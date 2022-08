Pokémon GO Fest Finale 2022: Der Live-Ticker zum großen Abschluss-Event

Morgen, am 27. August 2022, findet in Pokémon GO das große Abschluss-Event zum GO Fest 2022 statt. Hier bei MeinMMO werden wir euch in unserem Live-Ticker den ganzen Tag auf dem aktuellen Stand halten und euch mit den neuesten Informationen zu Spawns, Raid-Bossen und den Spezialforschungen versorgen.

Was ist das für ein Event? Nachdem Niantic in diesem Jahr das GO Fest besonders ausgedehnt gefeiert hat und es neben einem globalen Event-Wochenende im Juni bereits 3 Live-Events gegeben hatte, soll das Abschluss-Event nun das krönende Finale werden. Selbstverständlich wird es zu diesem Anlass wieder jede Menge Spawns und Boni für euch geben.

Wann startet das GO Fest Finale? Das Abschluss-Event startet am Samstag, dem 27. August 2022, um 10:00 Uhr Ortszeit. Das Finale läuft dann für insgesamt 8 Stunden, bis es um 18:00 Uhr Ortszeit schließlich endet.

Live-Ticker zum GO Fest am 27. August

An dieser Stelle befindet sich unser Live-Ticker, den wir während des GO Fest-Finales am 27. August ab 09:00 Uhr regelmäßig für euch aktualisieren. Hier werden wir euch über alle aktuellen Habitate, Spawns, Raid-Bosse sowie Spezialforschungen auf dem Laufenden halten. Aber auch alle wichtigen Nachrichten, Geschehnisse und Promo-Codes (sollte es welche geben), fassen wir euch in diesem Beitrag zusammen.

Was ihr vor dem Abschluss-Event wissen solltet

Damit ihr das GO Fest Finale optimal nutzen könnt, haben wir euch nachfolgend die wichtigsten Informationen zum Event zusammengefasst.

Kann man nur mit Ticket spielen? Nein, das Abschluss-Event kann grundsätzlich von allen Trainern genutzt werden. Allerdings unterscheiden sich dabei die Inhalte. Wer mit Ticket spielt, der kann von zusätzlichen Spawns und Boni profitieren. Aber auch für Trainer, die sich kein Ticket kaufen wollen, wird es jede Menge Inhalte geben.

Hier erklären wir euch, welche Vorteile euch ein Event-Ticket für das GO-Fest-Finale bringt.

Wo bekommt man ein Ticket? Vor allem Trainer, die sich zum globalen GO Fest im Juni ein Event-Ticket gekauft haben, können nun aufatmen, denn in diesem sind die Ticket-Inhalte des Abschluss-Events bereits eingeschlossen. Ihr müsst euch dann also kein neues Ticket kaufen.

Für alle anderen steht das Ticket im Ingame-Shop unter der Kategorie „Weltweite Events“ für etwa 11 Euro, je nachdem, welchen Anbieter ihr nutzt, zum Kauf bereit.

Ihr könnt euch aber auch Tickets von Freunden schenken lassen oder selbst welche verschenken. Dazu müsst ihr lediglich den Superfreunde-Status erreicht haben. Verfügt ihr außerdem selbst über ein gültiges Ticket zum Finale, dann kostet euch das Ticket für euren Freund nur 5,49 Euro. Allerdings ist dieses rabattierte Geschenk auf maximal 3 Tickets beschränkt.

Spawnen alle Monster zur selben Zeit? Nein, wie ihr das bereits von anderen größeren Events in Pokémon GO kennt, gibt es auch zum GO Fest Finale wieder 4 unterschiedliche Habitate in denen verschiedene Spawns zu finden sein werden. In der nachfolgenden Übersicht zeigen wir euch, wann welches Habitat läuft:

10:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Ultra-Invasion: Schabelle

12:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Ultra-Invasion: Masskito

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Ultra-Invasion: Voltriant

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr: Ultra-Invasion: Anego

Wer die verbleibende Zeit bis zum Event-Start effektiv nutzen möchte, der sollte sich am besten etwas darauf vorbereiten. Wir zeigen euch hier 5 Dinge, die ihr vor dem großen GO Fest Finale noch machen solltet.