Käufe in Pokémon GO werden ab morgen für einige Trainer teurer – Das steckt dahinter

In Pokémon GO können sich Trainer im Ingame-Shop auch kostenpflichtige Inhalte für das Spiel kaufen. Diese werden nun allerdings für einige Spieler teurer. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was es mit den Preiserhöhungen auf sich hat und wie die Trainer darüber denken.

Um welche Käufe geht es? In Pokémon GO haben Trainer die Möglichkeit, sich Münzen, also die Währung im Spiel, oder auch Event-Tickets im Ingame-Shop gegen echtes Geld zu kaufen. Doch diese Preise sollen sich ab morgen für einige Trainer erhöhen. Wir erklären euch warum.

Warum werden die Preise im Ingame-Shop erhöht?

Wie Niantic in der Nacht zu 04. Oktober 2022 auf seinem Twitter-Account bekannt gegeben hat, sollen sich bereits ab dem 05. Oktober 2022 für einige Spieler die Preise für Käufe im Spiel erhöhen. So kann man in ihrem Twitter-Beitrag folgendes lesen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dabei wird mit Hilfe eines Links auf die Seite von Niantic verwiesen, auf der man nochmal ein paar nähere Informationen dazu finden kann.

Was bedeutet die Ankündigung nun konkret? Wie man auf der Homepage von Niantic lesen kann, werden sich die Preise von In-App-Käufen, also Käufen in eurem Ingame-Shop von Pokémon GO, ab dem 05. Oktober 2022 im App-Store erhöhen.

Betroffen sind demnach neben allen Gebieten, in denen mit Euro gezahlt wird, auch Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Pakistan, Polen, Südkorea, Schweden und Vietnam. Somit müssen sich also auch deutsche Trainer, welche Pokémon GO mit einem Apple-Gerät nutzen, auf Preissteigerungen einstellen.

Was ist der Grund für die Erhöhung? Dass die Kosten von Käufen im Ingame-Shop steigen, hat aber nicht grundsätzlich etwas mit Niantic zu tun. Grund dafür sind Preisanpassungen bei Apple, zu denen auch der App-Store gehört.

Laut einem Beitrag auf der Apple-Homepage sind diese Änderungen bereits seit Mitte September geplant und betreffen nicht nur Pokémon GO, sondern alle Apps und In-App-Käufe ihres Stores. So kann man dort folgendes lesen:

Kommende Preis- und Steueränderungen für Apps und In-App-Käufe Bereits am 5. Oktober 2022 werden die Preise für Apps und In-App-Käufe (mit Ausnahme von automatisch verlängerbaren Abonnements) im App Store in Chile, Ägypten, Japan, Malaysia, Pakistan, Polen, Südkorea, Schweden, Vietnam und allen Gebieten, die den Euro verwenden, erhöht. In Vietnam spiegeln diese Erhöhungen auch die neuen Vorschriften wider, nach denen Apple die anfallenden Steuern einziehen und abführen muss. Dabei handelt es sich um die Mehrwertsteuer (VAT) und die Körperschaftssteuer (CIT) mit einem Satz von jeweils 5 %. Apple via developer.apple.com

„Dies ist die zweite Preiserhöhung in weniger als einem Jahr“

In der reddit-Community sorgen die Preiserhöhungen eher für gemischte Reaktionen bei den Trainern. Während einige Spieler froh sind, dass sie sich im Ingame-Shop für gewöhnlich sowieso nichts kaufen und somit durch die Änderungen keine Einbußen haben, finden andere Spieler die Erhöhungen nicht gerechtfertigt.

Boxen und Pässe: Auch wenn den meisten Spielern bewusst ist, dass Niantic selbst für diese Anpassung nichts kann und schließlich nur der Überbringer der Nachricht ist, stößt ihnen die Änderung besonders in Verbindung mit den derzeitigen Inhalten des Ingame-Shops sauer auf.

Vor allem die Inhalte der verschiedenen Boxen und deren aktuelle Preise stehen schon seit Wochen in der Kritik. So zog auch der YouTuber Spieletrend eine harte Bilanz zu Pokémon GO.

Außerdem wurden vor einigen Wochen bereits die Preise für Fern-Raid-Pässe erhöht, weshalb manchen Trainern nun in kürzester Zeit eine weitere Preiserhöhung bevorsteht.

Was haben die Items damit zu tun? Auch wenn die Boxen und Pässe mit der Preissteigerung nicht unmittelbar etwas zu tun haben, da man diese mithilfe von PokéMünzen kaufen kann, sehen einige Trainer hierbei eine indirekte Erhöhung. Um sich diese Items holen zu können, haben sie sich in der Vergangenheit nämlich viele extra Münz-Pakete gekauft.

Zukünftig müssen sie nun aber mehr Geld für die gleiche Menge Münzen zahlen, was somit auch den Wert der einzelnen Gegenstände erhöht. So kann man in den Kommentaren vom Subreddit sowie in der reddit-Community von TheSilphRoad folgendes lesen:

Puzzleheaded_Pen_346: „Vergesst nicht, dass die Fern-Raid-Pässe bereits im Preis gestiegen sind… dies ist die zweite Preiserhöhung in weniger als einem Jahr. Ich habe schon vor einiger Zeit aufgehört, ihnen Geld zu geben. Wenn ich nicht genug Münzen aus den Arenen bekomme, mache ich einfach keine Fern-Raids. Das bringt mich nur dazu, diese Perspektive zu verdoppeln.“

ShamelessMystic: „Dem ist beizupflichten. Ich wünschte, ein großer Teil der Spielerbasis würde aufhören, ihnen Geld zu geben, und vielleicht würde sie das zwingen, tatsächlich auf die Spieler zu hören. Ich gebe jetzt nur noch selten Geld für die App aus, während ich es früher häufig getan habe.“

illuminati1556: „Zusätzlich zu den schrecklichen Kisten? Ich bin raus.“

bralma6: „Ja, ich habe keinen Cent mehr in das Spiel gesteckt, seit sie die 1-Münze-Fernpässe weggenommen haben, und jetzt verliere ich den Anreiz, überhaupt zu spielen.“

„Das ist mehr als nur der Bote zu sein“

Allerdings sorgt Niantic mit einer Aussage auf ihrer Seite auch für weitere Diskussionen in der Community. So schreiben sie (via nianticlabs.com): „Diese Aktualisierung erfolgt aufgrund von Änderungen der Preisstufen im App Store. Wir werden ähnliche Änderungen auch auf anderen mobilen Plattformen vornehmen.“

Das deutet aus Sicht einiger Spieler darauf hin, dass es bald auch Preissteigerungen bei Android-Nutzern geben könnte. Und auch Anpassungen auf globaler Ebene sind wohl in der fernen Zukunft nicht ausgeschlossen.

So heißt es seitens Niantic: „Wir werden zwar keine unmittelbaren Maßnahmen als Reaktion auf diesen Wandel ergreifen, aber wir werden seine Auswirkungen beobachten und erörtern, wie wir mit den veränderten Bedingungen auf globaler Ebene umgehen können.“

Während Niantic bei der Verbreitung der Informationen zur aktuellen Anpassung der Preise für Apple-Nutzer eher als „Bote“ angesehen wurde, interpretieren einige dieses Statement als Vorhaben der Entwickler selbst. So kann man auf reddit folgendes lesen:

red401: „Ja, Apple erhöht die Preise im App Store und für In-App-Käufe für bestimmte Länder/Währungen. Niantic ist in diesem Fall nur der Bote. […] Obwohl es sich so anhört, als würden sie diese Preiserhöhungen auch in den Play- und Galaxy-Stores vornehmen, obwohl Google/Samsung ihre In-App-Kaufpreise nicht erhöhen. Das ist also mehr als nur der Bote zu sein.“

HerrJan18: „Warum sollten ähnliche Änderungen auch auf anderen mobilen Plattformen vorgenommen werden? Dass Apple die Preise für In-App-Käufe erhöht, bedeutet nicht, dass Niantic auch auf anderen mobilen Plattformen die Preise anheben muss.“

tomtttttttttttt: „Es gibt ein gutes Argument für die Preisparität zwischen den Plattformen, um zu verhindern, dass Android-/Samsung-Spieler einen Vorteil gegenüber iPhone-Nutzern haben, denke ich.“

Ob es in Zukunft wirklich zu weiteren Anpassungen auch bei Android-Nutzern kommen wird, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu weitere Informationen geben, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Meinung zu den Preissteigerungen bei Apple-Nutzern? Fändet ihr es gerechtfertigt, wenn nun auch die Preise für Trainer angehoben werden, die andere Stores nutzen? Oder kauft ihr sowieso nichts im Ingame-Shop? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.