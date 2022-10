Pokémon GO: Neue Aufgaben zu Kosmischer Kumpane bekannt – Kapitel 5 bis 8

Overwatch 2 ist der zweite Teil vom bekannten Helden-Shooter. In unserem kurzen Video zeigen wir euch das Wichtigste, was ihr zu dem Shooter wissen müsst.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Die Spezialforschung „Ein Kosmischer Kumpane“ in Pokémon GO geht weiter. Die Aufgaben und Belohnungen von Kapitel 5 bis 8 sind jetzt bekannt. Wir zeigen sie euch in der Übersicht.

Insert

You are going to send email to