Pokémon GO: Termine für Community Days im September, Oktober und November stehen fest

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Woher kommen die Infos? In den sozialen Netzwerken teilte Niantic am Abend des 22. August die Termine für die nächsten Community Days. Dazu verraten sie auch, dass im September zwei weitere Events stattfinden, dessen Daten man sich schon mal merken sollte.

In Pokémon GO sind die Termine für die nächsten Community Days im September, Oktober und November 2022 bekannt. Im November gibt es sogar zwei Events dieser Art.

Insert

You are going to send email to