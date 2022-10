Pokémon GO: Pokémon für Community Day Classic im November bekannt – Wird mal wieder gut

Ein weiteres Event in Pokémon GO wurde angekündigt: Der „Community Day Classic“ mit Dratini. Wir zeigen euch alle Infos und Boni.

Was ist der Community Day Classic? Die Classic-Version des Community Days bringt in der Regel Monster, die schonmal bei einem Community Day zu fangen waren. Das kann teilweise aber sehr lang her sein – und Spieler haben es möglicherweise verpasst.

Im November findet nun ein weiteres dieser Events statt. Diesmal wird das Drachen-Pokémon Dratini in den Fokus gestellt. Das hatte seinen ersten Community Day im Februar 2018.

Wann läuft der Community Day Classic? Das Event wird Samstag, den 05. November 2022, von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit stattfinden.

Was bringt das Event? Wie bei einem normalen Community Day wird das Event-Monster, also Dratini, an allen Ecken und Enden des Spiels spawnen. Darüber hinaus bekommt ihr eine erhöhte Chance auf die schillernde Version von Dratini.

Außerdem wird das Event weitere Boni bringen.

Alle Boni zum Community Day Classic in Pokémon GO

Exklusive Attacke: Wenn ihr die zweite Entwicklung von Dratini, Dragonir, in ein Dragoran weiterentwickelt, erlernt es die starke Drachen-Attacke Draco Meteor. Dafür habt ihr bis zu zwei Stunden nach dem Event Zeit – also zwischen 14:00 und 19:00 Uhr.

Die Attacke verursacht 150 Schaden in Trainerkämpfen und senkt den Angriff des Anwenders. In Arenen und Raids gibt’s einfach 150 Schaden.

Es kann sich auf jeden Fall lohnen, sich ein starkes Dragoran als Drachenangreifer zu sichern.

Weitere Boni: Während des Events bekommt ihr gleich mehrere Boni. Auch die lohnen sich – denn insbesondere den Sternenstaub kann man immer gut gebrauchen.

Dreifacher Fang-Sternenstaub

Lockmodule halten drei Stunden

Rauch hält auch drei Stunden

Überraschungs-Begegnungen bei Schnappschüssen

Eine Spezialforschung im Shop für 1 Euro wird es auch geben.

Mit dem Community Day Classic ist also das nächste Event bekannt – und das, nachdem Niantic gerade erst das Lichtfestival für Pokémon GO angekündigt hat.