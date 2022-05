Pokémon GO: Expertin verrät Tipps zum Beantragen von PokéStops – „Es gibt absolute No-Gos“

Durch die Plattform Wayfarer habt ihr in Pokémon GO die Möglichkeit selbst Vorschläge für neue PokéStops einzureichen. Die YouTuberin ChaosLady beschäftigt sich leidenschaftlich mit diesem Thema, weshalb wir von MeinMMO mit ihr gesprochen haben. Nachfolgend lest ihr, welche Tipps sie für euch hat.

Um was geht es? In Pokémon GO haben Trainer die Gelegenheit, das Spiel aktiv mitzugestalten, indem sie neue PokéStops in Form von Vorschlägen über die Niantic-Plattform Wayfarer einreichen.

Auch die YouTuberin ChaosLady ist dort sehr aktiv. In einem Interview mit MeinMMO hat sie uns verraten, welche DOs und DON’Ts es hierbei gibt. Außerdem hat sie uns noch ein paar Tipps gegeben, was ihr beim Beantragen neuer PokéStops am besten beachten solltet.

Das ist ChaosLady

Melanie alias ChaosLady ist eine der bekanntesten deutschsprachigen YouTuberinnen zum Thema Pokémon GO. Auf ihrem YouTube-Chanel hat sie derzeit über 11.100 Abonnenten und streamt regelmäßig über ihren Twitch-Kanal. Sie veröffentlicht mehrmals pro Woche Videos zum Thema Wayfarer, Pokémon GO oder auch zu anderen Nintendo-Spielen.

Seit 2013 spielt sie Ingress (heutiges Ingress Prime) und auch in Pokémon GO ist sie seit dessen Release am 06.07.2016 täglich unterwegs. Zu dieser Zeit hatte sie bereits das maximale Level in Ingress erreicht und auch mehrere hundert neue Wayspots eingereicht.

In ihren Videos widmet sie sich häufig auch gerade diesem Thema rund um Wayfarer, weshalb wir mehr von ihr darüber wissen wollten.

Was hat das mit Ingress Prime zu tun? Bei Ingress Prime handelt es sich ebenfalls um ein Spiel von Niantic. Auch dort kann man mit Hilfe von Wayfarer Vorschläge für neue interessante Orte einreichen, die dann im Spiel als Portale angezeigt werden. Pokémon GO-Spieler hatten bis 2019 nur die Möglichkeit über ihren Ingress-Zugang neue Wayspots einzureichen.



Erst danach konnten Spieler auch ohne Hilfe von Ingress Portale einreichen. Beantragte Wayspots finden allerdings bis heute sowohl für Ingress Prime als auch für Pokémon GO Anwendung. So kann es sein, dass euer Vorschlag zwar angenommen wird, aber lediglich in Ingress Prime auftaucht.

So viele Vorschläge hat ChaosLady auf Wayfarer schon bewertet

Bei Wayfarer handelt es sich um die offizielle Plattform, über die Trainer neue PokéStops beantragen können. In den YouTube-Videos von ChaosLady ist ersichtlich, mit welcher Leidenschaft sie auf Wayfarer unterwegs ist. Aus diesem Grund wollten wir von ihr wissen, wie viele Vorschläge sie schon bewertet hat.

ChaosLady: „Mir macht Wayfarer wirklich Spaß. Mich treibt dabei die Tatsache an, das Spielvergnügen für uns alle zu verbessern. Insgesamt habe ich 11.140 Vorschläge bewertet, das klingt vielleicht viel, ist es aber nicht, wenn man bedenkt, dass das System seit 2017 online ist.“

Gut zu wissen: Weiter erklärt sie, dass der Wayfinder, also die Person, die den Vorschlag eingereicht hat, auch einen Widerspruch zu einem abgelehnten Wayspot erheben kann. Dieser wird dann direkt vom Niantic Wayfarer Team geprüft. Darüber hinaus können die Vorschläge neben Pokémon GO auch für Ingress Prime eingereicht werden.

No-Gos, die jeder kennen und beachten sollte

Aufgrund der vielen Vorschläge, die ChaosLady auf Wayfarer bereits gesehen und bewertet hat, wollten wir wissen, was Trainer ihrer Meinung nach beachten sollten, wenn sie neue PokéStops einreichen.

ChaosLady: „Es gibt absolute No-Gos, diese sollte man kennen und beachten. Grundsätzlich dürfen auf dem Wayspot Foto (erstes Foto vom Vorschlag) keine erkennbaren Gesichter oder Nummernschilder von Autos vorhanden sein. Es sollte auch nicht zu dunkel oder unscharf sein, zudem darf das Foto kein Wasserzeichen enthalten.“

Darüber hinaus nennt uns ChaosLady Orte, an denen man keine Wayspots einreichen darf. Dazu zählen beispielsweise:

Kindergärten

Schulen (mit Ausnahme von Universitäten)

für Fußgänger unzugängliche Orte, wie Autobahnen, ungesicherte Eisenbahnschienen, Militärstützpunkte

Orte für Erwachsene, wie Spirituosen- oder Waffengeschäfte, Geschäfte mit sexuellem Hintergrund

Diese Fehler werden beim Beantragen neuer Stops am häufigsten gemacht

Neben den No-Gos, die jeder beachten sollte, machen aber Trainer auch immer wieder andere Fehler bei der Beantragung von neuen PokéStops, was dann zur Ablehnung führt. ChaosLady hat uns ihren häufigsten Ablehnungsgrund verraten.

ChaosLady: „Mein häufigster Ablehngrund ist, wenn ich den Vorschlag nicht über das in Wayfarer eingebettete Satellitenbild zuordnen kann. Der Wayfinder darf zwei Fotos einreichen, das Wayspotfoto und das Umgebungsfoto. Zweiteres hilft den Bewertern dabei, zu erkennen, ob der GPS-Standort korrekt ist.“

Wichtiger Hinweis: Laut ChaosLady sollte man dabei darauf achten, dass das Bild möglichst viel der Umgebung zeigt. Hierbei spielen besonders prägnante Punkte und Landschaftsmerkmale, aber auch bereits vorhandene Wayspots eine entscheidende Rolle, da diese auf dem Bild zur besseren Orientierung dienen. ChaosLady empfiehlt dazu das Foto im Querformat zu machen.

Doch es gibt noch ein weiteres Kriterium, was zum Ausschluss führen kann: „Ein weiteres Problem sind Rechtschreibfehler in Titel und Beschreibung. Laut Niantic sollte dies zwar kein Grund für Ablehnungen sein, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Einreichungen überdurchschnittlich häufig abgelehnt werden. Achtet also darauf.“

Zwei weitere Tipps: ChaosLady hat in diesem Zusammenhang auch direkt zwei Tipps für euch, die ihr beim Beantragen neuer Wayspots berücksichtigen solltet:

Objekt richtig beschreiben: Schreibt also nicht, dass es ein super Ort für einen PokéStop ist, sondern geht auf das Objekt ein. Bedenkt, dass der Wayspot auch für andere Spiele genutzt wird

Geodaten im Umgebungsfoto: Mit Hilfe von Kamera-Apps habt ihr die Möglichkeit eure GPS-Koordinaten im Bild zu integrieren, was während der Bewertung beim Verifizieren des Standorts helfen kann, insbesondere bei veralteten oder unscharfen Satellitenbildern

Vorschläge, die häufig angenommen werden

Durch die umfangreiche Erfahrung, die ChaosLady inzwischen mit Wayfarer hat, haben wir sie nach ihrer Einschätzung gefragt, welche Vorschläge häufig genehmigt werden.

ChaosLady: „Grundsätzlich kann man sagen, dass alles, was öffentlich und einfach zugänglich ist, eine Sehenswürdigkeit ist, im Zugang nicht begrenzt bzw. privat ist oder ein Treffpunkt für Menschen ist, sich gut für einen Wayspot eignet.“

Sofern die Faktoren rund um den jeweiligen Vorschlag passen, werden laut ChaosLady somit folgende Objekte relativ oft von der Community angenommen:

Kunstwerke (Stauten, Wandbilder, bemalte Verteilerkästen)

Brunnen

religiöse Skulpturen (sofern nicht auf dem Friedhof)

öffentliche Spielplätze (nicht an Schulen oder Kindergärten)

Sportgeräte oder Sportplätze

Sport-Vereine

Information auf Schildern oder Schaukästen

öffentliche Bücherschränke

öffentliche Bibliotheken

Kirchen

Denkmäler

Theater

Rathäuser

Skate-Anlagen

Darauf solltet ihr achten, wenn ihr mit Wayfarer anfangen wollt

Um selbst Vorschläge über Wayfarer einzureichen, müsst ihr mindestens Trainer-Level 38 haben. Doch das reicht nicht aus, wie ChaosLady uns im Interview verraten hat. Neben dem Trainer-Level spielt auch das Bestehen eines Eignungstests eine entscheidende Rolle. Habt ihr diese Kriterien erfüllt, kann es aber direkt losgehen. Doch was ist nun wichtig?

ChaosLady: „Als Wayspot Bewerber sollte man seine Status- und Statistikwerte im Auge behalten. Nur so kann man erkennen, ob die eigenen Bewertungen mit der der Community übereinstimmen. Weicht man allzu oft von der globalen Meinung/Richtung ab, verändern sich diese ins Negative.

Aktuell hat ein negativer Status zur Folge, dass die eigene Bewertung nicht mehr in die Gesamtbeurteilung eines Wayspots aufgenommen wird. Welche weiteren Nachteile es in Zukunft geben wird, kann ich im Moment noch nicht beurteilen. Niantic entwickelt seine Systeme kontinuierlich weiter und reagiert dabei auch auf Feedback aus der Community. Das macht das Ganze spannend für uns alle.“

Hier erfahrt ihr, wie ihr Vorschläge auf Wayfarer bewerten könnt.

Wer noch mehr wissen möchte: ChaosLady lädt Interessierte auch in ihre Community auf YouTube, Twitch, Twitter und Discord ein. Dort gibt sie weitere hilfreiche Tipps rund um das Spiel und um Wayfarer. Außerdem können auf ihrem Community-Server im Discord auch Vorschläge vor dem eigentlichen Einreichen hochgeladen werden, um ein erstes Feedback zu erhalten.

Wöchentlich gibt es auf ihrem YouTube-Kanal mindestens zwei Videos zum Thema Wayfarer. In diesen bewertet sie nicht nur die WaySpots, sondern gibt auch immer wieder Einblicke in das Niantic Wayfarer Forum und zeigt die Niantic Neuigkeiten und Entscheidungen zu aktuellen Wayspot-Diskussionen.

Ihr Ziel ist es, ihren Zuschauern diese Erfahrungen und Eindrücke dadurch näherzubringen. Es lohnt sich also, mal vorbeizuschauen.

Seid ihr auf Wayfarer auch so aktiv wie ChaosLady? Wie viele Vorschläge habt ihr bereits bewertet? Oder wollt ihr nun selbst neue PokéStops einreichen? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu dem Thema aus.

