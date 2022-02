Pokémon GO: Mega-Ampharos besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Mega-Ampharos in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Mega-Ampharos in Mega-Raids besiegen.

Was ist Mega-Ampharos für ein Pokémon? Ampharos ist ein Pokémon aus der zweiten Spielgeneration von Pokémon. Es ist die Weiterentwicklung von Voltilamm und Waaty und gehört zu den Typen Elektro und Drache in seiner Mega-Form. In Pokémon GO könnt ihr seine Mega-Form in Mega-Raids bekämpfen.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Ampharos und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Mega-Ampharos besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Crypto Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall Crypto Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall Crypto Mamutel mit Lehmschelle und Lawine Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall Maxax mit Drachenrute und Drachenklaue Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor Crypto Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl Latios mit Feuerodem und Drachenklaue Crypto Libelldra mit Drachenrute und Drachenklaue Reshiram mit Feuerodem und Draco Meteor Crypto Guardevoir mit Charme und Zauberschein Mega-Glurak X mit Feuerodem und Drachenklaue Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

Schwächen von Mega-Ampharos: Das Pokémon gehört zu den Typen Elektro und Drache und hat Schwächen gegen Boden, Eis, Drache und Fee. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Ampharos zu besiegen.

Gibt es Shiny Mega-Ampharos? Ja, ihr könnt Mega-Ampharos auch als Shiny fangen. Dafür braucht ihr etwas Glück beim Raid. In der folgenden Grafik zeigen wir euch, wie das Shiny aussieht:

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Mega-Ampharos zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.