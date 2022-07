Pokémon GO: Alle Events im August 2022 – Termine und Boni

Im August 2022 starten in Pokémon GO viele Events für euch. In dieser Übersicht hier auf MeinMMO zeigen wir euch alle Termine und Boni und erklären, warum sich bestimmte Events besonders lohnen.

Was zeigt diese Übersicht? Jeden Monat bringt Niantic neue Themen-Events, Rampenlicht-Stunden oder auch Raidbosse ins Spiel. Wir zeigen euch hier alle Events, die euch im August 2022 erwarten. Dazu auch die Cups, die für PvP-Spieler aktiv sind.

Die Übersicht aktualisieren wir für euch regelmäßig, wenn es neue Informationen und Termine gibt.

Alle Events im August 2022 in der Übersicht

In den nächsten Wochen erwarten euch wieder viele Events. Welche das im August 2022 sind, haben wir in der folgenden Tabelle für euch zusammengefasst.

Unterhalb der Tabelle gehen wir auf die Events ein, die sich besonders für euch lohnen.

Datum Event 27. Juli –

2. August Hisui-Event

(Überraschungs-Event

mit neuen Pokémon) 27. Juli –

3. August PvP: Meisterliga + Hisui-Cup

(Cup: max. 1500 WP und Pokémon

aus Hisui-Region) 31. Juli –

10. August 5er Raids mit Palkia 31. Juli –

10. August Mega-Raids mit

Mega-Rexblisar* 1. August –

31. August Forschungsdurchbruch

mit Galar-Flunschlik* 2. August Rampenlicht-Stunde mit

Hisui-Voltobal und Fang-Staub 3. August Raid-Stunde mit

Palkia 3. August –

10. August PvP: Superliga + Element-Cup 5. August –

7. August Pokémon GO Fest in Sapporo, Japan 9. August Rampenlicht-Stunde mit

Nidoran (w)* und Fang-EP 10. August Raid-Stunde mit

Genesect (Modul noch unbekannt) 10. August –

16. August Event: Käferkrabbelei mit Käfer-

Pokémon 10. August –

17. August PvP: Hyperliga + Sommer-Cup 10. August –

18. August 5er Raids mit Genesect* 10. August –

18. August Mega-Raids mit noch unbekanntem

Pokémon 13. August Community Day mit Galar-

Zigzachs 16. August Rampenlicht-Stunde mit

Wattzapf und Fang-Bonbons 17. August Raid-Stunde mit

Genesect (Modul noch unbekannt) 17. August –

24. August PvP: Superliga + Kampf-Cup 18. August –

23. August Event: Pokémon World Championships 2022 18. August –

25. August Mega-Raids mit Mega-Lahmus 18. August –

31. August 5er Raids mit Zacian und

Zamazenta 23. August Rampenlicht-Stunde mit

Nidoran (m)* und

Verschick-Bonbons 24. August Raid-Stunde mit Zacian 24. August –

1. September PvP: Superliga, Hyperliga, Meisterliga 25. August –

31. August Mega-Raids mit Mega-Ampharos 27. August Abschluss-Event zum GO Fest 2022 30. August Rampenlicht-Stunde mit

Dusselgurr* und Entwicklungs-Ep 31. August Raid-Stunde mit Zamazenta Pokémon, die wir mit einem Stern (*) markiert haben, könnt ihr auch als Shiny treffen

Welche Events lohnen sich im August 2022 besonders?

Die Themen-Events: Bisher sind ein paar Themen-Events bekannt, zu denen Niantic noch weitere Informationen nachreichen will.

Käferkrabbelei (vom 10. August bis 16. August): Dieses Event soll sich voll um Käfer-Pokémon drehen. Zeitgleich ist auch Genesect in den Raids.

Dieses Event soll sich voll um Käfer-Pokémon drehen. Zeitgleich ist auch Genesect in den Raids. Event zu den Pokémon World Championships (18. August bis 23. August): Zum ersten Mal gehört Pokémon GO zu den Weltmeisterschaften. Die Details zum Ingame-Event sind noch nicht bekannt.

Zum ersten Mal gehört Pokémon GO zu den Weltmeisterschaften. Die Details zum Ingame-Event sind noch nicht bekannt. Abschluss-Event zum GO Fest 2022 am 27. August: Dieses Event dürfte für viele Trainer besonders interessant werden. Niantic sprach bereits davon, dass euch eine neue Spezialforschung und tolle Pokémon-Begegnungen erwarten. Wer ein Ticket für das weltweite Event am 4. und 5. Juni kaufte, der kann kostenlos beim Abschluss-Event mitmachen. Die Details dazu sollen noch folgen.

Raids: Vom 31. Juli bis 10. August trefft ihr Palkia in 5er Raids. Palkia gehört zu den besten Drachen-Angreifern in Pokémon GO und ist damit für viele Trainer ein wichtiger Teil der Sammlung. Für die Sammler ist Genesect mit seinen Modulen interessant.

Rampenlicht-Stunden: Insgesamt sind die Rampenlicht-Stunden im August 2022 nicht besonders spannend. Für PvP-Spieler sind Nidoran (w) und Wattzapf noch spannende Kandidaten. Die restlichen Pokémon der Rampenlicht-Stunden sind nicht besonders interessant. Bei den Terminen lohnen sich vor allem die Boni.

Wie gefallen euch die Events im August 2022? Habt ihr schon ein paar Favoriten, die ihr auf jeden Fall mitnehmen wollt? Dann schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Außerdem will Niantic nun härter gegen Cheater und Spoofer vorgehen. Im verlinkten Artikel zeigen wir euch, wie sie das anstellen möchten.