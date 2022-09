Pokémon GO: Alle Events im Oktober 2022 – Termine und Boni

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Im Oktober erwarten euch einige Events, die sich um das „Grusel“-Thema drehen. Schließlich steht auch Halloween an. Entsprechend erwarten euch Pokémon wie Alpollo, Giratina, Ninjatom und auch Shuppet. In der Übersicht listen wir euch alle Events auf und gehen darunter auf die Termine ein, die sich lohnen könnten.

Alle Events im Oktober bei Pokémon GO in der Übersicht mit Terminen und Details. Wir zeigen euch alle bekannten Boni und welche Events sich besonders lohnen.

