Pokémon GO: Community Day Classic mit Dratini – So nutzt ihr das Event

Am 05. November findet in Pokémon GO der Community Day Classic mit Dratini statt. Wir von MeinMMO zeigen euch welche Boni euch an diesem Tag erwarten und wie ihr das Event optimal für euch nutzen könnt.

Um welches Event geht es? Neben den monatlichen Community Days, die in Pokémon GO stattfinden, veranstaltet Niantic hin und wieder auch einen sogenannten Community Day Classic. Genau wie beim normalen C-Day wird dabei ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt, was dann während des Events gefühlt an jeder Ecke zu finden ist.

Im Gegensatz zum „Original“ trefft ihr beim Community Day Classic jedoch auf Monster, die in der Vergangenheit bereits einen C-Day hatten und nun in die zweite Event-Runde gehen. Aus diesem Grund erwartet euch am Samstag das Drachen-Pokémon Dratini.

Alle Inhalte des Community Day Classic mit Dratini haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Community Day Classic im November 2022 – Start & Boni

Was? Community Day Classic mit Dratini

Wann? Samstag, 05. November 2022, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Dratini ist häufiger in der Wildnis zu finden

Exklusive Attacke: Draco Meteor, wenn ihr Dragonir bis zu 2 Stunden nach dem Event zu Dragoran entwickelt

Boni:

– dreifacher Sternenstaub beim Fangen

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Überraschungen bei Schnappschüssen

Genau wie der normale Community Day erstreckt sich auch der C-Day Classic wieder über 3 volle Event-Stunden. Allerdings könnt ihr euch die Event-Attacke nur bis 19:00 Uhr Ortszeit sichern.

Welche Inhalte gibt es im Shop? Auch im Ingame-Shop könnt ihr wieder Inhalte passend zum Event finden:

Spezialforschung „Community Day Classic mit Dratini“ für etwa 1 Euro

Wird es Gruppenboni und 4er-Raids geben? Nein, zum C-Day Classic mit Dratini wird es, anders als zu den normalen Community Days, keine Gruppenboni oder besonderen Event-Raids geben.

So nutzt ihr den Community Day Classic mit Dratini am besten

So bereitet ihr euch vor: Wer den ganzen Tag spielen möchte und haufenweise Dratini ergattern will, der sollte auf jeden Fall Platz in seinem Pokémon-Beutel schaffen. Sortiert also bereits jetzt kräftig aus. Nutzt dazu am besten die Filter-Funktion im Spiel. So werden euch beispielsweise durch die Eingabe „0*,1*,2*“ nur Monster gezeigt, die eine Bewertung von 2 Sternen oder weniger haben.

Nutzt die Filter-Funktion im Spiel

Während des Events könnt ihr diese Filter außerdem um die Eingabe „Alter0“ ergänzen, um nur die Monster zu sehen, die nicht älter als 24 Stunden sind.

Darüber hinaus solltet ihr auch das eine oder andere Item bereithalten. Schafft also auch etwas Platz in eurem Item-Beutel und legt entsprechende Vorräte der wichtigsten Gegenstände an.

5 Items, die euch zum C-Day Classic mit Dratini nützlich sind

Bälle: Das wichtigste Item zum Community Day Classic sind selbstverständlich Bälle, denn ohne sie könnt ihr euch die Monster sonst nicht sichern. Wer die vollen 3 Stunden spielt, sollte mindestens 200 Bälle als Vorrat haben, um nicht direkt Nachschub ordern zu müssen.

Hier erklären wir euch wie ihr Bälle in Pokémon GO bekommt.

Rauch & Lockmodule: Um besonders viele Dratini anzulocken, bietet es sich an auf Rauch und Lockmodule zurückzugreifen. Da beides wieder 3 Stunden aktiv sein wird, reicht euch jeweils eins aus. Wer mehr als einen PokéStop mit Lockmodulen bestücken will, braucht entsprechend mehr.

Haltet diese Items zum C-Day Classic bereit

Sternenstücke: Da ihr während des Community Day Classic einen Sternenstaub-Bonus erhaltet, lohnt es sich, ein paar Sternenstücke bereitzuhalten. Mit diesen erhaltet ihr nämlich für 30 Minuten nochmal 50 % mehr Sternenstaub. Diesen benötigt ihr, wenn ihr Pokémon hochleveln wollt oder mit einem Freund Monster tauscht.

Sananabeeren: Wer das Event nutzen möchte, um ordentlich Bonbons zu sammeln, der sollte auf jeden Fall einen Vorrat an Sananabeeren haben. Mit diesen erhaltet ihr beim Fangen doppelte Bonbons. Das lohnt sich besonders dann, wenn ihr euer Monster auf Level 50 bringen wollt.

Aktiviert die richtige Mega-Entwicklung

Warum lohnt sich eine Mega-Entwicklung? Ist während des Community Days die richtige Mega-Entwicklung aktiv, dann könnt ihr euch pro gefangenen Dratini über einen weiteren Bonbon freuen.

Welche Entwicklung ist die richtige? Da Dratini ein Drachen-Pokémon ist, benötigt ihr also auch eine Mega-Entwicklung vom Typ Drache. Setzt dazu auf eines der folgenden Monster:

Mega-Glurak X

Mega-Ampharos

Mega-Altaria

Mega-Latios

Mega-Latias

Lohnt sich der Community Day Classic mit Dratini?

Gibt es Shiny-Dratini? Ja, Dratini ist auch in seiner schillernden Form im Spiel zu bekommen. Während des Community Days sind die Wahrscheinlichkeiten auf ein Shiny in der Regel erhöht, also habt ihr gute Chancen auch am Samstag einem entsprechenden Exemplar zu begegnen. Ihr erkennt es an seinem pinkfarbenen Körper.

Dratini, Dragonir & Dragoran normal (oben) und als Shinys (unten)

Wie stark ist Dratini? Das Drachen-Pokémon aus der ersten Spiele-Generation hat selbst keine sonderlich hohen Werte und ist deshalb für den Einsatz in Raids und der GO-Kampfliga uninteressant. Es lässt sich jedoch über Dragonir zu Dragoran weiterentwickeln.

Dragoran kann im Gegensatz zu Dratini mit hohen Angriffs- und Ausdauerwerten punkten und auch seine Verteidigung ist solide. Mit einem Moveset aus Drachenrute und Drachenklaue kommt es zwar nicht an den Top-Drachen-Pokémon Rayquaza und Dialga vorbei, gehört aber dennoch zu den besten Drachen-Angreifern im Spiel.

Und auch in der GO-Kampfliga ist Dragoran mit einem Moveset aus Feuerodem, Drachenklaue und Kraftkoloss ganz vorn dabei. So sichert es sich sich in der Meisterliga den 2. Platz im Ranking von PvPoke.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Wer sollte den C-Day Classic nutzen? Der Community Day Classic lohnt sich besonders für Spieler, die noch auf der Suche nach einem starken Kandidaten für Raids oder PvP-Kämpfe sind. Vor allem in der Meisterliga ist Dragoran bestens für den Einsatz geeignet, aber auch im Raid kann es sich sehen lassen.

Darüber hinaus kommen Shiny-Jäger an diesem Tag voll auf ihre Kosten. Wer sich bisher noch kein schillerndes Exemplar sichern konnte, sollte diese Gelegenheit also nicht verpassen. Durch den Sternenstaub-Boni könnt ihr außerdem euren Vorrat ordentlich aufbessern.

Warum der Community Day Classic mit Dratini für viele Spieler ein absoluter Pflichttermin ist, lest ihr hier.

Wie gefallen euch die Inhalte des Community Day Classic mit Dratini? Werdet ihr das Event nutzen? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Im November steht noch ein weiteres Event dieser Art an. Wir zeigen euch, welche Boni euch zum Community Day mit Teddiursa im November erwarten.