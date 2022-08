Pokémon GO Fest Finale 2022: Alle Habitate und ihre Spawns im Zeitplan

In Pokémon GO findet morgen, am 27. August 2022, das große Finale vom GO Fest 2022 statt, bei dem es wieder wechselnde Habitate geben wird. Einen Zeitplan, wann ihr welche Spawns finden könnt, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Wann läuft das GO Fest Finale? Das Abschluss-Event zum GO Fest 2022 läuft morgen, am 27. August 2022, von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Welche Habitate gibt es? Während des GO Fest Finales wird Niantic euch wieder 4 verschiedene Habitate zur Verfügung stellen, in denen ihr auf unterschiedliche Spawns treffen könnt. Die Spawns orientieren sich an den 4 Ultrabestien und laufen jeweils 2 Stunden. So könnt ihr während des Events auf folgende Habitate treffen:

10:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Ultra-Invasion: Schabelle

12:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Ultra-Invasion: Masskito

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Ultra-Invasion: Voltriant

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr: Ultra-Invasion: Anego

Hier haben wir euch alle Inhalte zusammengefasst, die euch außerdem zum GO Fest-Finale erwarten.

Alle Spawns der einzelnen Habitate zum GO Fest-Finale 2022

Wie ihr das bereits vom globalen GO Fest im Juni kennt, wird es auch zum Abschluss-Event wieder wechselnde Spawns je nach Habitat geben. Darüber hinaus erhalten Trainer, die sich ein entsprechendes Event-Ticket gekauft haben, weitere exklusive Pokémon aus dem Rauch. Auch diese sind an die Zeiten der einzelnen Habitate gebunden.

Auf folgende Pokémon könnt ihr euch während des GO Fest Finales freuen:

Habitat Spawns

(für alle Trainer) Exklusive Rauch-Spawns

(für Ticket-Inhaber) Ultra-Invasion: Schabelle

10:00 Uhr bis 12:00 Uhr Pikachu mit Shaymin-Schal*

Sichlor*

Pinsir*

Mogelbaum*

Kapoera*

Meditie*

Anorith*

Zirpurze*

Fleknoil*

Laukaps* Galar-Pantimos

Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Vegimak* Ultra-Invasion: Masskito

12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Pikachu mit Shaymin-Schal*

Machollo*

Kleinstein*

Kicklee*

Nockchan*

Magmar*

Camaub*

Koknodon*

Rotomurf

Milza* Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Qurtel

Grillmak* Ultra-Invasion: Voltriant

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Pikachu mit Shaymin-Schal*

Elektek*

Frizelbliz*

Sheinux*

Liliep*

Burmy (Sandumhang)*

Wadribie*

Tarnpignon*

Wattzapf

Schnuthelm*

Flunschlik Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Klikk*

Sodamak* Ultra-Invasion: Anego

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Pikachu mit Shaymin-Schal*

Bisasam*

Piepi*

Tentacha*

Chaneira*

Tangela*

Amonitas*

Endivie*

Chelast*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Somniam*

Quabbel (weiblich)

Flauschling*

Algitt Icognito B*

Icognito G*

Icognito N*

Icognito O*

Icognito P*

Icognito S*

Icognito X*

Tropius

Quabbel (männlich)

Dabei könnt ihr mit etwas Glück auch dem einen oder anderen Shiny begegnen. Alle Pokémon, die ihr in ihrer schillernden Form treffen könnt, haben wir euch mit einem (*) markiert.

Sind neue Pokémon dabei? Ja! Neben dem kostümierten Pikachu mit Shaymin-Schal feiert das Psycho-Pokémon Somniam sein Shiny-Debüt im Spiel. Während des Habitats Ultra-Invasion: Anego ist es für alle Trainer in der Wildnis verfügbar.

Ticket-Inhaber können sich mit etwas Glück auch erstmals über ein schillerndes Icognito N und/oder Icognito X freuen. Diese beiden Monster feiern ebenfalls ihr Shiny-Debüt. Zu finden sind sie über alle Habitate hinweg als exklusive Spawns im Rauch.

Wie gefallen euch die Spawns der einzelnen Habitate? Spielt ihr vielleicht sogar mit Ticket und könnt so von weiteren exklusiven Pokémon profitieren? Oder interessieren euch die restlichen Inhalte des Events viel mehr? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

