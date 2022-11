Pokémon GO: Nach Community Day mit Dratini kommt neues Pokémon und goldene Stops

Goldene PokéStops, rätselhafte Münzen und ein neues Pokémon, das euch überall folgt? Das sind die Änderungen, die ihr in Pokémon GO nach dem Community Day erleben werdet.

Was sind das für Änderungen? Kurz vor dem Start des Community Days in den frühen Zeitzonen berichteten Dataminer davon, dass ein brandneues Pokémon in den Daten des Spiels gefunden wurde. Es trägt die Pokémon-Nummer 1080.

Inzwischen haben erste Trainer den C-Day hinter sich und bestätigen, welche großen Überraschungen die Spieler danach erwarten.

Goldene PokéStops, neues Pokémon, viele Items aus den Stops – Was passiert da?

Das berichten Trainer: Direkt im Anschluss an den Community Day mit Dratini am 5. November sollen sich die Stops in euren Spielen gold färben. Davon sind wohl nicht alle, aber viele Stops betroffen. Laut ersten Berichten soll es daraus viele Items geben. „Ich erhalte VIELE Gegenstände aus den goldenen PokéStops. Etwa 15 pro Stop“, erklärt Trainer aljamzz auf reddit.

Auf dem Screenshot seht ihr die goldenen Stops und links unten das neue Pokémon, das einem folgt – Quelle: okangorang auf reddit

Das neue Pokémon, das ihr auf dem Screenshot des Trainers auf der linken Seite über dem Spieler-Avatar seht, ist noch recht unbekannt. Der Nutzer okangorang, der das Bild teilte, schreibt dazu: Ich habe einen goldenen PokéStop gedreht und danach mit Willow gesprochen. Dann bekam ich eine Münze und dieser Kerl folgt mir jetzt.

Was man bisher weiß:

Die goldenen Stops erscheinen nach dem Community Day mit Dratini, also um 17:00 Uhr

Dreht man einen goldenen Stop, erscheint beim ersten Mal Professor Willow und führt einen kurzen Dialog

Dazu erhält man eine rätselhafte Münze

Willow erzählt, dass man nicht viel über die Münzen weiß und sie erstmal sammeln soll

Danach folgt einem das neue Pokémon, das eine Münze auf dem Rücken trägt

Spricht man das neue Pokémon an, erscheint eine Sprechblase mit einer Münze

Man vermutet, dass diese Änderungen mit dem Release von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur zusammenhängen.