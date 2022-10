Pokémon GO: Cosmog entwickeln geht nicht – Trainer berichten von Problemen

In Pokémon GO ist heute das „Stars der Entwicklung“-Event gestartet und sollte euch Cosmovum bringen. Doch manche Trainer können Cosmog nicht entwickeln. Wir von MeinMMO zeigen euch, was passiert ist.

Um welches Pokémon geht es? Heute, am 05. Oktober, ist das Entwicklungs-Event „Stars der Entwicklung“ gestartet. Zu diesem Anlass solltet ihr euch erstmals Cosmovum im Spiel sichern können, indem ihre eine Entwicklung von Cosmog durchführt.

So hatte Niantic in ihrer Event-Ankündigung vom 28. September 2022 das neue legendäre Monster groß angeworben. Doch nun häufen sich die Berichte, dass es dabei Probleme geben soll. Wir haben uns angesehen, um was es genau geht.

Entwicklung von Cosmog macht Probleme – Geht nicht?

Nachdem das Entwicklungs-Event in den ersten Zeitzonen bereits seit einiger Zeit läuft, konnte man in den sozialen Netzwerken auch schon die ersten Bilder zur Entwicklung von Cosmog finden. Inzwischen läuft das Event auch bei uns und einige Trainer wollten ihr Cosmog ebenfalls zu einem Cosmovum entwickeln.

Die Entwicklung ist Teil der Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“. Doch dann die böse Überraschung: es funktioniert einfach nicht. Die Berichte von Trainern häufen sich, dass sie zum Entwickeln im Spiel keine Option haben – Der Button fehlt.

So auch der reddit-User melagnahopz, der in seinem aktuellen Beitrag folgendes schreibt (via reddit.com): „Ich habe gerade die nächste Spezialforschungsaufgabe erhalten, die darin besteht, Cosmog zu entwickeln, aber es gibt keine Option zum Entwickeln. Übersehe ich etwas?“

Wie kann man das Problem beheben? Warum es im Spiel zu diesem Fehler kommt und manche Trainer keinen Button zum Entwickeln haben, ist bisher nicht genau bekannt. Am Fortschritt der Spezialforschung kann es offensichtlich nicht liegen, denn es betrifft auch Trainer, die diese bereits bis zum 4. Kapitel abgeschlossen haben.

In unserer Facebook-Gruppe zu Pokémon GO berichten Spieler, dass sie den Button nach einem Neustart des Spiels schließlich erhalten haben. Wir haben das im Team ausprobiert, allerdings konnten wir hierbei keine Erfolge verbuchen. Das scheint also nicht für alle Trainer zu funktionieren.

Sollte es neue Informationen geben, wie ihr Cosmog entwickeln könnt, werden wir diese hier für euch ergänzen.

Wolltet ihr auch euer Cosmog entwickeln und habt den Button nicht? Oder war er bei euch direkt nach dem Öffnen des Spiels vorhanden? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen!

