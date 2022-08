Trainer in Pokémon GO knacken gerade das neueste Rätsel – 9 Pokémon für die Saison des Lichts

Die neue „Saison des Lichts“ in Pokémon GO kommt näher und verschiedene Sternenbilder geben Hinweise auf erste Monster. Nun veröffentlichte Pokémon GO 9 weitere Rätsel – und die Trainer sind auf dem Weg zur Lösung.

Was ist das für ein Rätsel? Nachdem bereits am Sonntagmorgen ein Video mit ersten Hinweisen auf vier spannende Monster veröffentlicht wurde, folgte nun das nächste Rätsel.

Auf Facebook teilte der offizielle Pokémon GO Account eine neue Grafik.

Auf dieser Grafik sind insgesamt 9 kleine Sternenbilder zu sehen. Diese Sternenbilder sollen Hinweise auf Pokémon geben, die in der Saison des Lichts auftauchen könnten.

Diese Sternenbilder lassen Spieler rätseln (via Facebook).

In der Community sorgte das natürlich sofort für Rätselraten – und erste Lösungsansätze.

Erscheint Necrozma in Pokémon GO?

Welche Monster sehen Trainer? Derzeit gibt es einige Lösungsansätze, die Trainer im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ teilen.

Unter einem Post des Users „dragapultcatapult“ diskutieren viele Trainer, welche Monster sich wohl hinter den Grafiken verstecken könnten.

Ein User versucht, die Punkte zu verbinden: (via reddit / dragapultcatapult)

Vor allem eine Lösung des Users „shawnstik“ bekommt dabei einigen Zuspruch. Der User zeigt folgende Monster:

Mega-Zobiris

Wommel

Nachtara

Lichtel

Necrozma

Piepi

Mega-Simsala

Rocara

Cosmog

Auch auf Twitter werden mögliche Tipps geteilt:

Während Cosmog aufgrund des vorherigen Teasers von vielen Spielern schon als sicher angesehen wird, diskutieren sie noch über einige der anderen Monster.

So sehen einige in dem ersten Sternenbild eher das Monster „Schlingking“ – das wäre ebenfalls denkbar, denn dabei handelt es sich um eine weitere Ultrabestie, die nach den vier Monstern vom GO Fest gut als nächstes folgen könnte.

Das Insekt Wommel wiederum könnte für manche Spieler auch eher der Schmetterling „Vivillon“ sein, auf den viele schon lange warten.

Und auch Nachtara ist bei manchen Spielern umstritten. Sie sehen dort eher eine andere Evoli-Entwicklung wie etwa Glaziola, oder könnten sich sogar eine Pikachu-Variante vorstellen.

Auch Pokémon Nummer 5 sorgt für Diskussionen. Manche sehen hier das legendäre Pokémon „Necrozma“. Das würde gut passen, denn dieses Monster ist eng mit Solgaleo und Lunala verbunden, die ebenfalls schon angedeutet wurden. Allerdings sehen andere hier eher die Mega-Form von Banette oder die Ultrabestie Katagami.

Die Sternenbilder lassen viel Platz für Interpretationen. Welche Monster sind eurer Meinung nach zu sehen? Erzählt es uns in den Kommentaren!