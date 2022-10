Pokémon GO: Morgen startet „Stars der Entwicklung“- Alle Spawns & Boni zum Entwicklungs-Event

In Pokémon GO startet am 05. Oktober das Entwicklungs-Event „Stars der Entwicklung“. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Spawns, Shinys und Boni euch zu diesem Event erwarten und auf welche Highlights ihr euch freuen könnt.

Um welches Event geht es? Am 05. Oktober startet in Pokémon GO ein Event unter dem Namen „Stars der Entwicklung“. Dabei wird sich alles um Entwicklungen drehen. Natürlich könnt ihr währenddessen auch wieder auf zahlreiche Monster treffen und von dem einen oder anderen Bonus profitieren. Welche Inhalte euch konkret erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Entwicklungs-Event? „Stars der Entwicklung“ startet am 05. Oktober 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 11. Oktober 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also eine knappe Woche, um von den Inhalten zu profitieren.

Alle Spawns und Shinys zum Entwicklungs-Event

Wie ihr das sicher bereits von vorangegangenen Events kennt, werden auch zum Event „Stars der Entwicklung“ wieder die Spawns thematisch angepasst. So werdet ihr vor allem auf Pokémon treffen, die eine Weiterentwicklung besitzen.

Dabei könnt ihr mit etwas Glück auch dem einen oder anderen Shiny begegnen. Welche das sind, haben wir euch mit einem (*) markiert.

Pokémon in der Wildnis

In der Wildnis könnt ihr während des Events hauptsächlich auf Pokémon aus der ersten Spiele-Generation treffen. Haltet nach folgenden Exemplaren Ausschau:

Kokuna

Tauboga

Quaputzi

Kadabra

Alpollo

Rihorn*

Seemon

Sichlor*

Evoli*

Quiekel*

Trasla*

Zwirrlicht*

Zapplardin

Lichtel

Eguana

Alle Raid-Bosse zum Entwicklungs-Event

Und auch in den Raids wurden die Bosse für euch thematisch angepasst. Während ihr in den Level-1-Raids Pokémon der ersten Entwicklungsstufe finden könnt, haben die Monster der Level-3-Raids bereits eine Entwicklung hinter sich, können sich aber noch ein weiteres Mal entwickeln.

In den Level-5-Raids erwarten euch wie gewohnt legendäre Pokémon, die keine Vor- oder Weiterentwicklungen besitzen. Welche Monster ihr genau finden könnt, zeigen wir euch in der nachfolgenden Tabelle:

Raids Pokémon Level-1-Raids Flegmon*

Onix*

Sichlor*

Porygon*

Sonnkern* Level-3-Raids Magneton

Rizeros

Togetic*

Keifel Level-5-Raids Yveltal* (bis 08. Oktober 10:00 Uhr)

Xerneas* (ab 08. Oktober 10:00 Uhr) Mega-Raids Mega-Schlapor* (bis 08. Oktober 10:00 Uhr)

Mega-Voltenso* (ab 08. Oktober 10:00 Uhr)

Dabei wird es in den Level-5-Raids auch ein Shiny-Debüt geben. So ist Xerneas erstmals in seiner schillernden Form im Spiel zu finden. Ihr erkennt sie an seinem grauen und hellblauen Körper sowie dem dunkelblauen Geweih.

Xerneas normal (links) und als Shiny (rechts)

Alle Boni zum Entwicklungs-Event

Während des Events „Stars der Entwicklung“ könnt ihr nicht nur jede Menge Monster fangen, sondern auch vom einen oder anderen Bonus profitieren. Folgendes erwartet euch:

Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ geht weiter

Cosmog kann erstmals aus Cosmovum entwickelt werden

Event-Forschungen Belohnung: Sternenstaub, Entwicklungsitems und Mega-Energie

Sammler-Herausforderung Belohnung: Entwicklungsitems

Entwicklungs-Cup in der GO-Kampfliga Voraussetzung: Teilnahme mit Pokémon, die maximal 1.500 WP haben, die bereits entwickelt sind und sich noch einmal entwickeln können

Raid-Tag mit Mega-Garados

Cosmog entwicklen: Mit dem Start des Entwicklungs-Events könnt ihr erstmals auch Cosmog zu Cosmovum weiterentwickeln. Das legendäre Pokémon aus der 7. Spiele-Generation konntet ihr im Rahmen der Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ bereits im September fangen.

Cosmog, Cosmovum, Solgaleo und Lunala (via pokemon.com)

Trainer warten bereits seit ein paar Wochen auf einen Release von Cosmogs Weiterentwicklungen Cosmovum, Solgaleo und Lunala, haben nun aber Bedenken Cosmovum zu entwickeln. Bislang konntet ihr nämlich nur ein Exemplar fangen.

Wie Niantic in der Event-Ankündigung mitteilt, sollen in „ferner Zukunft“ aber noch weitere Cosmog folgen. Eine Entwicklung zu Solgaleo und Lunala soll aber aktuellen Informationen zu folge noch nicht möglich sein.

Wie stark Cosmog und seine Entwicklungen sind, erfahrt ihr in unserem dazugehörigen Artikel:

Pokémon GO: So stark sind Cosmog und seine Weiterentwicklungen, die zur Season of Light kommen

Der Raid-Tag mit Mega-Garados

Was ist das für ein Event? Der Raid-Tag mit Mega-Garados ist eine Art Mini-Event während des Entwicklungs-Events. Zu diesem erwarten euch zahlreiche Mega-Raids, die euch den einen oder anderen Bonus bringen.

Wann läuft der Raid-Tag? Das Mini-Event findet am 08. Oktober 2022 in der Zeit von 14:00 Uhr und 17:00 Uhr statt.

Welche Boni gibt es? Während des Raid-Tags könnt ihr euch auf folgende Boni freuen:

Mega-Raids mit Mega-Garados finden häufiger statt

höhere Chancen auf ein Shiny-Garados

5 zusätzliche Raid-Pässe

Hier zeigen wir euch, wie ihr aus den 5 kostenlosen Raid-Pässen insgesamt 8 Pässe machen könnt.

Wie gefallen euch die Inhalte des Entwicklungs-Events? Welches Monster wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Und auf welchen Bonus hattet ihr außerdem gehofft? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Oktober und welche sich davon besonders lohnen.