Zum Pokémon GO Fest Berlin könnt ihr auf beliebte Content Creator treffen – Alle Autogrammstunden im Überblick

Schon bald findet das große Pokémon GO Fest in Berlin statt. Dabei könnt ihr euch nicht nur auf viele Spawns und Boni freuen, sondern auch den einen oder anderen Content Creator treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wer beim Event dabei ist und wann es Autogramme gibt.

Um was für ein Event geht es? In Pokémon GO lief bereits vor ein paar Wochen das große GO Fest 2022, bei dem von überall auf der Welt gespielt werden konnte. Nun geht das Event im Rahmen eines Live-Events am ersten Juli-Wochenende in Berlin in die nächste Runde.

Wer sich dazu ein entsprechendes Ticket gesichert hat, der kann sich somit auf zahlreiche Spawns und Boni freuen. Und auch dem einen oder anderen beliebten Content Creator könnt ihr dort über den Weg laufen. Wir zeigen euch nachfolgend, wen ihr treffen könnt und wann es für euch Autogramme gibt.

16 Content Creator, die ihr zum GO Fest Berlin treffen könnt

Wie Pokémon GO über seinen Blog mitgeteilt hat, könnt ihr während des GO Fests in Berlin auf insgesamt 16 verschiedene Content Creator treffen. Diese stehen euch während bestimmter Zeiträume für Autogramme und Fotos zur Verfügung.

Neben internationalen Gesichtern, wie TrainerTips, The Trainer Club oder ZoëTwoDots wird auch Spieletrend, der größte deutschsprachige Pokémon GO-YouTuber, dabei sein. Außerdem könnt ihr euch auf YouTuberin ChaosLady freuen, die uns kürzlich ein Interview zum Thema Wayfarer gegeben hat.

Alle Content Creator zum Pokémon GO Fest in Berlin und Seattle

Alle Autogrammstunden im zeitlichen Überblick

Zu folgenden Zeiten könnt ihr euren Lieblingen beim GO Fest in Berlin begegnen:

Freitag, 01. Juli 2022

Content Creator Zeitraum ZoëTwoDots

Kushi

Diltek

LetsGoTry

Keibron Gamer &

Toretto Master 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr The Trainer Club

Newtiteuf

Seb et Ouss &

Spieletrend 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr Trainer Tips

ZyoniK

Kriket 23

Couple of Gaming

Sabrina Spielt &

ChaosLady 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag, 02. Juli 2022

Content Creator Zeitraum ZoëTwoDots

Kushi

Diltek

LetsGoTry

Keibron Gamer &

Toretto Master 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr Newtiteuf

Seb et Ouss &

Spieletrend 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr Trainer Tips

The Trainer Club

ZyoniK

Kriket 23

Couple of Gaming

Sabrina Spielt &

ChaosLady 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag, 03. Juli 2022

Content Creator Zeitraum ZoëTwoDots

Kushi

Diltek

LetsGoTry

Keibron Gamer &

Toretto Master 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr Newtiteuf

Seb et Ouss &

Spieletrend 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr Trainer Tips

The Trainer Club

ZyoniK

Kriket 23

Couple of Gaming

Sabrina Spielt &

ChaosLady 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Wie Niantic mitgeteilt hat, behalten sie sich aber vor, die Warteschlangen vorab zu schließen, falls dies erforderlich ist.

Wo könnt ihr die Content Creator finden? Die Autogrammstunden finden an allen drei Event-Tagen in der Meet & Greet-Zone statt. Diese befindet sich im südlichen Teil des Britzer Gartens in der Nähe des Infozelts.

Darf man auch ohne Ticket zur Autogrammstunde kommen? Nein, wer an der Autogrammstunde teilnehmen möchte, benötigt ein gültiges Event-Ticket für den jeweiligen Tag.

Gibt es die Autogrammstunden auch beim Live-Event in Seattle? Ja, auch zum GO Fest in Seattle könnt ihr euch auf verschiedene Content Creator freuen. Welche das sein werden und wann ihr sie dort findet, erfahrt ihr auf der Seite von Pokémon GO.

Weitere Möglichkeiten für ein MeetUp

Wer zum GO Fest in Berlin kein Ticket hat, kann alternativ an einer der 4 geführten Touren in Berlin teilnehmen. Diese finden nach dem Community Day mit Kapuno am 25. Juni 2022 statt. Diese starten an den Spandau Arcaden sowie am Britzer Garten. Freut euch auf folgende Content Creator:

Spandau Arcaden, Klosterstraße 3, 13581 Berlin

Gruppe 1:

The Trainer Club

ZyoniK

Sabrina Spielt

ChaosLady

Gruppe 2:

Kushi

Diltek

Keibron Gamer

Seb et Ouss

Britzer Garten, Sangerhauser Weg 1, 12349 Berlin

Gruppe 3:

ZoëTwoDots

ThoTechtical

Newtiteuf

Gruppe 4:

Couple of Gaming

Antonio Pavlinović von Pokémon GO Hub

LetsGoTry

Toretto Master

Wann finden die geführten Touren in Berlin statt? Die Touren laufen am 25. Juni 2022 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr Ortszeit.

Wird hierzu ein spezielles Ticket benötigt? Nein, ihr braucht kein Ticket, um an den geführten Touren teilzunehmen. Ihr müsst also nur pünktlich nach Ende des Community Days zu den entsprechenden Treffpunkten kommen.

Wie findet ihr die geplanten MeetUps zum Community Day und GO Fest in Berlin? Welchen Content Creator wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Und wen hättet ihr euch außerdem für ein Treffen gewünscht? Lasst es uns in den Kommentaren gern wissen und tauscht euch doch auf MeinMMO mit anderen Trainern zu dem Thema aus.

