Pokémon GO startet Samstag eine Begrenzte Forschung mit Shiny Iscalar

Am 3. September läuft in Pokémon GO eine Begrenzte Forschung mit dem Rotations-Pokémon Iscalar. Wir zeigen euch alle Details zum Event.

Was ist das für ein Event? In den letzten Jahren veranstaltete Pokémon GO immer wieder Kurz-Events, sogenannte Begrenzte Forschungen. Am 3. September findet das nächste Event dieser Art statt und bringt euch Iscalar. Mit Glück könnt ihr sogar ein Shiny fangen.

Wir zeigen euch in der Übersicht, was ihr zum Event am Wochenende wissen müsst.

Iscalar-Event im September – Start, Boni und Shiny

Wann geht es los? Das Event startet am Samstag, dem 3. September 2022, um 11:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann drei Stunden und endet um 14:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? Für das Fangen von Pokémon, erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons. Bedenkt, dass sich das nicht nur auf die Event-Pokémon auswirkt, sondern auch auf Raidbosse, die ihr nach dem Kämpfen einfangt.

Dazu gibt es eine erhöhte Chance darauf, dass ihr schillernden Iscalar begegnet. Eine erhöhte Shiny-Chance kennen Trainer sonst noch von Community Days. Ob die Chancen diesmal ähnlich hoch sind, ist allerdings unklar. Niantic bestätigte in der Ankündigung nur, dass die Chance während des Events erhöht wird.

Iscalar-Bonus: Dreht ihr nach dem Start des Events Fotoscheiben an PokéStops, dann erhaltet ihr spezielle Quests, die euch mit Iscalar-Begegnungen belohnen.

Iscalar und Shiny Iscalar im Vergleich

Wie sieht Shiny Iscalar aus? Optisch sind schillernde Iscalar leicht von der normalen Form zu unterscheiden. Das Shiny ist eher gelblich während die normale Form größtenteils blau ist.

Wilde Spawns: In der Wildnis trefft ihr während des Events speziell ausgesuchte Pokémon vermehrt. Das sind:

Alola-Rattfratz*

Kramurx*

Hunduster*

Fiffyen*

Blanas

Zobiris*

Felilou

Mit Glück Galar-Zigzachs

Wie gefällt euch der Ausblick aufs Event? Findet ihr es cool, mal wieder ein längeres Event zu haben, bei dem vor allem ein Pokémon im Fokus steht? Und freut ihr euch am meisten auf die Shiny Iscalar oder habt ihr die Augen auf andere Spawns aus der Wildnis geworfen? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO.