Pokémon GO schenkt euch zum Raid-Tag mit Mega-Garados 5 Pässe – So macht ihr 8 draus

In Pokémon GO findet am 08. Oktober ein besonderer Raid-Tag mit Mega-Garados statt. An diesem Tag könnt ihr euch bis zu 8 kostenfreie Raid-Pässe sichern. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, wie das funktioniert.

Um welches Event geht es? Am Mittwoch startet in Pokémon GO das große Star-Event, bei dem sich alles um das Thema Entwicklungen drehen wird. Ein Teil dieses Events ist ein besonderer Raid-Tag am 08. Oktober 2022, der euch Mega-Garados bringt.

Doch das Pokémon ist nicht das einzige, über dass ihr euch an diesem Tag freuen könnt. Niantic schenkt euch nämlich wieder den einen oder anderen kostenlosen Pass. Insgesamt könnt ihr euch, wenn ihr es richtig anstellt, bis zu 8 solcher Pässe sichern. Wir zeigen euch, wie das geht.

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Mega-Garados läuft am Samstag, den 08. Oktober 2022, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

So bekommt ihr 8 kostenlose Pässe

Wie Pokémon GO in seinem Blog-Beitrag bekannt gegeben hat, soll es während des Raid-Tages wieder kostenlose Pässe geben (via pokemongolive.com). So erhaltet ihr laut Niantic durch das Drehen der Fotoscheibe von Arenen 5 Stück zusätzlich.

Wie werden daraus 8 Pässe? Wie der reddit-User Alex-The-Axew in seinem aktuellen Beitrag erklärt, kann man sich durch ein geschicktes Vorgehen nämlich sogar bis zu 8 kostenlose Pässe für diesen Tag sichern.

Der Raid-Tag mit Mega-Garados ist nämlich nicht der erste dieser Art. So konntet ihr am 11. September in einem solchen Event bereits gegen Deoxys in seinen verschiedenen Formen antreten. Auch zu diesem wurden die 5 zusätzlichen Pässe durch Niantic angekündigt.

Wie Alex-The-Axew aber erklärt, hat man zu diesem Event festgestellt, dass die 5 Pässe zu den 2 täglichen kostenfreien Raid-Pässen, die ihr im Rahmen der Season of Light bekommt, hinzu gezählt wurden. Somit sicherten sich die Trainer an diesem Tag 7 kostenlose Pässe.

Da die Formulierung in der Event-Ankündigung die gleiche ist, wie bei Deoxys, ist somit davon auszugehen, dass ihr euch auch zum Raid-Tag mit Mega-Garados diese Menge sichern könnt. Wenn ihr am Vortag außerdem nicht alle Raid-Pässe verbraucht habt, könnt ihr euch noch einen weiteren für den nächsten Tag aufheben. Dieser kommt dann zu den 7 Pässen noch dazu, womit ihr 8 kostenfreie Raid-Pässe habt.

Was muss man beachten? Ihr bekommt die Pässe nicht alle mit einmal, sondern könnt sie euch nach einem Raid durch das Drehen an der Fotoscheibe sichern. Habt ihr also zum Start des Raid-Tags noch einen Raid-Pass vom Vortag in eurem Item-Beutel, müsst ihr diesen erst einsetzen, bevor ihr den nächsten bekommt.

Außerdem müssen die Pässe bis zum Abschluss des Raid-Tags, also um 17 Uhr Ortszeit, abgeholt wurden sein. Nur in dieser Zeit gilt nämlich der Bonus rund um die zusätzlichen Pässe. Habt ihr also eure üblichen 2 Pässe pro Tag bereits verbraucht und dreht erst nach Event-Ende die Fotoscheibe, kann es passieren, dass ihr keine weiteren Pässe mehr bekommt und auf den nächsten Tag warten müsst.

Lohnt sich der Raid-Tag mit Mega-Garados überhaupt?

Abgesehen von den kostenlosen Raid-Pässen, die ihr euch zu diesem Event sichern könnt, habt ihr die Chance während des Raid-Tags zahlreiche Mega-Raids mit Garados zu absolvieren. Das lohnt sich vor allem wegen der Mega-Energie, die ihr dadurch sammeln könnt, um euch selbst ein Mega-Garados zu entwickeln.

Gibt es Shiny-Garados? Ja, ihr könnt mit etwas Glück nach dem Raid auch auf ein schillerndes Garados treffen. Die Chancen darauf sind am Raid-Tag sogar noch mal etwas höher als normalerweise. Haltet dazu nach einem roten Exemplar Ausschau.

Garados normal (links) und als Shiny (rechts)

So stark ist Garados: Garados ist ein Wasser- und Flug-Pokémon aus der 1. Spiele-Generation. Es lässt sich aus Karpador entwickeln und besitzt selbst eine temporäre Mega-Entwicklung. Aufgrund seiner starken Angriffs- und Ausdauer-Werte gehört Garados mit einem Moveset aus Kaskade und Hydropumpe zu den besten Wasser-Angreifern in Pokémon GO.

Und auch in der Meisterliga kann es mit einer Attacken-Kombination aus Feuerodem, Nassschweif und Knirscher ordentlich punkten (via pvpoke.com). Seine Mega-Entwicklung ist zudem noch mal etwas stärker, weshalb diese bestens für den Einsatz in Raids geeignet ist.

Wie gefällt euch der Raid-Tag mit Mega-Garados? Werdet ihr die 8 kostenlosen Raid-Pässe nutzen und euch das Wasser- und Flug-Pokémon sichern? Oder findet ihr solche Events eher uninteressant? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

