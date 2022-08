Pokémon GO: Zündet nicht gleich viermal Rauch beim GO Fest Finale!

In Pokémon GO läuft gerade das große Finale zum GO Fest. Es wäre schlecht, direkt 4 Rauch zu zünden.

Was ist gerade los? In Pokémon GO läuft heute, am 27. August, das Finale des GO Fests. In unserem Liveticker zeigen wir euch alles, was gerade passiert und auf was ihr euch als Nächstes vorbereiten müsst.

Aus der Community gibt es wichtige Tipps, die wir hier nochmal extra mit euch teilen wollen, damit ihr alle Aufgaben gut und effizient lösen könnt.

Lasst euch Rauch für Forschungen übrig

Warum ihr mit dem Rauch warten sollt: Auf reddit schreibt Nutzer _DRE_, dass ihr nicht direkt alle 4 Rauch-Items nutzen sollt, wenn ihr mit dem Event anfangt. Viele Trainer starten diese Art von Events, indem sie Rauch und andere Items direkt am Anfang aufeinanderstapeln, um während der nächsten Stunden dann nicht weiter daran denken zu müssen.

Beim GO Fest kann das ein Nachteil für euch sein, weil ihr bei der Spezialforschung „Ein strahlendes Wiedersehen“ einen Rauch zünden sollt. Das wäre dann möglicherweise für euch ein verschwendeter Rauch, wenn ihr schon 4 Module für die 8 Stunden Event-Zeit aneinandergereiht habt. Die Forschung schaltet ihr erst frei, nachdem ihr die Spezialforschung zu Willows Rückkehr abgeschlossen habt.

Geht also erst auf Nummer sicher, dass die Spezialforschung für euch aktiv ist und ihr die Aufgabe offen habt und zündet dann erst den Rauch.

Viele Trainer aus der Community haben sich bei Nutzer _DRE_ schon für den Tipp bedankt und wir hoffen, dass wir euch mit dem Teilen auch weiterhelfen konnten.

Für mehr Tipps und Hinweise zum GO Fest Finale in Pokémon GO, solltet ihr den Liveticker bei uns auf MeinMMO im Auge behalten. Unsere Pokémon-Expertin Franzi verrät euch dort alles, was gerade passiert und was ihr zum Event wissen müsst. So verpasst ihr keine wichtigen Informationen.