Pokémon GO: Neuer Fund sorgt für Vorfreude bei den Trainern – Zeigt 3 legendäre Galar-Pokémon

In Pokémon GO wurden Hinweise auf drei neue legendäre Pokémon gefunden, die bei den Trainern für viel Vorfreude sorgen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das genau für Funde sind und zeigen euch die Reaktionen der Community.

Um was für Funde geht es? Nachdem es erst vor wenigen Tagen Hinweise zu neuen Pokémon der 8. Spiele-Generation sowie zu einem neuen speziellen Ball gab, haben die Pokéminers eine weitere interessante Entdeckung gemacht.

Diese deutet darauf hin, dass es bald noch mehr neue Pokémon aus der 8. Generation im Spiel geben wird. Welche das voraussichtlich sein werden, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wer sind die Pokéminers?

Bei den Pokéminers handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern. Sie durchsuchen in regelmäßigen Abständen den Spiel-Code von Pokémon GO und versuchen so neue bevorstehende Inhalte und Änderungen zu finden. Diese Daten stellen sie dann anderen Spielern öffentlich zur Verfügung.



Die Voraussagen der Pokéminers waren in der Vergangenheit relativ sicher und vieles wurde tatsächlich im Spiel umgesetzt. Allerdings handelt es sich bei dieser Art von Daten nicht um offizielle Informationen, weshalb Niantic diese Inhalte nach wie vor anpassen und verändern oder sich sogar gegen einen Release entscheiden kann.

Das sind die Funde zu den legendären Galar-Pokémon

Wie martycochrane in seinem aktuellen reddit-Beitrag zeigt, haben die Pokéminers eine neue Entdeckung im Spiel-Code gemacht. Neben den Bild-Material für die drei neuen Ultrabestien und dem Relaxo mit Cowboy-Hut, welche zu den Live-Events rund um das GO Fest ihr Debüt feiern, wurden noch drei weitere Bilder entdeckt.

Wie man in der nachfolgenden Grafik sehen kann, handelt es sich dabei um die legendären Galar-Pokémon Arktos, Zapdos und Lavados.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was sind das für Pokémon? Arktos, Zapdos und Lavados sind die legendären Vögel aus der Kanto-Region. Mit der Einführung der 8. Spiele-Generation haben alle drei Monster eine zusätzliche Galar-Form erhalten.

Äußerlich lässt sich der Unterschied leicht erkennen. Vor allem Zapdos hat in seiner Galar-Form ein deutlich aufgebauschteres Gefieder, als in seiner Kanto-Form. Darüber hinaus sind ihre Körper in der Galar-Region auch anders gefärbt. Zum Vergleich haben wir euch nachfolgend ein Bild der drei legendären Vögel aus der Kanto-Region eingebettet:

Lavados, Zapdos und Arktos

Die Galar-Monster unterscheiden sich allerdings nicht nur optisch von den Vögeln der Kanto-Region, sondern auch anhand ihrer Typen:

Pokémon Kanto-Form Galar-Form Arktos Eis

Flug Psycho

Flug Zapdos Elektro

Flug Kampf

Flug Lavados Feuer

Flug Unlicht

Flug

„Hoffentlich werden sie bald veröffentlicht“

Die Trainer in der reddit-Community sind von diesen Funden begeistert. Sie freuen sich darauf, die drei legendären Galar-Pokémon endlich fangen zu können und rätseln bereits, wann die Monster wohl im Spiel erscheinen könnten (via reddit.com):

Dracarys1988: „Ich liebe alle 3 Galar-Vögel. Hoffentlich werden sie bald veröffentlicht“

ekromFPS: „Vielleicht werden die legendären Galar-Vögel der wichtigste Hyperbonus sein, der nach jedem GO Fest freigeschaltet wird.“

repo_sado: „Vielleicht nur ein Teil des Hyperbonus. Der erste Hyperbonus war weitaus besser als die Veröffentlichung eines neuen Legendären.“

edwinodresseiron: „Die Shinys der Galar-Vögel haben die Farben ihrer Pendants aus Kanto? Das ist cool, das wusste ich nicht! Außerdem: Wie schwer wird Galar-Lavados ungefähr sein? Ich brauche einen Haufen XL-Bonbons für mein Shiny-Lavados, also habe ich darauf gewartet, dass sie in Raids wieder auftauchen, so oder so“

orhan94: „Lavados und Arktos werden schwieriger sein, da sie beide eine doppelte Schwäche verlieren. Zapdos könnte einfacher sein, da der Top-Psycho-Angreifer offensiv viel stärker ist als die Top-Stein- oder Eis-Angreifer, denke ich.“

Ist ein zeitnaher Release denkbar? Grundsätzlich wäre es denkbar, dass die Galar-Formen von Arktos, Zapdos und Lavados tatsächlich Bestandteil der Hyperboni sind. In den vergangenen Jahren konnten diese Boniim Rahmen des globalen GO Fests erspielt werden und schenkten euch schließlich auch Begegnungen mit neuen legendären Pokémon.

So feierten 2021 Zacian und Zamazenta in diesem Rahmen ihr Debüt. Der Hyperbonus wurde allerdings 2022 geändert und ihr könnt ihn nun Stück für Stück zu den verschiedenen Events rund um das GO Fest erspielen, um darauffolgende Events aufzuwerten. Was euch als Belohnung konkret erwartet, ist aber noch nicht bekannt.

So wird nach Erreichen des Hyperbonus zum GO Fest in Berlin, das bevorstehende Geburtstags-Event aufgewertet. Auch ein Release der legendären Pokémon zum GO Fest Abschluss-Event am 27. August wäre möglich.

Ob und wann es tatsächlich soweit sein wird und ihr die legendären Galar-Vögel endlich fangen könnt, bleibt allerdings vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Funde zu den 3 legendären Galar-Vögeln? Hofft ihr, dass Arktos, Zapdos und Lavados in dieser Form bald ins Spiel kommen? Oder würdet ihr euch erstmal andere Pokémon für einen Release wünschen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Wer an den Live-Events zum GO Fest teilnimmt, der kann sich auf eine weitere Besonderheit freuen. So kommen Content Creator wie Spieletrend und Trainer Tips zum GO Fest nach Berlin. Wir haben uns angesehen, wann ihr sie treffen könnt.