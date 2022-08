Pokémon GO: Am Samstag läuft das große GO Fest Finale – Alle Spawns und Boni zum Abschluss-Event

In Pokémon GO steht das Abschluss-Event zum GO Fest 2022 bereits in den Startlöchern und bringt euch jede Menge Pokémon. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Spawns, Shinys und Boni euch am Samstag erwarten.

Um welches Event geht es? In diesem Jahr wurde das GO Fest besonders groß gefeiert und beinhaltete neben einem globalen Eröffnungs-Wochenende auch drei Live-Events, wie das GO Fest in Berlin. Nun soll es mit einem Abschluss-Event abgerundet werden.

Dabei könnt ihr, wie bereits zum GO Fest im Juni, wieder von überall aus der Welt teilnehmen. Natürlich wird es auch wieder jede Menge Spawns und Boni geben. Diese unterscheiden sich jedoch zwischen einem Spielen ohne oder mit Event-Ticket. Welche Inhalte euch konkret erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das Abschluss-Event zum GO Fest 2022 – Start & Ticket

Wann läuft das Abschluss-Event? Das finale Event zum GO Fest 2022 findet am 27. August 2022 zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr Ortszeit statt. Teilnehmen kann hieran grundsätzlich jeder, egal ob mit oder ohne Ticket. Lediglich die Inhalte unterscheiden sich dabei entsprechend.

Wo bekommt man ein Ticket? Wer sich ein Ticket zum globalen GO Fest im Juni gekauft hat, der hat dort den Zugang zum Abschluss-Event bereits dabei. Bei Trainern, wo das nicht der Fall ist, kann ein Ticket im Ingame-Shop erworben werden.

Dieses findet ihr unter der Kategorie „Weltweite Events“ für einen Preis von knapp 11,00 Euro. Dieser kann allerdings je nach Anbieter variieren.

Kann man das Ticket auch verschenken? Ja, ihr könnt das Ticket auch an bis zu 3 Freunde zu einem reduzierten Preis von 5,49 Euro verschenken, wenn ihr mindestens den Superfreunde-Status erreicht habt. Hierzu müsst ihr allerdings selbst vorab ein entsprechendes Ticket erworben haben.

Hier erklären wir euch welche Vorteile der Ticket-Kauf bringt.

Alle Spawns & Shinys zum Abschluss-Event

Wie ihr das bereits von den anderen Events rund um das GO Fest kennt, wird es auch zum Finale wieder verschiedene Habitate geben, in denen ihr auf zahlreiche Monster treffen könnt. Jedes dieser Habitate läuft für 2 Stunden und bringt euch wechselnde Spawns in der Wildnis und in den Raids.

Ticket-Inhaber können sich in diesen Zeiten außerdem über besondere Pokémon aus dem Rauch freuen. Darüber hinaus könnt ihr auch auf das eine oder andere schillernde Exemplar treffen.

Alle wilden Spawns

Habitat Spawns

(für alle Trainer) Exklusive Rauch-Spawns

(für Ticket-Inhaber) Ultra-Invasion: Schabelle

10:00 Uhr bis 12:00 Uhr Pikachu mit Shaymin-Schal*

Sichlor*

Pinsir*

Mogelbaum*

Kapoera*

Meditie*

Anorith*

Zirpurze*

Fleknoil*

Laukaps* Galar-Pantimos

Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Vegimak* Ultra-Invasion: Masskito

12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Pikachu mit Shaymin-Schal*

Machollo*

Kleinstein*

Kicklee*

Nockchan*

Magmar*

Camaub*

Koknodon*

Rotomurf

Milza* Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Qurtel

Grillmak* Ultra-Invasion: Voltriant

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Pikachu mit Shaymin-Schal*

Elektek*

Frizelbliz*

Sheinux*

Liliep*

Burmy (Sandumhang)*

Wadribie*

Tarnpignon*

Wattzapf

Schnuthelm*

Flunschlik Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Klikk*

Sodamak* Ultra-Invasion: Anego

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Pikachu mit Shaymin-Schal*

Bisasam*

Piepi*

Tentacha*

Chaneira*

Tangela*

Amonitas*

Endivie*

Chelast*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Somniam*

Quabbel (weiblich)

Flauschling*

Algitt Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Tropius

Quabbel (männlich) Alle Pokémon, die wir mit einem (*) markiert haben, könnt ihr auch in ihrer schillernden Form treffen.

Alle Raid-Bosse zum GO Fest-Finale

Neben den Spawns in der Wildnis, könnt ihr auch in den Raids auf veränderte Raid-Bosse treffen. Während die Level-1-Raids und Level-3-Raids über das gesamte Event gleich bleiben, passen sich die Ultrabestien in den 5er-Raids dem jeweiligen Habitat an. So könnt ihr auf folgende Monster treffen:

Raid Pokémon Level-1-Raid Pikachu mit Shaymin-Schal*

Milza*

Wuffels* Level-3-Raid Relaxo*

Brutalanda

Shardrago*

Arboretoss

Miezunder

Marikeck Level-5-Raid Schabelle (von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr)

Masskito (von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr)

Voltriant (von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr)



16:00 Uhr bis 18:00 Uhr:

Anego

Masskito

Schabelle

Voltriant Allen Pokémon, die wir mit einem (*) markiert haben, könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny begegnen.

Alle neuen Pokémon auf einen Blick

Selbstverständlich erwarten euch zum Abschluss-Event vom GO Fest 2022 auch wieder ein paar neue Pokémon im Spiel. Und auch das eine oder andere neue Shiny wird sein Debüt an diesem Tag feiern. Wir zeigen euch welche Monster das sind:

Neue Ultrabestien: Während die Ultrabestie Anego bereits zum globalen GO Fest im Juni in den Level-5-Raids gefangen werden konnte, waren Schabelle, Masskito und Voltriant bislang nur bei den jeweiligen Live-Events zu bekommen.

Nun haben also erstmals alle Trainer die Gelegenheit sich diese Ultrabestien zu schnappen. Dabei werden sie außerdem allesamt mit einem sogenannten Ultraball zu fangen sein. Auch diesen gab es bisher nur während der Live-Events im Spiel.

Erstmals können sich alle Trainer die neuen Ultrabestien holen

Kostümiertes Pikachu: Und auch Pikachu hat sich zum GO Fest-Finale noch einmal richtig in Schale geschmissen. So könnt ihr das Elektro-Pokémon den ganzen Tag mit einem speziellen Shaymin-Schal finden. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem Shiny.

Pikachu mit einem Shaymin-Schal

Damit bleibt Pikachu allerdings nach aktuellen Informationen das einzige kostümierte Pokémon an diesem Tag. Die Trainer sind darüber jedoch traurig, weil sie sich lieber ein anderes Kostüm gewünscht haben.

Trainer in Pokémon GO sind traurig – Niantic bringt das „falsche“ Kostüm-Pokémon zum Finale

Somniam: Auch wenn Somniam selbst nicht zum ersten Mal im Spiel zu finden ist, feiert das Psycho-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation jedoch sein Shiny-Debüt in Pokémon GO. Dieses erkennt ihr an seinem gelben Körper und den grünen Blüten. Es lässt sich außerdem zu Smonivora weiterentwickeln.

Somniam und Somnivora normal (links) und als Shiny (rechts)

Icognito: Und auch zwei weitere Monster können während des Abschluss-Events erstmalig in ihrer schillernden Form gefangen werden: Icognito N und Icognito X. Diese bleiben jedoch nur Ticket-Inhabern vorbehalten und spawnen somit exklusiv im Rauch.

Icognito N und Icognito X normal (oben) und als Shiny (unten)

Alle Boni zum Abschluss-Event – Mit & ohne Ticket

Wie ihr das von nahezu allen Events in Pokémon GO gewohnt seid, wird es auch zum Finale des GO Fests wieder jede Menge Boni geben. Aber auch diese unterscheiden sich je nachdem, ob ihr ein Ticket gekauft habt oder nicht. Welche Boni euch erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Boni für alle Trainer – Auch ohne Ticket

Egal ob ihr während des Events mit oder ohne Ticket spielt, folgende Boni bekommt ihr auf jeden Fall:

Kurze Spezialforschung (ab 10:00 Uhr Ortszeit)

Überraschung beim Schnappschuss

Event-Sticker aus Geschenken, an PokéStops und im Ingame-Shop

Neue Avatar-Artikel im Shop Anego-Hut Masskito-Hemd Outfit vom GO-Ultraforschungsteam



Neue Avatar-Artikel im Shop

Exklusive Boni für Ticket-Inhaber

Wer ein Ticket für das GO Fest-Finale besitzt, der kann sich darüber hinaus über folgende Boni freuen:

exklusive Spawns aus dem Rauch

Rauch hält 2 Stunden

9 kostenlose Raid-Pässe beim Drehen an Arenen

5 Überraschungen bei Schnappschüssen

5.000 EP zusätzlich, wenn ihr Raids vor Ort gewinnt

3-mal so viele EP beim Drehen von Fotoscheiben an Arenen oder PokéStops

Eier schlüpfen doppelt so schnell

Wechsel der Formen von Shaymin möglich (ab 10:00 Uhr)

3 weitere Spezialforschungen (um diese zu bekommen, müsst ihr die jeweils vorherige abgeschlossen haben) Spezialforschung zum Habitat „Ultra Invasion: Masskito“ (ab 12:00 Uhr Ortszeit) Spezialforschung zum Habitat „Ultra Invasion: Voltriant“ (ab 14:00 Uhr Ortszeit) Spezialforschung zum Habitat „Ultra Invasion: Anego“ (ab 16:00 Uhr Ortszeit) Belohnungen: Items, Avatar-Artikel sowie eine Begegnung mit Shaymin (Zenitform) Übrigens: Wenn ihr die erste Spezialforschung während des Events abgerufen habt, dann habt ihr zum Lösen der restlichen Forschungen unbegrenzt Zeit.



Avatar-Artikel aus den Spezialforschungen

Wie gefallen euch die Inhalte zum Abschluss-Event? Werdet ihr zum GO Fest-Finale mit oder ohne Ticket spielen? Und welche Boni wünscht ihr euch für das nächste GO Fest? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern dazu aus.

Übrigens: Eine lieb gemeinte Geste facht eine Diskussion über eine neue Funktion an. Wir zeigen euch, was passiert ist.