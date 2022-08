Pokémon GO: Donnerstag startet Season of Light – Alle Events, Spawns & Boni der neuen Jahreszeit

Am 01. September startet in Pokémon GO die Season of Light. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Events, Spawns und Boni euch in der neuen Jahreszeit erwarten und zeigen sie euch.

Was ist das für eine Jahreszeit? In Pokémon GO gibt es bereits seit einiger Zeit sogenannte Jahreszeiten, die sich über 3 Monate erstrecken und somit regelmäßig wechseln. Dabei wird in jeder ein bestimmtes Thema in den Mittepunkt gerückt, was mit Hilfe von Storys in Spezialforschungen oder zu besonderen Events aufgegriffen wird.

Nun neigt sich die Season of GO dem Ende. In dieser lag der Fokus darauf, dass die Trainer wieder mehr nach draußen gehen und gemeinsam spielen, weshalb besondere Features wie der Abenteuerrauch im Spiel implementiert wurden. Eine weitere zentrale Rolle spielte das Verschwinden von Professor Willow in der Ultradimension.

Abgelöst wird die aktuelle Jahreszeit daher am Donnerstag, den 01. September 2022 durch die Season of Lights, also Jahreszeit des Lichts. Dabei wird sich alles um das Universum, die Sonne, den Mond sowie das Licht drehen und die Storyline der Ultrabestien fortgeführt.

Selbstverständlich könnt ihr euch auch wieder auf zahlreiche Spawns, Boni und jede Menge Events freuen. Welche das sein werden, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft die Season of Light? Die Season of Light startet am 01. September 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 01. Dezember 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit. Sie erstreckt sich damit wie gewohnt über 3 Monate.

Alle Events zur Season of Light

Ein wichtiger Bestandteil der neuen Jahreszeit werden wieder die zahlreichen Themen-Events sein. Bereits vor einigen Tagen gab Niantic die ersten Termine der Community-Days im September, Oktober und November bekannt. Nun stehen weitere Einzelheiten zu den Veranstaltungen der kommenden Wochen fest.

Da noch nicht alle geplanten Veranstaltungen bekanntgegeben wurden, werden wir diesen Beitrag regelmäßig für euch aktualisieren. Folgende Events sind derzeit bereits bekannt:

Datum Event 01. September – 01. Dezember Spezialforschung zur Season of Light 03. September Befristete Forschung mit Iscalar 06. September – 12. September Psycho-Spektakel 10. September Piepi-Aufruhr 16. September – 21. September Teste deinen Mut 18. September Community Day September 23. September – 25. September Safari-Zone in Goyang (Südkorea) 27. September – 03. Oktober Fashion-Week 15. Oktober Community Day Oktober 05. November Community Day Classic 12. November Community Day November

Alle neuen Spawns zur Season of Light

Wie ihr das aus der Vergangenheit von anderen Jahreszeiten kennt, werden auch während der Season of Light die verschiedenen Spawns angepasst. So könnt ihr bis zum 01. Dezember in der Wildnis, in Raids sowie in den Eiern auf andere Monster treffen. Einige von ihnen werden mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen zu finden sein, weshalb wir euch diese mit einem (*) markiert haben.

Wilde Spawns: Vor allem in der Wildnis werden euch in den verschiedenen Lebensräumen wieder die unterschiedlichsten Monster begegnen. Wo ihr in den kommenden 3 Monaten welche Pokémon findet, haben wir euch in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Lebensraum Pokémon Städte Pummeluff*

Machollo*

Magnetilo*

Sleimok

Voltobal*

Nachtara

Lichtel Wälder Voltilamm*

Sonnkern*

Yanma*

Psiana

Tannza*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Hisui-Voltobal Gebirge Sandamer

Piepi*

Digda*

Relaxo*

Sniebel*

Damhirplex*

Kapuno* Strände & Gewässer Jurob*

Sterndu*

Mantax*

Pelipper

Kanivanah*

Wailmer*

Barschwa* Nordhalbkugel Sichlor*

Dratini*

Endivie*

Feurigel*

Karnimani*

Teddiursa*

Knilz* Südhalbkugel Paras*

Chaneira*

Eneco*

Kindwurm*

Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

Pokémon aus Eiern: Und auch der Eier-Pool der 2-, 5- und 10-km-Eier sowie der Eier des Abenteuer-Sync bleibt nicht der Alte. Ihr werdet somit aus Eiern, die ihr ab dem 01. September bekommt, folgende Pokémon ausbrüten:

Eier Pokémon 2-km-Eier Pichu*

Pii*

Somniam*

Imantis

Reißlaus 5-km-Eier Rabauz*

Elekid*

Magby*

Miltank* 10-km-Eier Galapaflos*

Flapteryx*

eF-eM

Wuffels*

Miniras 5-km-Eier

(Abenteuer-Sync) Koknodon*

Schilterus*

Wonneira*

Mampfaxo

Laukaps*

Schnuthelm* 10-km-Eier

(Abenteuer-Sync) Dratini*

Koknodon*

Tanhel*

Kaumalat*

Riolu*

Viscora

Neue Pokémon zur Jahreszeit des Lichts

Wie in den letzten Tagen bereits durch verschiedene Funde der Pokéminers sowie durch erste Hinweise von Niantic vermutet, werdet ihr in der Jahreszeit des Lichts auf verschiedene neue Pokémon treffen. Dabei wird die Storyline zu Professor Willows Entdeckung offenbar fortgeführt. Einem Pokémon, dem ihr auf jeden Fall begegnen werdet, ist Cosmog.

Das legendäre Psycho-Pokémon stammt aus der 7. Spiele-Generation und lässt sich über Cosmovum zu Solgaleo und Lunala weiterentwickeln. Dabei erinnern die Monster optisch an das Universum und verschiedene Himmelskörper wie die Sonne (Solgaleo) und den Mond (Lunala).

Cosmog, Cosmovum, Solgaleo und Lunala (via pokemon.com)

Alle Boni und Besonderheiten zur Season of Light

Neben den vielen Events und den neuen Spawns, könnt ihr euch während der Season of Light auch wieder über den einen oder anderen Bonus freuen. So erwartet euch in den kommenden Wochen folgendes im Spiel:

bis zu 2 kostenlose Raid-Pässe am Tag

höhere Wirksamkeit des Rauchs bei Bewegung

mehr Sternenstaub beim Forschungsdurchbruch

zusätzliche Items aus dem Forschungsdurchbruch

zusätzlicher Sternenstaub aus Geschenken

garantierte Geschenke beim Drehen am PokéStop

Pokémon, die aus der Ferne an Raids teilnehmen, machen höheren Schaden

es taucht regelmäßig ein Nebelhimmel im Spiel auf

besondere Avatar-Artikel im Ingame-Shop

spezielle Themen-Sticker beim Öffnen von Geschenken, beim Drehen am PokéStop sowie im Ingame-Shop

Wie gefallen euch die Inhalte der Season of Light? Welche Pokémon wünscht ihr euch für die kommenden Wochen im Spiel? Und auf welches Event freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

