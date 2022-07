Pokémon GO: Neuer Rauch bringt 15 Minuten seltene Spawns – sogar die legendären Galar-Vögel

Pokémon GO hat ein neues Item: Den „täglichen Abenteuerrauch“, der auch eine kleine Spezialforschung mitbringt. Was den neuen Rauch ausmacht, zeigen wir euch hier.

Was ist das für ein Item? Der „Tägliche Abenteuerrauch“ funktioniert ähnlich wie der normale Rauch: Ihr könnt ihn anklicken, um Monster für eine bestimmte Zeit anzulocken. Allerdings bringt das neue Item ein paar Besonderheiten mit.

Ihr kriegt den Abenteuerrauch einmal pro Tag und könnt auch immer nur einen aufbewahren.

Der Abenteuerrauch hält nur 15 Minuten und funktioniert nur beim Spazierengehen, also in Bewegung.

Mit dem Abenteuerrauch begegnet man laut Ankündigung „möglicherweise Pokémon, die sonst nur selten in der Wildnis“ zu treffen sind.

Ihr könnt keinen normalen Rauch aktivieren, wenn der Abenteuerrauch läuft (und umgekehrt).

Wenn ihr weniger als 30 Pokébälle (oder sonstige Bälle) habt, bekommt ihr 30 zusätzliche Pokébälle, wenn ihr den Abenteuerrauch aktiviert.

Zum Abschluss der 15 Minuten bekommt ihr eine kleine Übersicht, die zeigt, welche Monster ihr in der Zeit gefangen habt.

Gerade in ländlichen Gegenden soll der Rauch beim Fangen helfen – das dürfte eine willkommene Änderung sein.

So sieht die Übersicht aus (via Pokémongolive)

Wann ist das Item verfügbar? Der Tägliche Abenteuerrauch wurde in der Nacht zum 26. Juli 2022 vorgestellt und veröffentlicht. Er wird im Laufe dieser Woche nach und nach an alle Trainer im Spiel ausgerollt – wundert euch also nicht, falls ihr ihn noch nicht sehen könnt.

Aber wenn ihr zu den Spielern gehört, könnt ihr den Täglichen Abenteuerrauch jetzt schon nutzen. Es gibt nur eine Voraussetzung: Ihr müsst die zugehörige Spezialforschung lösen. Dazu findet ihr unten mehr Infos.

Welche Monster spawnen mit dem Abenteuerrauch?

Trainer berichten von Spawns: Im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ sammeln Spieler bereits, welche Spawns mit dem Abenteuerrauch auftauchen können (via reddit). Der Pool an Spawns scheint sehr, sehr groß zu sein und mehr oder weniger alles einzubeziehen. Auch „gewöhnliche“ Monster.

Es gibt aber auch spezielle Spawns, von denen Trainer berichten. Dazu gehören Entwicklungen wie Luxtra, Gengar, Glurak oder Altaria, aber auch ungewöhnliche Spawns wie Spoink, Kaumalat, Strawickl oder Wuffels.

Am interessantesten sind aber die Berichte, dass die 3 neuen Galar-Versionen von Arktos, Zapdos und Lavados mit dem Abenteuerrauch spawnen können. Die waren bisher noch gar nicht im Spiel, werden aber jetzt von mehreren Spielern in der Wildnis angetroffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das ist die Schwierigkeit: Alle drei legendären Galar-Vögel haben offenbar eine sehr niedrige Fangrate und gleichzeitig eine hohe Fluchtrate. Dementsprechend kann es sehr gut passieren, dass man die Monster zwar antrifft, aber sehr viel Glück zum Fangen braucht und dass sie im schlimmsten Fall flüchten.

Es kann sich also lohnen, es mit Himmihbeeren und goldenen Himmihbeeren zu versuchen und starke Curveballs zu werfen, um die Chancen zu erhöhen.

Welche Spawns trefft ihr mit dem Abenteuerrauch an? Erzählt es uns in den Kommentaren! Doch damit es überhaupt losgehen kann, muss man die Spezialforschung abschließen.

Spezialforschung „Ein Mysteriöser Rauch“ – Alle Schritte

Ein Mysteriöser Rauch, Teil 1: Im ersten Schritt müsst ihr lediglich den ersten Abenteuerrauch einsammeln und werdet von Rhi begrüßt. Die folgende Spezialforschung soll als Tutorial dienen, um euch zu zeigen, wie der Tägliche Abenteuerrauch funktioniert.

Ein Mysteriöser Rauch, Teil 2 (1/2)

Schritt Belohnung Verwende 1 Täglicher Abenteuerrauch 1000 EP Verwende Täglicher Abenteuerrauch, um 10 Pokémon zu fangen 1000 EP Laufe 1 km 1000 EP

Als Gesamtbelohnung gibt es 25 Pokébälle, eine Pokémonbegegnung (Ponita) und 500 Sternenstaub.

Ein Mysteriöser Rauch, Teil 2 (2/2)

Schritt Belohnung Nutze 6 Tägliche Abenteuerrauch 1000 EP Nutze täglichen Abenteuerrauch, um 100 Pokémon zu fangen 1000 EP Laufe 10 km 1000 EP

Als Gesamtbelohnung winken 2.500 EP, eine Pokémonbegegnung (noch unbekannt) und 2.500 Sternenstaub.

Was haltet ihr von dem neuen Item? Ist das für euch eine sinnvolle Ergänzung? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten steht diese Woche noch das Hisui-Event mit dem neuen Hyperbonus an.