Gierspenst taucht in Pokémon GO auf. Um es zu fangen, muss man Pokémon GO mit der Nintendo Switch verbinden. Dazu kommen goldene Stops und Gierspenst-Münzen.

Das ist Gierspenst: Gierspenst ist ein Monster, das in Pokémon GO erstmals am 05. November 2022 überraschend auftauchte. Es fing an, Trainer zu verfolgen und versuchte, sie zu goldenen Münzen an PokéStops zu leiten. Diese Variante von Gierspenst nennt man die Wanderform .

Zudem ist Gierspenst in den Pokémon-Spielen Karmesin und Purpur verfügbar, allerdings in der „Truhenform“. Dort konnte man es auch zuvor schon fangen und die Entwicklung Monetigo bekommen.

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Update vom 15. September 2026: Immer wieder gibt es spezielle Events, die euch mehr goldene PokéStops bereitstellen oder Gierspenst leichter verfügbar machen. Aktuell ist das aber nicht der Fall. Sobald ein weiteres Gierspenst-Event läuft, halten wir euch auf dem Laufenden. Wie ihr es aktuell findet, erfahrt ihr hier.

Gierspenst in Pokémon GO fangen – Mit der Nintendo Switch und Münztasche

Wie kann man Gierspenst fangen? Um Gierspenst zu fangen, braucht ihr die Münztasche. Dafür muss man Postkarten an Pokémon Karmesin oder Purpur schicken.

Das Senden einer Postkarte an Pokémon GO ist einmal pro Tag möglich. Beim ersten Mal bekommt man die Münztasche . Dieses Item funktioniert dann ähnlich wie die Wunderbox , mit der man Meltan bekommt. Die Münztasche lockt Gierspenst zu euch.

So verbindet ihr Pokémon GO mit Karmesin & Purpur auf Nintendo Switch

Führt diese Schritte aus, um Pokémon GO und Nintendo Switch zu verbinden:

Ladet das aktuelle Update für Karmesin & Purpur auf der Nintendo Switch und für Pokémon GO auf dem Handy

Aktiviert Bluetooth auf eurem Handy

Geht in Karmesin auf Purpur ins „Geheimgeschenk“-Menü Drückt dafür „X“ um in die Einstellungen zu kommen Wählt „PokéPortal“ Wählt „Geheimgeschenk“

Wählt dort „Verlinkung mit Pokémon GO“

Dann „Ein Pokémon GO-Konto verknüpfen“

Geht in Pokémon GO in die Einstellungen

Wählt „Verbundene Geräte und Dienste“ Dort „Verbindung zu Nintendo Switch herstellen“

Verknüpft die beiden Konten per Knopfdruck auf der Switch

Geht nun in „GO“ ins Postkartenbuch und wählt eine Postkarte

Unter den drei Strichen in der Ecke unten rechts könnt ihr „An Nintendo Switch schicken“ wählen

Drückt auf der Switch erneut „Mit Pokémon GO verbinden“

Nun solltet ihr die Münztasche erhalten haben und diesen Bildschirm sehen:

Wie kriege ich Postkarten? Die bekommt ihr durch Geschenke von euren Freunden. Wenn die euch Geschenke schicken, könnt ihr die Postkarte anpinnen, um sie in euer Postkartenbuch aufzunehmen. Ihr könnt auch eigene Postkarten beim Verschicken von Geschenken anpinnen.

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Was bringen goldene PokéStops in Pokémon GO?

Dafür sind goldene PokéStops gut: An den goldenen Stops könnt ihr Gierspenst-Münzen einsammeln. Die gibt es allerdings nicht immer. Man braucht für sie in der Regel das Gold-Lockmodul, um PokéStops in goldene PokéStops zu verwandeln.

Was sind Gold-Lockmodule? Die bekommt man, in dem man mehrere Postkarten an Karmesin und Purpur schickt. Das Gold-Lockmodul kann man dann an einem Stop verwenden, um ihn zu verwandeln.

Diese Stops bringen dann:

Mehr Items als normale Stops

Gierspenst-Münzen

Und mit viel Glück Gierspenst-Spawns (das gilt nur für Gold-Stops, an denen auch das Gold-Lockmodul verwendet wurde.)

Was sind Gierspenst-Münzen in Pokémon GO?

Das sind Gierspenst-Münzen: Die Gierspenst-Münzen benötigt ihr, um Wanderform-Gierspenst zu Monetigo zu entwickeln. Ihr benötigt aber ganze 999 Stück.

Wie kriege ich Gierspenst-Münzen? Ihr kriegt sie:

Beim Fangen von Gierspenst

Beim Spazieren mit Gierspenst als Kumpel

Von Goldenen PokéStops

Grundsätzlich gehört Gierspenst zu den ungewöhnlicheren Pokémon von Pokémon GO, die ihr nicht ganz so leicht fangen könnt. Seine Entwicklung, Monetigo, ist aber noch ein ganzes Stück seltener. Denn an die Menge an Münzen für die Entwicklung zu kommen, ist gar nicht so einfach. Ein vergleichbares Pokémon ist in dieser Hinsicht Zygarde. Für dessen Formwechsel müsst ihr viele Routen abschließen und Zygarde-Zellen finden. Alles zu Zygarde und den Zygarde-Zellen lest ihr hier.