Pokémon GO: „Ein strahlendes Wiedersehen“ – Alle Inhalte der Spezialforschung zum GO Fest Finale

„Ein strahlendes Wiedersehen“ ist die zweite Spezialforschung, die ihr zum Pokémon GO Fest-Finale lösen könnt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen sich in der Forschungsreihe verstecken und wann welche der Quests für euch verfügbar ist.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO erwartet euch heute das große GO Fest-Finale, welches euch jede Menge Spawns und Boni bringt, aber auch über coole Spezialforschungen könnt ihr euch freuen.

Neben der Spezialforschung „Willows Rückkehr“, die alle Trainer erhalten, wird es noch eine weitere Forschungsreihe unter dem Namen „Ein strahlendes Wiedersehen“ geben, die speziell für Ticket-Inhaber verfügbar sein wird. Diese thematisiert die Rückkehr von Professor Willow und greift seine Erlebnisse in dieser Zeit auf.

Allerdings wird euch die Spezialforschung nicht an einem Stück freigeschaltet, sondern ihr müsst den vorherigen Teil erst abgeschlossen haben. Außerdem werden die Quests frühestens mit dem Start der folgenden Habitate aktiviert:

Welche Aufgaben sowie Belohnungen euch dabei jeweils erwarten, haben wir euch nachfolgend mithilfe der Übersicht von LeekDuck zusammengefasst.

Teil 1 der Forschung „Ein strahlendes Wiedersehen“

Den ersten Teil der Forschungsreihe, um das Wiedersehen von Professor Willow, erhaltet ihr mit dem Beginn des Habitats „Ultra-Invasion: Massskito“, welches um 12:00 Uhr Ortszeit startet. Um es zu aktivieren, müsst ihr jedoch die erste Spezialforschung unter dem Namen „Willows Rückkehr“ zuvor abgeschlossen haben.

Achtung: Diese Forschung steht nur Trainer mit einem gültigen Event-Ticket zur Verfügung!

Forschung: Ein strahlendes Wiedersehen 1/6

Aufgabe Belohnung Entwickle 3 Pokémon 1.000 EP Verdiene 5.000 EP 1 Rauch Nutze einen Rauch Begegnung mit Wadribie

Stufenbelohnung: Wenn ihr diese Tafel vollständig gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 3 silberne Sananabeeren, 25 Superbälle sowie einen Rhi-Helm für euren Avatar.

Forschung: Ein strahlendes Wiedersehen 2/6

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe 25 Wadribie-Bonbons Fange 10 Pokémon Begegnung mit Schabelle Lande einen Curveball-Wurf 25 Hyperbälle

Stufenbelohnung: Wenn ihr diese Tafel vollständig gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich ein Sternenstück, einen Sinnoh-Stein sowie eine Begegnung mit Masskito.

Teil 2 der Forschung „Ein strahlendes Wiedersehen“

Habt ihr den ersten Teil dieser Forschungsreihe gelöst, dann wird euch der zweite Teil zur 3. und 4. Tafel freigeschaltet. Schnelle Spieler müssen sich aber auch hier bis zum Start des nächsten Habitats unter dem Namen „Ultra-Invasion: Voltriant“ gedulden, welches um 14:00 Uhr Ortszeit startet.

Achtung: Diese Forschung steht nur Trainer mit einem gültigen Event-Ticket zur Verfügung!

Forschung: Ein strahlendes Wiedersehen 3/6

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen 3 Mitglieder von Team GO Rocket 3 Hypertränke Besiege 2 Mitglieder von Team GO Rocket 3 Top-Beleber Erlöse 2 Crypto-Pokémon 1 Rauch

Stufenbelohnung: Wenn ihr diese Tafel vollständig gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Super-Brutmaschine, 25 Pokébälle sowie eine Begegnung mit Flauschling.

Forschung: Ein strahlendes Wiedersehen 4/6

Aufgabe Belohnung Verdiene 2.000 Sternenstaub 25 Flauschling-Bonbons Brüte ein Ei 3 Top-Beleber Laufe 1 km 1 Glücks-Ei

Stufenbelohnung: Wenn ihr diese Tafel vollständig gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Brutmaschine, 3 Sonderbonbons sowie eine Begegnung mit Voltriant.

Teil 3 der Forschung „Ein strahlendes Wiedersehen“

Auch den dritten und letzten Teil dieser Forschungsreihe könnt ihr euch nur durch vorheriges Lösen der ersten beiden Teile aktivieren. Die Freischaltung erfolgt aber frühestens mit dem Start des Habitats „Ultra-Invasion: Anego“ um 16:00 Uhr Ortszeit.

Achtung: Diese Forschung steht nur Trainer mit einem gültigen Event-Ticket zur Verfügung!

Forschung: Ein strahlendes Wiedersehen 5/6

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 1.000 EP Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel 25 Hyperbälle Mache einen Schnappschuss Begegnung mit Somniam

Stufenbelohnung: Wenn ihr diese Tafel vollständig gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich ein Lockmodul, ein Moos-Lockmodul sowie eine Begegnung mit Shaymin in der Zenitform.

Forschung: Ein strahlendes Wiedersehen 6/6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt! 25 Shaymin-Bonbons Bereits erledigt! 25 Somniam-Bonbons Bereits erledigt! Begegnung mit Anego

Stufenbelohnung: Wenn ihr diese Tafel vollständig gelöst habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 3 Sonderbonbons, einen Premium-Kampf-Pass sowie ein Shaymin-Shirt für euren Avatar.

Wie lange hat man für die Aufgaben Zeit? Sobald ihr die erste Forschung zu „Willows Rückkehr“ während des GO Fest Finales abgerufen habt, könnt ihr die Aufgaben laut Pokémon GO unbegrenzt lösen (via pokemongolive.com).

Wie gefällt euch die Forschungsreihe zum Wiedersehen von Professor Willow? Gefallen euch die Belohnungen? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.