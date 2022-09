Pokémon GO: Spezialforschung „Ein kosmischer Begleiter” – Alle Belohnungen

In Pokémon GO läuft die Spezialforschung „Ein kosmischer Begleiter” in der Saison des Lichts. Wir zeigen euch alle bekannten Aufgaben und Belohnungen der Forschung mit dem neuen Pokémon Cosmog.

Was ist das für eine Forschung? Zu den verschiedenen Jahreszeiten in Pokémon GO werden gleichzeitig Spezialforschungen gestartet, die die Saisons begleiten. Zur Jahreszeit des Lichts ist die Forschung „Ein kosmischer Begleiter“ aktiv. Im Verlauf der nächsten Wochen werden neue Aufgaben und Belohnungen für diese Forschung freigeschaltet.

In der Übersicht zeigen wir euch alle bekannten Aufgaben und deren Belohnungen. So könnt ihr Cosmog finden und fangen.

Die Forschung startet am 1. September um 10:00 Uhr Ortszeit. Bisher kennen wir 4 Kapitel. Die nächsten Aufgaben werden dann am 5. Oktober und 23. November freigeschaltet.

Cosmog-Forschung 1/?

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 10 Curveball-Würfe Begegnung mit

Sterndu Fange 15 Psycho-Pokémon 5 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die dazugehörigen Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 EP, 500 Sternenstaub und eine Begegnung mit Cosmog.

Cosmog-Forschung 2/?

Aufgabe Belohnung Gib deinem Kumpel 3 Snacks Begegnung mit

Fleknoil Verdiene 10 Bonbons durch

Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit

Sterndu Fange 15 Psycho-Pokémon Begegnung mit

Somniam

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die dazugehörigen Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 EP, 500 Sternenstaub und ein Knursp.

Cosmog-Forschung 3/?

Aufgabe Belohnung Verdiene 15 Herzen mit

deinem Kumpel Begegnung mit

Trasla Verschicke 10 Geschenke

an Freunde Begegnung mit

Sterndu Fange 20 verschiedene

Arten von Pokémon 25 Pokébälle

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben erfolgreich ab und sammelt die dazugehörigen Belohnungen ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 EP, 1.000 Sternenstaub und 5 Sananabeeren.

Cosmog-Forschung 4/?

Aufgabe Belohnung Professor Willow arbeitet gerade noch

an dieser Forschung 789 EP Besucht MeinMMO, um die neuen Forschungen

nicht zu verpassen

Stufenbelohnung: Schließt ihr die Aufgabe ab und sammelt die EP ein, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 EP, 1.000 Sternenstaub und 25 Cosmog-Bonbons.

Wie gefällt euch die neue Forschung mit Cosmog? Sind die Aufgaben eurer Meinung nach gut gewählt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.