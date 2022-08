Pokémon GO entfernt still und heimlich die wöchentliche Box – Spieler meinen: „War nur eine Frage der Zeit“

In Pokémon GO konntet ihr euch in den letzten Monaten jede Woche die 1-Münz-Box sichern. Doch nun ist sie plötzlich verschwunden. Wir von MeinMMO zeigt euch, wie die Trainer auf den Verlust reagieren und will eure Meinung zu dem Thema wissen.

Um welche Box geht es? Mit den Beschränkungen rund um die Corona-Pandemie, hatte Niantic in den vergangenen Jahren eine sogenannte wöchentliche Box eingeführt. Diese war immer montags ab 06:00 Uhr Ortszeit im Ingame-Shop verfügbar und brachte euch hilfreiche Items für das Spiel.

So sollte es Trainern möglich gemacht werden, weiterhin zu spielen, auch wenn sie aufgrund von Quarantäne oder Ausgehbeschränkungen das Haus nicht verlassen durften.

Doch nun ist die Box plötzlich verschwunden. Wir zeigen euch, welche Vermutungen es zum Verschwinden gibt und wie die Trainer darauf reagieren.

Am Ende des Artikels befindet sich außerdem eine Umfrage, mit der wir eure Meinung zu diesem Thema wissen wollen.

Mögliche Gründe für das Verschwinden der wöchentlichen Box

Was ist mit der Box passiert? Normalerweise geben die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, bereits Sonntagabend einen ersten Einblick, welche Inhalte die Trainer in der nächsten wöchentlichen Box erwarten. Doch am 28. August dann die große Überraschung – die Box ist weg.

Wie die Pokéminers über ihren Twitter-Account mitteilten, wird es demnach in der Woche vom 29. August bis 04. September keine neue 1-Münz-Box geben. Sie war also einfach plötzlich verschwunden, ohne eine vorherige Ankündigung der Entwickler.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Doch einige Trainer haben da so eine Idee, was zu der Entscheidung geführt haben könnte und vermuten dahinter sogar die Geschehnisse der letzten Wochen.

Was war in den letzten Wochen? Während es lange Zeit in der wöchentlichen Box die beliebten Fern-Raid-Pässe gab, änderte Niantic im Mai dieses Jahres die Inhalte der 1-Münz-Box. So sollten die Trainer nun wieder mehr motiviert werden, nach draußen zu gehen.

Aus diesem Grund wurden die Fern-Raid-Pässe teurer und verschwanden schließlich aus der wöchentlichen Box. Eingeführt wurden dann wöchentlich wechselnde Items, wie Bälle, Rauch, Glücks-Eier, Brutmaschinen oder Lockmodule.

Hier probierte sich Niantic offenbar aus, denn die Box wurde zunehmend kleiner. Während die Trainer anfangs noch mindestens 3 Items für eine PokéMünze bekamen, war es in den letzten Wochen nur noch jeweils ein Item. Das führte zu ordentlich Kritik seitens der Trainer und viele forderten die Fern-Raid-Pässe zurück.

Außerdem gaben einige an, dass sie sich die Boxen nun nicht mehr kaufen würden, weshalb man vermutete, dass die Absatzzahlen systematisch zurückgingen. Dies könnte ein weiterer Grund für das mögliche Einstampfen der Box sein.

Der Großteil der Trainer findet die Entscheidung richtig

Dass Niantic wieder etwas an den wöchentlichen Boxen ändern muss, stand für viele Trainer fest. Die wenigen Items, die es in den letzten Wochen gab, fand ein Großteil der reddit-Community nämlich sehr uninteressant, weshalb sie die Boxen nach eigenen Angaben kaum noch kauften.

So kam es für diese Spieler auch wenig überraschend, dass Pokémon GO nun diesen Schlussstrich zieht und die Box gar nicht mehr zum Kauf anbietet. Das zeigt sich auch in den Kommentaren auf reddit. Allerdings hoffen einige Trainer nun in diesem Zusammenhang auch auf eine Verbesserung der täglichen Boxen oder Forschungsdurchbrüche (via reddit.com):

oceano7: „Ich bin erstaunt, dass sie den Stecker gezogen haben, bevor die Saison überhaupt zu Ende ist. Mal sehen, was sie heute oder morgen ankündigen.“

NewFaceHalcyon: „Niemand hat sie gekauft, deshalb.“

OkKaleidoscope4433: „Ehrlich gesagt war es nur eine Frage der Zeit. Jetzt ist es an der Zeit, entweder die täglichen Boxen FÜR ALLE zu überarbeiten. Und sie mit Upgrades oder Premium-Gegenständen zu versehen. Oder sogar, und das ist aus Niantic-Sicht vielleicht etwas verständlicher, die Belohnungen für Forschungsdurchbrüche enorm zu verbessern. Zumindest erfordert dies einen gewissen (wenn auch minimalen) Aufwand und ist technisch gesehen immer noch ‚wöchentlich oder 7-tägig‘ und sollte weitaus bessere Ressourcen bringen, als es derzeit der Fall ist.“

CL-Doviculus: „Ich hoffe irgendwie, dass sie die wöchentliche Box weglassen und stattdessen die täglichen Boxen wieder nützlich machen… aber dieses Mal für alle.“

Wäre eine Änderung der Belohnungen denkbar? Dass der Forschungsdurchbruch und die täglichen Boxen wieder interessanter werden sollen, wünschen sich die Trainer bereits seit einiger Zeit.

So waren im Forschungsdurchbruch vor einigen Jahren noch legendäre Pokémon zu finden, die dann jedoch durch andere, weniger interessantere, Begegnungen ersetzt wurden.

Und auch in den täglichen Belohnungen finden die Trainer meistens nur Bälle, Beeren oder Tränke, die sie eh schon haufenweise haben. Allerdings hatten hier Trainer in der Vergangenheit auch Glück und haben mit Hilfe eines Tricks bessere Belohnungen erhalten können.

Eine generelle Änderung würde diese Boxen aber wieder interessanter machen und Trainer wären nicht auf Tricks oder ihr Glück angewiesen, um bessere Items abzustauben. Allerdings hat Niantic in den vergangenen Monaten eher weniger Anstalten gemacht, darin neue Inhalte zu implementieren oder die begehrten legendären Monster zurückzuholen.

Ob die Entwickler den Wünschen der Trainer in diesem Fall also nachkommen, bleibt für den Moment nur abzuwarten.

Positives Feedback zur wöchentlichen Box

Doch es gibt nicht nur Kritik an der wöchentlichen Box. Der eine oder andere Trainer fand die Lockmodule sehr hilfreich und hat sie wegen des geringen Preises auch direkt mitgenommen. Diese Spieler finden es schade, dass die Box nun verschwunden ist.

Auch der reddit-User Masterjason13 verteidigt die Box und schreibt auf reddit: „Die meisten von ihnen waren ein gutes Geschäft. Ja, die Fern-Raid-Pässe waren viel besser, aber es ist nicht so, dass es 1 Pokéball für 1 Münze oder so war.“

Eure Meinung zum Verschwinden der Box ist gefragt

Wie ihr sehen könnt, gehen die Meinungen zur 1-Münz-Box in der Community weit auseinander. Während die einen die Box völlig uninteressant fanden und sie deshalb nicht mehr gekauft haben, fanden andere es einen guten Deal und haben sie sich nicht entgehen lassen.

Nun wollen wir gern von euch wissen, wie ihr zum Wegfall der wöchentlichen Box steht und ob ihr sie gern zurück hättet. Nehmt dazu gern anonym an unserer nachfolgenden Umfrage teil:

Wünscht ihr euch die wöchentliche Box zurück? Ja, aber nur mit Fern-Raid-Pässen

Ja, mit wechselnden Items

Nein, die Box ist überflüssig

Loading ... Loading ...

Ob Niantic die wöchentlichen Boxen wieder zurückbringt oder ob sie für immer aus dem Spiel verbannt bleiben, lässt sich nur abwarten. Sollte es hierzu ein Statement seitens der Entwickler geben, dann erfahrt ihr es hier bei uns auf MeinMMO.

Welche Items würden euch in der wöchentlichen Box zudem besonders interessieren? Und welche Gegenstände sollte Niantic auf gar keinen Fall in eine solche Box packen? Lasst es uns hier in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern über das Thema aus.

Welche Inhalte die kommende Season bringen wird, steht bisher noch nicht offiziell fest. Trainer haben nun aber ein Rätsel um die neuen Pokémon zur Season of Light gelöst.