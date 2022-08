Pokémon GO: Alle Raidbosse zum GO Fest im Zeitplan

Beim GO Fest Finale am 27. August erwarten euch viele Raidbosse in Pokémon GO. In der Übersicht zeigen wir euch, wann Schabelle, Voltriant, Masskito und Anego erscheinen.

Warum ändern sich die Bosse? Am Samstag, dem 27. August, läuft in Pokémon GO das große GO Fest Finale. Dazu gibt es besondere, Boni, Spawns, Shinys und auch Raidbosse. Teilweise verändern sich die 5er Bosse je nach Uhrzeit.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, wenn ihr welchen Gegner in den 1er, 3er, 5er und Mega-Raids trefft.

Alle Raidbosse am 27. August – Wann trefft ihr wen?

Der Zeitplan: Von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr läuft das Event und ihr trefft in der Zeit alle aufgelisteten Bosse, falls sie nicht anders beschriftet sind.

Ihr seht, dass ihr die Ultrabestien Schabelle, Masskito und Voltriant erst nur in ihren vorgesehenen Zeitfenstern findet. Doch ihr habt anschließend von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr nochmal die Chance, den Bossen zu begegnen und sie auf den Arenen zu bekämpfen. Später ist dann auch Anego wieder dabei.

Mega-Ampharos kommt nicht speziell für das Event ins Spiel, sondern ist schon vorher und auch danach in den Mega-Raids.

Tipp: Wenn ihr mit Ticket spielt, dann erhaltet ihr spezielle Vorteile in Raids. So bekommt ihr bis zu neun tägliche Raid-Pässe, wenn ihr Fotoscheiben von Arenen dreht. Außerdem gibt es einen EP-Bonus, der euch 5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte für gewonnene Raids vor Ort beschert.

Seid ihr gut auf das Event vorbereitet? Nutzt die verbleibende Zeit am besten noch, um die letzten Vorkehrungen zu treffen. 5 Dinge, die ihr vor dem GO Fest Finale unbedingt erledigen solltet.