. Kennt jemand den Mechanismus dahinter?
So, nach dem Geburtstagsevent 2025 habe ich nun auch endlich ein Gierspenst. Als ich neulich knapp 15 km laufen (manche sagen joggen) war (mit Gierspenst als Kumpel), hatte ich tatsächlich 5 Münzen eingesammelt. Ob man daraus eine Theorie ableiten kann, dass man erst ab x km Laufen/spazieren/wandern/… was auslöst, weiß ich natürlich nicht.
Alles was ich weiß: Bis ich die 999 Münzen zusammen habe, bin ich wahrscheinlich schon SEHR alt. Mal sehen was schneller kommt: Die Platin-Giovanni-Medaille, die 999 Gierspenst-Münzen oder das freiwillige/biologische Ende meiner Pokemon-Go-Karriere 😀
Habe zufällig festgestellt, dass ich die Geschenkbox im Shop mit den Goldmünzen nicht öffnen konnte weil mein Inventar voll ist. Habe dann “leider” platz gemacht und nun 11 Münzen.
Habe jetzt erst realisiert, dass die Golenden Münzen das Inventar voll machen und nicht zu entfernen sind wie Pokebälle.
Stand jetzt werde ich allerdings auch nie Gierspenst und dessen Entwicklung bekommen, weil ich keine Switch besitze.
Wenn ich also weiter unfreiwillig Goldene Münzen sammle, werde ich auch unfreiwillig kein Inventar für immer füllen – ärgerlich!
Ich hoffe es kommt noch ein Mülleimer Zeichen über diesen Münzen..
Die Münzen kann man zwar nicht löschen, sie belegen aber auch keinen Platz im Inventar,
Um Gierspinst zu erhalten muss man also die Konsole haben, alle anderen Spieler gehen leer aus, finde ich nicht gerecht, genau wie bei Meltan. Dafür sollte es für alle Spieler, die keine Konsole haben, ein kleines Event geben, damit diese Trainer auch die Chance haben Gierspinst zu fangen für den Pokedex.
Aber Meltan ist doch schon seit Ewigkeiten für alle SEHR einfach zu erhalten.
Weiß man denn schon, ob man sich Gierspenst ertauschen kann? Oder ist es zu mysteriös dafür?
Läßt sich tauschen. Also braucht sich niemand aufregen, gibt genug Leute, die eine Switch haben und bereit sind zu tauschen. Einzelkämpfer schauen in die Röhre.
Jetzt offiziell: Man braucht dafür ne Spielekonsole mit Karmesin oder Purpur.
Also Tschüss
Tolle Logik: man erschwert Fernraiden, weil man rausgehen und “Freunde treffen” soll und will, dass man gleichzeitig zuhause Konsole spielen soll
Mein Gott, dann hat man halt vorerst das Pokémon nicht… war doch bei Meltan genauso.
Wozu der Stress?
Soeben ist ein Pokestop in meiner Nähe golden eingefärbt geworden. Beim ersten Dreh gab es nix besonderes. Beim zweiten Dreh dann eine Gierspinst-Münze. Es geht also wieder los…