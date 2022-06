Pokémon GO: Anego besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Anego ist der neue Boss beim Pokémon GO Fest 2022. In diesem Raid-Guide findet ihr die 20 besten Konter gegen die Ultrabestie, inklusive Movesets.

Was ist Anego für ein Pokémon? Anego ist die erste Ultrabestie in Pokémon GO. Wie ein legendäres Pokémon taucht es aber in Form eines 5-Sterne-Bosses auf. Es gehört zu den besten Gift-Angreifern in Pokémon GO, hat aber Schwächen beim Moveset.

Eine Einschätzung, wie stark Anego ist, findet ihr hier.

Wann bekommt man Anego? Nach aktuellem Stand taucht Anego vorerst nur am zweiten Tag des GO Fest 2022, am 05. Juni 2022, von 10:00 bis 18:00 Uhr auf.

Anego im Raid besiegen – Die 20 besten Konter

Stalobor mit Lehmschelle und Erdbeben Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Erdbeben Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben Crypto-Mamutel mit Lehmschelle und Dampfwalze Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben Crypto-Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben Golgantes mit Lehmschelle und Erdkräfte Rizeros mit Lehmschelle und Erdbeben Rabigator mit Lehmschelle und Erdbeben Crypto-Libelldra mit Lehmschuss und Erdkräfte Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Erdbeben Donphan mit Lehmschelle und Erdbeben Geowaz mit Lehmschelle und Erdbeben Crypto-Hippoterus mit Donnerzahn und Erdkräfte Crypto-Nidoking mit Zornklinge und Erdkräfte Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Erdbeben Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese

Schwächen von Anego: Anego gehört zum Typ Gestein und Gift und hat somit eine doppelte Schwäche gegen Boden-Pokémon. Dementsprechend solltet ihr in erster Linie auf Monster und Attacken dieses Typus setzen.

Kann man Shiny-Anego fangen? Nein. Nach aktuellem Stand ist die Shiny-Form von Anego nicht im Spiel zu fangen.

Wie viele Trainer braucht man? Wenn ihr auf Level 40 seid und die absoluten Top-Konter benutzt, ist Anego theoretisch sogar schon zu zweit oder zu dritt zu besiegen. Wenn ihr aber sicher gehen wollt, solltet ihr eher mit 4 oder 5 Trainern gegen die Qualle antreten, um sie euch zu schnappen.