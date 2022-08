Pokémon GO: Spezialforschung „Willows Rückkehr“ zum GO Fest Finale – Alle Aufgaben & Belohnungen

Alle Trainer erhalten zum Abschluss-Event die Spezialforschung „Willows Rückkehr“ in Pokémon GO. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung.

Was ist das für eine Forschung? Heute, am 27. August, findet in Pokémon GO das große GO Fest-Finale statt. Bei diesem wird es neben zahlreichen Spawns und Boni auch bis zu 4 Spezialforschungen geben, die euch während der einzelnen Habitate freigeschaltet werden.

Während die letzten 3 Forschungen exklusiv für Ticket-Inhaber bestimmt sind, wird die erste Spezialforschung mit dem Namen „Willows Rückkehr“ für alle Trainer aktiv sein. Dabei wird es sich um eine äußerst kurze Forschung handeln, die lediglich aus 2 Kapiteln mit jeweils 3 Aufgaben besteht. Nachfolgend haben wir euch mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck alle Inhalte zusammengefasst.

Ab wann ist die Forschung verfügbar? Die Spezialforschung „Willows Rückkehr“ wird für euch heute, am 27. August 2022, ab 10:00 Uhr Ortszeit im Habitat „Ultra-Invasion: Schabelle“ aktiviert.

Forschung: Willows Rückkehr 1/2

Aufgabe Belohnung Sende 3 Geschenke an Freunde 3 Nanabbeeren Schließe 2 Feldforschungen ab 100 Sternenstaub Drehe 3 PokéStops oder Arenen 100 EP

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die Belohnungen eingesammelt habt, dann erhaltet ihr außerdem 3 Himmihbeeren, 25 Pokébälle sowie eine Begegnung mit Tarnpignon.

Forschung: Willows Rückkehr 2/2

Aufgabe Belohnung Nutze 3 Beeren beim Fangen von Pokémon 25 Tarnpignon-Bonbons Mache 3 Power-Ups bei Pokémon 1 Lade-TM Nutze eine Lade-TM 3 Tränke

Stufenbelohnung: Wenn ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst und die Belohnungen eingesammelt habt, dann erhaltet ihr außerdem 3 Beleber, 25 goldene Himmihbeeren sowie eine Begegnung mit Somniam.

Wie gefällt euch die Spezialforschung zum Habitat Ultra-Invasion: Schabelle? Freut ihr euch, dass Professor Willow nun endlich zurückkehrt? Oder hattet ihr euch inzwischen schon an Rhi gewöhnt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens halten wir euch in unserem Live-Ticker zum großen GO Fest-Finale heute den ganzen Tag zum Event auf dem Laufenden.