Pokémon GO: Alle 4 Sammler-Herausforderungen beim GO Fest Finale & ihre Belohnungen

In Pokémon GO erwarten euch beim GO Fest Finale heute gleich 4 Sammler-Herausforderungen. Dabei müsst ihr euch in den Habitaten beeilen. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

Was sind das für Herausforderungen? Die Sammler-Herausforderungen sind schon lange ein Teil von großen Events in Pokémon GO. Auch heute, wenn das große GO Fest Finale läuft, sind sie mit dabei. Zu jedem der vier Habitate erwartet euch so eine Challenge. Da sich die Habitate nicht wiederholen, solltet ihr euch unbedingt bei den Aufgaben beeilen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Sammler-Herausforderungen zu den jeweiligen Habitaten.

Fang-Herausforderung zur Ultra-Invasion Schabelle

Wann läuft das? Von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr Ortszeit.

Diese Pokémon sollt ihr fangen:

Laukaps

Fleknoil

Anorith

Pinsir

Zirpurze

Meditie

Mogelbaum

Kapoera

Abschluss-Belohnungen: Wenn ihr alle Pokémon der Fang-Herausforderung von Schabelle gefangen habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 22 Schabelle-Bonbons, 1 Rauch und eine Begegnung mit Tarnpignon.

Fang-Herausforderung zur Ultra-Invasion Masskito

Wann läuft das? Von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit.

Diese Pokémon sollt ihr fangen:

Machollo

Kleinstein

Magmar

Camaub

Nockchan

Kicklee

Koknodon

Rotomurf

Abschluss-Belohnungen: Wenn ihr alle Pokémon der Fang-Herausforderung von Masskito gefangen habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 22 Masskito-Bonbons, 1 Rauch und eine Begegnung mit Wadribie.

Fang-Herausforderung zur Ultra-Invasion Voltriant

Wann läuft das? Von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Ortszeit.

Diese Pokémon sollt ihr fangen:

Flunschlik

Elektek

Burmy (Sandumhang)

Wadribie

Tarnpignon

Frizelbliz

Liliep

Schnuthelm

Abschluss-Belohnungen: Wenn ihr alle Pokémon der Fang-Herausforderung von Voltriant gefangen habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 22 Voltriant-Bonbons, 1 Rauch und eine Begegnung mit Flauschling.

Fang-Herausforderung zur Ultra-Invasion Anego

Wann läuft das? Von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Diese Pokémon sollt ihr fangen:

Somniam

Burmy (Pflanzenumhang)

Chaneira

Endivie

Piepi

Tentacha

Tangela

Amonitas

Abschluss-Belohnungen: Wenn ihr alle Pokémon der Fang-Herausforderung von Anego gefangen habt, dann erhaltet ihr zusätzlich 22 Anego-Bonbons, 1 Rauch und eine Begegnung mit Somniam.

Wie gefallen euch die Sammler-Herausforderungen zum GO Fest Finale?