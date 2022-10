Pokémon GO: Alle Feldforschungen im Oktober 2022 – Welche Monster lohnen sich?

In Pokémon GO könnt ihr im Oktober wieder neue Feldforschungen finden. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch in diesem Monat dort erwarten und welche sich besonders lohnen.

Um welche Aufgaben geht es? Ihr könnt euch in Pokémon GO jeden Tag an den PokéStops bestimmte Quests erdrehen, die euch verschiedene Belohnungen bringen. Die Inhalte werden dabei jeden Monat gewechselt. Mit dem Start des Oktobers findet ihr nun in den sogenannten Feldforschungen wieder neue Aufgaben und Belohnungen. Wir zeigen euch, welche das sind.

Feldforschungen Oktober 2022 – Alle Aufgaben & Belohnungen

Im Oktober könnt ihr an den PokéStops wieder zahlreiche verschiedene Feldforschungen bekommen. Dazu müsst ihr lediglich an der Fotoscheibe des PokéStops drehen. Im Anschluss wird euch die Aufgabe in eurer „Feld“-Ansicht gutgeschrieben und ihr habt unbegrenzt Zeit sie zu lösen.

Welche Aufgaben und Belohnungen es im Oktober sind, haben wir euch nachfolgend mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck zusammengefasst. Wie immer haben wir euch die Aufgaben in die verschiedenen Kategorien unterteilt.

Monster, denen ihr auch als Shiny begegnen könnt, haben wir euch mit einem (*) markiert.

Alle Feldforschungen zum Fangen

In dieser Kategorie dreht sich alles um das Fangen. Folgende Aufgaben und Belohnungen erwarten euch:

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit

Zubat* oder

Teddiursa* oder

Fleknoil* Fange 7 Pokémon Begegnung mit

Karpador* Fange ein Pokémon vom Typ Drache Begegnung mit

Dratini* oder

Kindwurm* Fange 3 Pokémon vom Typ Geist Begegnung mit

Nebulak* Fange 5 Pokémon mit Wetterboost Begegnung mit

Vulpix* oder

Quapsel* oder

Hippopotas* oder

Shnebedeck* Nutze 5 Nanabbeeren zum Fangen von Pokémon Begegnung mit

Hunduster* oder

Fiffyen*

Alle Feldforschungen zum Werfen

Bei diesen Aufgaben müsst ihr euer Wurfgeschick unter Beweis stellen. Könnt ihr die Aufgaben lösen, dann erhaltet ihr daraus folgende Pokémon:

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe Begegnung mit

Dummisel* Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit

Snubbull* oder

Liliep* oder

Anorith* Lande 3 großartige Würfe hintereinander Begegnung mit

Onix* Lande 5 großartige Curveball-Würfe hintereinander Begegnung mit

Pandir* (Fellmuster 4) Lande 3 fabelhafte Würfe Begegnung mit

Bibor* Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Begegnung mit

Kaumalat*

Alle Feldforschungen zum Kämpfen

Wer lieber in Raids oder der GO-Kampfliga unterwegs ist, der sollte nach folgenden Aufgaben Ausschau halten:

Aufgabe Belohnung Kämpfe in der GO Kampfliga Begegnung mit

Ariados Gewinne einen Level-3-Raid oder höher Begegnung mit

Amonitas* oder

Kabuto* Gewinne einen Raid Begegnung mit

Iscalar* Gewinne 5 Raids Begegnung mit

Aerodactyl*

Alle Feldforschungen zum Kumpel und zu Freunden

Für einige Aufgaben ist es notwendig, dass ihr mit eurem Kumpel-Pokémon oder euren Trainer-Freunden interagiert:

Aufgabe Belohnung Verdiene 3 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit

Paragoni Kämpfe an der Seite deines Kumpels, während er mit dir auf Abenteuerreise geht Begegnung mit

Traunfugil* Verdiene 2 Bonbons durch Spazierengehen mit deinem Kumpel Begegnung mit

Scoppel* Verdiene 3 Bonbons durch Spazierengehen mit deinem Kumpel Begegnung mit

Flunschlik Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel Begegnung mit

Shuppet* Versende 3 Geschenke an Freunde Begegnung mit

Rettan* Tausche ein Pokémon Begegnung mit

Alpollo

Sonstige Feldforschungen im Oktober 2022

In dieser Kategorie haben wir euch alle übrigen Feldforschungen aus dem Oktober zusammengefasst. Hier sollt ihr Eier ausbrüten, an PokéStops drehen, Power-Ups und Entwicklungen durchführen oder Schnappschüsse machen.

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei Begegnung mit

Mantax* oder

Duflor Brüte 2 Eier Begegnung mit

Tanhel* Entwickle ein Pokémon Begegnung mit

Evoli* Mache 3 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit

Bisasam* oder

Glumanda* oder

Schiggy* Mache 5 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit

Endivie* oder

Feurigel* oder

Karnimani* Mache 7 Power-Ups bei Pokémon Begegnung mit

Geckarbor* oder

Flemmli* oder

Hydropi* Drehe 3 PokéStops oder Arenen Begegnung mit

Mogelbaum* Drehe 5 PokéStops oder Arenen Begegnung mit

Trasla* Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon Begegnung mit

Hoppspross* oder

Yanma* oder

Kramurx* Mache 2 Schnappschüsse von einem Geist-Pokémon Begegnung mit

Driftlon*

Welche Begegnungen lohnen sich im Oktober 2022 besonders?

Kaumalat: Eine der interessantesten Begegnungen dieser Forschungsaufgaben ist Kaumalat. Das Drachen- und Boden-Pokémon verfügt mit Knakrack über eine starke Weiterentwicklung. Knakrack kann nämlich mit einem hohen Angriffswert und starken Drachen- und Boden-Movesets punkten, weshalb es zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Kaumalat

Normalerweise ist Kaumalat im Spiel relativ selten zu finden. Wer den Community Day im Juni 2021 verpasst hat, kann versuchen, sich auf diesem Weg ein starkes Exemplar zu sichern. Um es euch zu holen, müsst ihr 3 fabelhafte Würfe hintereinander schaffen. Das ist also gar nicht so einfach, aber dennoch machbar. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem Shiny.

Trasla: Das Psycho- und Fee-Pokémon Trasla verfügt direkt über zwei starke Weiterentwicklungen: Galagladi und Guardevoir. Beide gehören ebenfalls zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Im Gegensatz zu Kaumalat ist Trasla aber deutlich häufiger im Spiel zu finden.

Trasla

Wer dennoch auf der Suche nach einem starken Exemplar für seine Sammlung ist, der sollte sich die Aufgabe „Drehe 5 PokéStops oder Arenen“ sichern. Diese ist schnell und einfach gelöst. Mit etwas Glück erscheint euch sogar ein schillerndes Exemplar.

Tanhel: Wenn ihr die Aufgabe „Brüte 2 Eier“ löst, dann begegnet ihr in der Belohnung einem Tanhel. Das Stahl- und Psycho-Pokémon aus der 3. Generation kann sich über Metang zu Metagross weiterentwickeln, was zu den besten Stahl-Angreifern in Pokémon GO gehört. Auch dieses Pokémon ist als Shiny im Spiel zu finden.

Karpador: Eine weiteres starkes Pokémon ist die Weiterentwicklung von Karpador. Garados kann nämlich als einer der besten Wasser-Angreifer in Pokémon GO überzeugen. Darüber hinaus besitzt es eine Mega-Entwicklung, die nochmal etwas stärker ist.

Karpador

Aber auch für die „Angler“-Medaille kann euch Karpador behilflich sein. Hierzu müsst ihr nämlich insgesamt 1.000 große Exemplare davon fangen, um euch das Platin-Abzeichen zu sichern. Das Lösen der Aufgabe ist dabei verhältnismäßig einfach, denn ihr müsst lediglich 7 Pokémon fangen. Mit etwas Glück sichert ihr euch sogar ein Shiny.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO findet ihr im nachfolgenden Video:

Pandir: Ein Monster, was zwar nicht sonderlich stark ist, aber dennoch nicht in eurer Sammlung fehlen sollte, ist Pandir. Das kleine Monster aus der 3. Generation ist nämlich, mit Ausnahme vereinzelter Events, ausschließlich in Forschungsaufgaben zu finden.

Pandir

Da es 9 verschiedene Fellmusterungen hat, die ihr auch in ihren schillernden Formen fangen könnt, ist es besonders für Sammler und Shiny-Jäger interessant. Sollte euch das Fellmuster 4 noch im Pokédex fehlen, dann solltet ihr im Oktober eure Chance nutzen. Mit 5 großartigen Curveball-Würfen ist die Aufgabe allerdings entsprechend schwierig.

Wie gefallen euch die Inhalte der Feldforschungen im Oktober 2022? Welches der Monster werdet ihr euch sichern? Und welche Pokémon wünscht ihr euch für den November? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht auch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch, welche Events euch im Oktober erwarten und ob sie sich lohnen.