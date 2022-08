Pokémon GO: 10 seltene Monster, die ihr beim GO Fest Finale nicht verpassen solltet

Das Pokémon GO Fest Finale 2022 steht unmittelbar bevor und bringt euch wieder zahlreiche Spawns und Boni. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Pokémon ihr euch zum Abschluss-Event auf jeden Fall sichern solltet.

Um welches Event geht es? Nachdem in diesem Jahr das GO Fest besonders groß gefeiert wurde, wollen die Entwickler von Pokémon GO es mit einem Abschluss-Fest noch einmal gebührend ausklingen lassen. So könnt ihr euch auf jede Menge Inhalte zum großen GO Fest-Finale freuen.

Mit dabei ist auch das eine oder andere seltene Exemplar, was ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Wann findet das Event statt? Das Abschluss-Event findet am 27. August 2022 zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr Ortszeit statt. Teilnehmen kann daran grundsätzlich jeder, allerdings gibt es auch Inhalte, die lediglich Ticket-Inhabern vorbehalten sind.

Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch die seltensten Pokémon, die ihr euch zum Abschluss-Event sichern solltet und auf Seite 11 außerdem, welche Monster für euch noch interessant sein könnten.

Wie findet man die Pokémon? Während des Abschluss-Events zum GO Fest 2022, werden euch sowohl in der Wildnis als auch in Raids wieder zahlreiche Pokémon begegnen. Und auch im exklusiven Rauch für Ticket-Inhaber lassen sich einige interessante Pokémon finden.

Aus diesem Grund solltet ihr euch das eine oder andere seltene Exemplar auf jeden Fall sichern. Welche das sind, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Dabei haben wir uns bei der Reihenfolge am zeitlichen Ablauf des Events orientiert. Außerdem verraten wir euch bei jedem Pokémon, ob es lediglich exklusiv für Ticket-Inhaber zu bekommen ist oder ob es sich jeder holen kann.

1. Pikachu mit Shaymin-Schal

Pikachu normal (links) und als Shiny (rechts)

Warum lohnt sich das Pokémon? Auch wenn Pikachu normalerweise nicht sonderlich selten in Pokémon GO zu finden ist, lohnt es sich, während des Abschluss-Events die Elektro-Maus mitzunehmen. Das liegt vor allem an seinem einmaligen Kostüm.

Pikachu hat sich passend gekleidet und trägt während des gesamten Events erstmals einen Shaymin-Schal. In diesem Kostüm kann es außerdem auch in seiner schillernden Form gefangen werden, was es zu einem ganz besonderen Exemplar macht.

Denn wie auch bei den meisten anderen Kostümen von Pikachu, ist nicht klar, ob es irgendwann wieder in dieser Form zu fangen sein wird. Das macht es vor allem für Sammler wertvoll.

Wie kann man es sich zum Abschluss-Event sichern? Das kostümierte Pikachu wird euch während des Abschluss-Events sicher häufiger begegnen, denn es spawnt über alle Habitate hinweg und ist unabhängig vom Ticket-Kauf zu bekommen.

Wem die Exemplare in der Wildnis nicht ausreichen, der kann sein Shiny-Glück außerdem in den Level-1-Raids versuchen. Dort wird Pikachu mit Shaymin-Schal ebenfalls zu finden sein.

Kann man ein kostümiertes Shiny-Pikachu fangen? Ja, mit etwas Glück begegnet ihr Pikachu in seiner schillernden Form. Bei dieser ist sein Körper etwas dunkler als bei der normalen Variante.